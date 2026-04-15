Πρωταθλήτρια η Κύπρος στο «ψηφιακό ναρκωτικό» - Σχεδόν κάθε νέος στο νησί είναι δέσμιος των αλγορίθμων

Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat για το 2025 δεν αποτελούν απλώς μια στατιστική επιτυχία, αλλά ένα ηχηρό καμπανάκι κινδύνου: το νησί μας κατέχει την ευρωπαϊκή πρωτιά, με το 98,3% των νέων ηλικίας 16-29 ετών να δηλώνουν αιχμάλωτοι των social media, την ώρα που η διεθνής κοινότητα κηρύσσει τον πόλεμο στις πλατφόρμες.

Μια επικίνδυνη πρωτιά κόντρα στο παγκόσμιο ρεύμα

Την ίδια στιγμή που στην Αυστραλία και σε αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες προωθούνται νομοθεσίες για την καθολική απαγόρευση της χρήσης κοινωνικών δικτύων σε ανήλικους κάτω των 16 ετών, αναγνωρίζοντας τις ολέθριες συνέπειες στην ψυχική υγεία και την κοινωνικοποίηση, στην Κύπρο η ψηφιακή ζωή είναι σχεδόν καθολική. Με ποσοστό που αγγίζει το 98,3%, οι νέοι μας φιγουράρουν στην κορυφή της ΕΕ, αφήνοντας πίσω ακόμη και τη Φινλανδία ή τη Δανία. Όμως, είναι αυτή μια πρωτιά για την οποία πρέπει να πανηγυρίζουμε ή μια κοινωνική βόμβα στα θεμέλια της επόμενης γενιάς;

Το τέλος της γονικής αντίστασης και η ψηφιακή ομοιομορφία

Αυτή η ψηφιακή «πανδημία» δεν περιορίζεται μόνο στους νέους. Η Κύπρος παρουσιάζει μια από τις πιο ανησυχητικές τάσεις ομοιομορφίας, καθώς το χάσμα μεταξύ των γενεών είναι από τα μικρότερα στην Ευρώπη. Ενώ χώρες όπως η Γερμανία και η Ιταλία κρατούν τις επιδόσεις τους σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα, γύρω στο 80%, στην Κύπρο η χρήση των social media από τον γενικό πληθυσμό αγγίζει το 86,5%. Το γεγονός ότι η απόσταση μεταξύ των νέων και των μεγαλύτερων είναι μόλις 11,8 μονάδες δείχνει πως δεν υπάρχει καμία γραμμή άμυνας, καμία γονική αντίσταση και καμία θεσμική επιφύλαξη απέναντι στην κυριαρχία της οθόνης.

Εθελοτυφλούμε μπροστά στην αποξένωση;

Είναι οξύμωρο το γεγονός ότι, ενώ η επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί για την αποξένωση και τη διάβρωση της κριτικής σκέψης, η κυπριακή κοινωνία δείχνει να αγκαλιάζει τον ψηφιακό εθισμό πιο θερμά από οποιαδήποτε άλλη στην Ευρώπη. Αν η τάση διεθνώς είναι η επιστροφή στην πραγματική ζωή και η προστασία των παιδιών από τους αλγόριθμους που χειραγωγούν την προσοχή τους, η Κύπρος του 2025 μοιάζει να εθελοτυφλεί. Η πρωτιά στην Eurostat μπορεί να ακούγεται εντυπωσιακή σε έναν τίτλο ειδήσεων, αλλά πίσω από το 98,3% κρύβεται μια γενιά που ίσως έχει ξεχάσει πώς είναι να επικοινωνείς χωρίς το φίλτρο μιας οθόνης.