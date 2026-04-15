Παρανάλωμα του πυρός μοτοσικλέτα στη Λευκωσία: Έστησαν «καρτέρι» στον 33χρονο ιδιοκτήτη

Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 6 μ.μ. και έθεσε σε άμεση κινητοποίηση την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία έσπευσε στο σημείο για την κατάσβεση.

​Το όχημα, το οποίο ανήκει σε 33χρονο, υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές προτού οι πυροσβέστες καταφέρουν να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο. Οι πρώτες ενδείξεις από τις έρευνες στο σημείο στρέφουν τις αρχές προς την κατεύθυνση της κακόβουλης ενέργειας, καθώς η εικόνα της σκηνής υποδηλώνει ότι η φωτιά δεν ξεκίνησε από τυχαία αίτια ή μηχανική βλάβη.

​Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια του ΤΑΕ Λευκωσίας, με τους ανακριτές να συλλέγουν τεκμήρια από την περιοχή και να εξετάζουν το περιβάλλον του ιδιοκτήτη, αναζητώντας το κίνητρο πίσω από το χτύπημα.