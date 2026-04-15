ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Σάρωσε» την Κύπρο η Αστυνομία: Εκατοντάδες έλεγχοι, πέντε συλλήψεις και «βροχή» καταγγελιών

 15.04.2026 - 06:51
«Σάρωσε» την Κύπρο η Αστυνομία: Εκατοντάδες έλεγχοι, πέντε συλλήψεις και «βροχή» καταγγελιών

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, συνελήφθησαν πέντε πρόσωπα για διάφορα αδικήματα, όπως παράνομη κατοχή περιουσίας και επίθεση εναντίον αστυνομικών.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 435 οχήματα και ελέγχθηκαν 518 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 24 έλεγχοι υποστατικών, κατά τους οποίους προέκυψαν τέσσερις καταγγελίες αναφορικά με τους όρους άδειας λειτουργίας τους.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 196 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 93 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 72 έλεγχοι αλκοόλης κατά τους οποίους ένας οδηγός εντοπίστηκε θετικός, ενώ, έγιναν εννέα προκαταρτικοί έλεγχοι ναρκοτέστ, με τέσσερα θετικά αποτελέσματα. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν τέσσερα οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/ την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

