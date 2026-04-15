Οι ΗΠΑ λένε πως έχουν διακόψει πλήρως το οικονομικό εμπόριο προς και από το Ιράν μέσω θαλάσσης

Ο αμερικανικός στρατός γνωστοποίησε τα ξημερώματα της Τετάρτης ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν «πλήρως σταματήσει το οικονομικό εμπόριο προς και από το Ιράν μέσω θαλάσσης», στο πλαίσιο της επιχείρησης αποκλεισμού που εφαρμόζεται στις θαλάσσιες μεταφορές της χώρας.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, διοικητής της US Central Command, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι «εκτιμάται πως το 90% της οικονομίας του Ιράν βασίζεται στο διεθνές εμπόριο μέσω θαλάσσης» και ότι «σε λιγότερο από 36 ώρες από την εφαρμογή του αποκλεισμού οι δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν σταματήσει εντελώς το οικονομικό εμπόριο προς και από το Ιράν».

Statement from Adm. Brad Cooper, CENTCOM commander: — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 15, 2026

Συμμετοχή αντιτορπιλικών στην επιχείρηση

Σύμφωνα με τη Centcom, ο αποκλεισμός εφαρμόζεται «αμερόληπτα σε πλοία όλων των χωρών που εισέρχονται ή εξέρχονται από παράκτιες περιοχές ή λιμάνια του Ιράν».

Στην επιχείρηση συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων του αμερικανικού ναυτικού, τα οποία διαθέτουν πληρώματα άνω των 300 ναυτών και έχουν δυνατότητες εκτέλεσης επιθετικών και αμυντικών επιχειρήσεων στη θάλασσα.

U.S. Navy guided-missile destroyers are among the assets executing a blockade mission impacting Iranian ports. The blockade is being enforced impartially against vessels of all nations entering or leaving coastal areas or ports in Iran. A typical destroyer has a crew of more than… — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 15, 2026

Η εξέλιξη εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής πίεσης προς την Τεχεράνη, με στόχο τον περιορισμό των οικονομικών και ενεργειακών δυνατοτήτων της χώρας μέσω ελέγχου των θαλάσσιων εμπορικών διαδρομών.