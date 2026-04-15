Καύσιμα: Αναμένονται αυξήσεις ή μειώσεις στις τιμές; - Πώς επηρεαζόμαστε από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Την ίδια ώρα, στην Κύπρο, οι τιμές των καυσίμων εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί, σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την κρίση και τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ.

Τι ισχύει στην Κύπρο

Σε δηλώσεις του στο ThemaOnline, ο εκπρόσωπος Τύπου του Συνδέσμου, Χριστόδουλος Χριστοδούλου, ανέφερε ότι η άνοδος στις διεθνείς τιμές πιθανός να επηρεάσει και την κυπριακή αγορά.

Όπως σημείωσε, δεν αποκλείεται να καταγραφούν αυξήσεις, αν και προς το παρόν δεν υπάρχει σαφής εικόνα.

«Μπορεί να δούμε κάποιες αυξήσεις στις τιμές. Μείωση σίγουρα δεν αναμένεται, ενώ υπάρχει πιθανότητα οι τιμές να παραμείνουν σταθερές ή να σημειώσουν μικρές μεταβολές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι «πιο ξεκάθαρη εικόνα αναμένεται εντός της επόμενης εβδομάδας», ενώ καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσουν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σε ό,τι αφορά τον φόρο κατανάλωσης, επισήμανε ότι προς το παρόν δεν έχουν υπάρξει αλλαγές στις τιμές, καθώς την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας δεν προχώρησαν σε σχετικές αποφάσεις για τις τιμές, με τις όποιες εξελίξεις να μετατίθενται για το επόμενο διάστημα.

Οι τιμές τώρα

Σε ό,τι αφορά τις τιμές που επικρατούν τώρα (14/04), βάσει στοιχείων του Παρατηρητηρίου Λιανικών Τιμών Καυσίμων της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 παγκύπρια διαμορφώνεται στα €1,520, με τη χαμηλότερη τιμή να καταγράφεται στα €1,444 και την υψηλότερη στα €1,599.

Για την αμόλυβδη βενζίνη 98, η μέση τιμή ανέρχεται στα €1,595, με τη φθηνότερη να βρίσκεται στα € 1,494 και την ακριβότερη να αγγίζει τα €1,799.

Όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης, η μέση τιμή παγκύπρια διαμορφώνεται στα € 1,844, με τη χαμηλότερη τιμή να καταγράφεται στα €1,747 και την υψηλότερη στα €1,899.