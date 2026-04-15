ΤΖΟΚΕΡ: Ραντεβού με τα €5.000.000 την Πέμπτη – Στην Αραδίππου το μοναδικό «χρυσό» 5αρι

Παρά το γεγονός ότι δεν βρέθηκε νικητής για το μεγάλο έπαθλο, η Κύπρος είχε την τιμητική της, αφού ένα τυχερό δελτίο στη δεύτερη κατηγορία (5 επιτυχίες) εντοπίστηκε στη Λάρνακα.

​Ο τυχερός παίκτης, ο οποίος κατέθεσε το δελτίο του σε πρακτορείο στην περιοχή της Αραδίππου, κερδίζει το ποσό των €100.000.

​Πλέον, όλα τα βλέμματα στρέφονται στην κλήρωση της Πέμπτης, όπου το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να προκαλέσει αυξημένη κίνηση στα πρακτορεία. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο μέχρι και λίγη ώρα πριν από την επίσημη κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22:00, όπως συμβαίνει κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή.