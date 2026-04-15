Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 15 Απριλίου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 15 Απριλίου

 15.04.2026 - 08:30
Η επικινδυνότητα των γερασμένων κτιρίων που έρχεται στην επιφάνεια μετά την κατάρρευση κτιρίου στη Γερμασόγεια, οι εξελίξεις στην υπόθεση «Σάντη», οι πιέσεις στη διεθνή οικονομία λόγω της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ, οι προκλήσεις του κατοχικού καθεστώτος στη ζώνη κατάπαυσης του πυρός στην Πύλα, και η εικόνα της αγοράς κατά την πασχαλινή περίοδο είναι ανάμεσα στα θέματα που προβάλλουν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες την Τετάρτη.

Η «Αλήθεια» στο κύριο θέμα της, με τίτλο «Στο Ανώτατο θα κριθεί η νομιμότητα της έρευνας», γράφει ότι η υπόθεση «Σάντη» μετατρέπεται σε μείζον ζήτημα κράτους δικαίου. Σε άλλο θέμα γράφει ότι το ΕΤΕΚ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα γερασμένα κτίρια και πως παράλληλα Δήμοι και ΕΟΑ καταγγέλλουν νομοθετική ανεπάρκεια. Αλλού γράφει ότι αναμένεται β’ γύρος συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν.

Ο «Πολίτης» στο κύριο θέμα του, με τίτλο «Βγάλτε στη φόρα τις επικίνδυνες οικοδομές», γράφει ότι ο Υπουργός Εσωτερικών απέστειλε επιστολή στους Προέδρους των ΕΟΑ για να δημοσιοποιήσουν τα στοιχεία των επικίνδυνων οικοδομών. Σε άλλο θέμα γράφει για βολές του Μακάριου Δρουσιώτη κατά Προέδρου της Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι οι έρευνες της Αστυνομίας επικεντρώνονται στη «Σάντη». Αλλού γράφει ότι έγιναν 190 εκατομμύρια διελεύσεις από το 2003 που άνοιξαν οδοφράγματα.

«Ο Φιλελεύθερος» στο κύριο θέμα του,  με τίτλο «Πολυκατοικίες-παγίδες», γράφει για χιλιάδες γερασμένα και μη συντηρημένα κτίρια και πως οι ειδικοί εκπέμπουν SOS. Σε άλλο θέμα γράφει για «ομιχλώδες τοπίο» και για «αφήγημα συμμορίας» στην υπόθεση «Σάντη». Αλλού γράφει για τις προκλήσεις του κατοχικού καθεστώτος στην ζώνη κατάπαυσης του πυρός στην Πύλα.

Η «Χαραυγή» στο κύριο θέμα της, με τίτλο «Αλλαγή νομοθεσίας για τα σαθρά κτίρια», γράφει ότι η τραγωδία στη Λεμεσό αποκάλυψε «βόμβα» επικίνδυνων οικοδομών. Σε άλλο θέμα γράφει για ενεργειακή και οικονομική ασφυξία λόγω της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ. Αλλού γράφει ότι το 78,5% των Τουρκοκυπρίων υποστηρίζει λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα.

Η αγγλόγλωσση “Cyprus Mail” στο κύριο θέμα της, με τίτλο «Η Κυβέρνηση καταδικάζει 'παραβιάσεις' στην Πύλα», γράφει ότι η Κυβέρνηση καταδίκασε, την Τρίτη, "σοβαρές παραβιάσεις από το κατοχικό καθεστώς στη νεκρή ζώνη" στην περιοχή της Πύλας. Σε άλλο θέμα γράφει για τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη για σχέση του Προέδρου της Δημοκρατίας με την "Αδελφότητα" στην οποία αναφέρεται ο δημοσιογράφος.  Αλλού γράφει ότι οι Βρετανίδες αναδιαμορφώνουν το τοπίο της τουριστικής βιομηχανίας στην Κύπρο, λόγω της αύξησης των χρημάτων που ξοδεύουν, σύμφωνα με έρευνα.

Η «Οικονομική Καθημερινή» στο κύριο θέμα της, με τίτλο «Πασχαλινή 'έκρηξη' στην αγορά», γράφει ότι το Πάσχα έφερε χαμόγελα στους επιχειρηματίες και πως υπάρχει ικανοποίηση ανάμεσα στους καταναλωτές. Σε άλλο θέμα, γράφει ότι το ChatGPT συμβουλεύει πια και για τα ψώνια. Αλλού γράφει ότι, παρά την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή κρίση θα έχει διάρκεια με τις τιμές στα ύψη.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επόμενο άρθρο

Όταν η σιωπή γίνεται συνενοχή: Οι καταγγελίες Μακάριου Δρουσιώτη, οι σκιές και θεσμοί σε κρίση πριν την κάλπη

Όταν η σιωπή γίνεται συνενοχή: Οι καταγγελίες Μακάριου Δρουσιώτη, οι σκιές και θεσμοί σε κρίση πριν την κάλπη

Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη, δεν αποτελούν απλώς ένα ακόμη επεισόδιο πολιτικής αντιπαράθεσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα