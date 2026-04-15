ΤΖΟΚΕΡ: Ραντεβού με τα €5.000.000 την Πέμπτη – Στην Αραδίππου το μοναδικό «χρυσό» 5αρι
ΤΖΟΚΕΡ: Ραντεβού με τα €5.000.000 την Πέμπτη – Στην Αραδίππου το μοναδικό «χρυσό» 5αρι

 15.04.2026 - 07:27
ΤΖΟΚΕΡ: Ραντεβού με τα €5.000.000 την Πέμπτη – Στην Αραδίππου το μοναδικό «χρυσό» 5αρι

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η αγωνία για τους παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ, καθώς η 3053η κλήρωση ολοκληρώθηκε με τζακ-ποτ στην πρώτη κατηγορία, ανεβάζοντας το προσδοκώμενο έπαθλο για την ερχόμενη Πέμπτη 16 Απριλίου 2026 στο εντυπωσιακό ποσό των τουλάχιστον €5.000.000.

Παρά το γεγονός ότι δεν βρέθηκε νικητής για το μεγάλο έπαθλο, η Κύπρος είχε την τιμητική της, αφού ένα τυχερό δελτίο στη δεύτερη κατηγορία (5 επιτυχίες) εντοπίστηκε στη Λάρνακα.

​Ο τυχερός παίκτης, ο οποίος κατέθεσε το δελτίο του σε πρακτορείο στην περιοχή της Αραδίππου, κερδίζει το ποσό των €100.000.

​Πλέον, όλα τα βλέμματα στρέφονται στην κλήρωση της Πέμπτης, όπου το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να προκαλέσει αυξημένη κίνηση στα πρακτορεία. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο μέχρι και λίγη ώρα πριν από την επίσημη κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22:00, όπως συμβαίνει κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΤΖΟΚΕΡ: Θα βγουν λεφτά από το πασχαλινό αυγό; Δείτε αν κερδίσατε 4,7 εκατ. ευρώ
Γιώργος Χρυσάνθου – Κωνσταντίνα Δημητρίου: Η στιγμή της αποκάλυψης - Το χρώμα που γέμισε τον ουρανό σε ένα μοναδικό gender reveal - Δείτε βίντεο
Απρόοπτο στην «Αρένα»: Εισβολή μικρού οπαδού για τον Μαέ και μικροένταση με τους στιούαρτ
Τραγωδία στο Άγιον Όρος: Νεκρός μοναχός σε τροχαίο με αγροτικό όχημα - Πώς φαίνεται να συνέβη το μοιραίο
Ευκαιρία για εκδρομή: Μία μεγάλη γιορτή αναβιώνει στην Αγία Νάπα - Παρέλαση αρμάτων και πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα
Έχεις αϋπνία; Ψάχνεις ακόμη ταινία να δεις; Φτιάξε ποπ κορν - Αυτή είναι ίσως η καλύτερη ταινία που θα βρεις απόψε σε πλατφόρμα

 

 

 

Κυκλοφοριακό χάος: Πού έχει κίνηση σήμερα; - Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

 15.04.2026 - 07:14
Όταν η σιωπή γίνεται συνενοχή: Οι καταγγελίες Μακάριου Δρουσιώτη, οι σκιές και θεσμοί σε κρίση πριν την κάλπη

Όταν η σιωπή γίνεται συνενοχή: Οι καταγγελίες Μακάριου Δρουσιώτη, οι σκιές και θεσμοί σε κρίση πριν την κάλπη

Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη, δεν αποτελούν απλώς ένα ακόμη επεισόδιο πολιτικής αντιπαράθεσης.

  •  15.04.2026 - 06:27
Οι ΗΠΑ λένε πως έχουν διακόψει πλήρως το οικονομικό εμπόριο προς και από το Ιράν μέσω θαλάσσης

Οι ΗΠΑ λένε πως έχουν διακόψει πλήρως το οικονομικό εμπόριο προς και από το Ιράν μέσω θαλάσσης

  •  15.04.2026 - 06:34
Καύσιμα: Αναμένονται αυξήσεις ή μειώσεις στις τιμές; - Πώς επηρεαζόμαστε από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Καύσιμα: Αναμένονται αυξήσεις ή μειώσεις στις τιμές; - Πώς επηρεαζόμαστε από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

  •  15.04.2026 - 06:29
Παρανάλωμα του πυρός μοτοσικλέτα στη Λευκωσία: Έστησαν «καρτέρι» στον 33χρονο ιδιοκτήτη

Παρανάλωμα του πυρός μοτοσικλέτα στη Λευκωσία: Έστησαν «καρτέρι» στον 33χρονο ιδιοκτήτη

  •  15.04.2026 - 06:45
Καιρός: «Ανοιξιάτικο» σκηνικό με θερμοκρασίες-ρεκόρ και σκόνη στην ατμόσφαιρα

Καιρός: «Ανοιξιάτικο» σκηνικό με θερμοκρασίες-ρεκόρ και σκόνη στην ατμόσφαιρα

  •  15.04.2026 - 06:24
Πρωταθλήτρια η Κύπρος στο «ψηφιακό ναρκωτικό» - Σχεδόν κάθε νέος στο νησί είναι δέσμιος των αλγορίθμων

Πρωταθλήτρια η Κύπρος στο «ψηφιακό ναρκωτικό» - Σχεδόν κάθε νέος στο νησί είναι δέσμιος των αλγορίθμων

  •  15.04.2026 - 06:31
ΤΖΟΚΕΡ: Ραντεβού με τα €5.000.000 την Πέμπτη – Στην Αραδίππου το μοναδικό «χρυσό» 5αρι

ΤΖΟΚΕΡ: Ραντεβού με τα €5.000.000 την Πέμπτη – Στην Αραδίππου το μοναδικό «χρυσό» 5αρι

  •  15.04.2026 - 07:27
«Σάρωσε» την Κύπρο η Αστυνομία: Εκατοντάδες έλεγχοι, πέντε συλλήψεις και «βροχή» καταγγελιών

«Σάρωσε» την Κύπρο η Αστυνομία: Εκατοντάδες έλεγχοι, πέντε συλλήψεις και «βροχή» καταγγελιών

  •  15.04.2026 - 06:51

