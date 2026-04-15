Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
Παρανάλωμα του πυρός μοτοσικλέτα στη Λευκωσία: Έστησαν «καρτέρι» στον 33χρονο ιδιοκτήτη

 15.04.2026 - 06:45
​Αναστάτωση προκλήθηκε αργά το απόγευμα της χθεσινής ημέρας σε ανοικτή περιοχή της Λευκωσίας, όταν μοτοσικλέτα τυλίχθηκε στις φλόγες κάτω από συνθήκες που παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 6 μ.μ. και έθεσε σε άμεση κινητοποίηση την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία έσπευσε στο σημείο για την κατάσβεση.

​Το όχημα, το οποίο ανήκει σε 33χρονο, υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές προτού οι πυροσβέστες καταφέρουν να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο. Οι πρώτες ενδείξεις από τις έρευνες στο σημείο στρέφουν τις αρχές προς την κατεύθυνση της κακόβουλης ενέργειας, καθώς η εικόνα της σκηνής υποδηλώνει ότι η φωτιά δεν ξεκίνησε από τυχαία αίτια ή μηχανική βλάβη.

​Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια του ΤΑΕ Λευκωσίας, με τους ανακριτές να συλλέγουν τεκμήρια από την περιοχή και να εξετάζουν το περιβάλλον του ιδιοκτήτη, αναζητώντας το κίνητρο πίσω από το χτύπημα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Οι ΗΠΑ λένε πως έχουν διακόψει πλήρως το οικονομικό εμπόριο προς και από το Ιράν μέσω θαλάσσης

Επόμενο άρθρο

«Σάρωσε» την Κύπρο η Αστυνομία: Εκατοντάδες έλεγχοι, πέντε συλλήψεις και «βροχή» καταγγελιών

Όταν η σιωπή γίνεται συνενοχή: Οι καταγγελίες Μακάριου Δρουσιώτη, οι σκιές και θεσμοί σε κρίση πριν την κάλπη

Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη, δεν αποτελούν απλώς ένα ακόμη επεισόδιο πολιτικής αντιπαράθεσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα