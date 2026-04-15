Οι ΗΠΑ λένε πως έχουν διακόψει πλήρως το οικονομικό εμπόριο προς και από το Ιράν μέσω θαλάσσης

ΑρχικήΔιεθνή
 15.04.2026 - 06:34
Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έχουν διακόψει πλήρως το οικονομικό εμπόριο προς και από το Ιράν μέσω θαλάσσης, στο πλαίσιο ναυτικού αποκλεισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με δηλώσεις του διοικητή της Centcom.

Ο αμερικανικός στρατός γνωστοποίησε τα ξημερώματα της Τετάρτης ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν «πλήρως σταματήσει το οικονομικό εμπόριο προς και από το Ιράν μέσω θαλάσσης», στο πλαίσιο της επιχείρησης αποκλεισμού που εφαρμόζεται στις θαλάσσιες μεταφορές της χώρας.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, διοικητής της US Central Command, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι «εκτιμάται πως το 90% της οικονομίας του Ιράν βασίζεται στο διεθνές εμπόριο μέσω θαλάσσης» και ότι «σε λιγότερο από 36 ώρες από την εφαρμογή του αποκλεισμού οι δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν σταματήσει εντελώς το οικονομικό εμπόριο προς και από το Ιράν».

Συμμετοχή αντιτορπιλικών στην επιχείρηση

Σύμφωνα με τη Centcom, ο αποκλεισμός εφαρμόζεται «αμερόληπτα σε πλοία όλων των χωρών που εισέρχονται ή εξέρχονται από παράκτιες περιοχές ή λιμάνια του Ιράν».

Στην επιχείρηση συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων του αμερικανικού ναυτικού, τα οποία διαθέτουν πληρώματα άνω των 300 ναυτών και έχουν δυνατότητες εκτέλεσης επιθετικών και αμυντικών επιχειρήσεων στη θάλασσα.

Η εξέλιξη εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής πίεσης προς την Τεχεράνη, με στόχο τον περιορισμό των οικονομικών και ενεργειακών δυνατοτήτων της χώρας μέσω ελέγχου των θαλάσσιων εμπορικών διαδρομών.

Πρωταθλήτρια η Κύπρος στο «ψηφιακό ναρκωτικό» - Σχεδόν κάθε νέος στο νησί είναι δέσμιος των αλγορίθμων

Παρανάλωμα του πυρός μοτοσικλέτα στη Λευκωσία: Έστησαν «καρτέρι» στον 33χρονο ιδιοκτήτη

Όταν η σιωπή γίνεται συνενοχή: Οι καταγγελίες Μακάριου Δρουσιώτη, οι σκιές και θεσμοί σε κρίση πριν την κάλπη

Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη, δεν αποτελούν απλώς ένα ακόμη επεισόδιο πολιτικής αντιπαράθεσης.

