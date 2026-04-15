Εξοργιστικό: Επιδημία HIV σε παιδιά επειδή νοσοκομείο επαναχρησιμοποιούσε σύριγγες

Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνή
ΔΙΕΘΝΗ

 15.04.2026 - 08:32
Ένα 8χρονο αγόρι, ο Μοχάμεντ Αμίν, πέθανε λίγο μετά τη διάγνωση ότι είχε προσβληθεί από HIV, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την πόλη Τούνσα στην επαρχία Παντζάμπ του Πακιστάν. Σύμφωνα με τη μητέρα του, Σούγκρα, ο μικρός υπέφερε από τόσο έντονους πυρετούς που ήθελε να κοιμάται στη βροχή, ενώ περιέγραφε τον πόνο του «σαν να τον είχαν ρίξει σε καυτό λάδι». Λίγο αργότερα, η 10χρονη αδελφή του, Άσμα, διαγνώστηκε επίσης με τον ιό.

Η οικογένεια πιστεύει ότι τα δύο παιδιά μολύνθηκαν κατά τη διάρκεια ιατρικών ενέσεων σε κρατικό νοσοκομείο της περιοχής, το THQ Taunsa. Η Άσμα πλέον ζει με τη νόσο και επισκέπτεται τον τάφο του αδελφού της, λέγοντας ότι εκείνος «είναι με τον Θεό». Παράλληλα, αντιμετωπίζει κοινωνικό στίγμα, καθώς τα άλλα παιδιά αποφεύγουν να παίζουν μαζί της.

Η υπόθεση εντάσσεται σε ένα πολύ μεγαλύτερο σκάνδαλο: το BBC εντόπισε 331 παιδιά που βρέθηκαν θετικά στον HIV στην πόλη μεταξύ Νοεμβρίου 2024 και Οκτωβρίου 2025. Η πλειονότητα των οικογενειών δεν παρουσίαζε ενδείξεις μετάδοσης από τη μητέρα, ενώ σε μεγάλο μέρος των καταγεγραμμένων περιπτώσεων οι αρχές αναφέρουν ως πιθανή αιτία τις «μολυσμένες βελόνες».

Η έρευνα ξεκίνησε όταν γιατρός ιδιωτικής κλινικής παρατήρησε ασυνήθιστη αύξηση κρουσμάτων και τα συνέδεσε με το κρατικό νοσοκομείο THQ Taunsa. Παρά τις αρχικές κυβερνητικές εξαγγελίες για έλεγχο της κατάστασης και την προσωρινή απομάκρυνση της διοίκησης του νοσοκομείου, νέα στοιχεία δείχνουν ότι οι επικίνδυνες πρακτικές συνεχίστηκαν για μήνες.

Τα σοκαριστικά ντοκουμέντα και οι ισχυρισμοί νοσοκομείου και Αρχών

Σε μυστική καταγραφή διάρκειας 32 ωρών στο νοσοκομείο, ερευνητές κατέγραψαν επαναλαμβανόμενη χρήση συριγγών σε φιαλίδια πολλαπλών δόσεων, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μόλυνση φαρμάκων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ίδιο φιαλίδιο χρησιμοποιήθηκε σε διαφορετικά παιδιά. Ειδικοί προειδοποιούν ότι ακόμη και η αλλαγή βελόνας δεν εξαλείφει τον κίνδυνο, καθώς η σύριγγα μπορεί να παραμένει μολυσμένη. Παρά τις προειδοποιητικές σημάνσεις για ασφαλείς πρακτικές, το προσωπικό καταγράφηκε επανειλημμένα να χορηγεί ενέσεις χωρίς γάντια, ενώ παρατηρήθηκαν και σοβαρές ελλείψεις στην τήρηση υγιεινής, όπως ανοιχτά ιατρικά υλικά και κακή διαχείριση αποβλήτων. Σε ένα περιστατικό, νοσοκόμα φέρεται να ανέσυρε χρησιμοποιημένη σύριγγα με υπολείμματα υγρού, η οποία θα μπορούσε να επαναχρησιμοποιηθεί.

Η διοίκηση του νοσοκομείου αμφισβήτησε την αυθεντικότητα του υλικού και υποστήριξε ότι το ίδρυμα είναι ασφαλές, ωστόσο ειδικοί και άλλες έρευνες δείχνουν ότι τα προβλήματα στον έλεγχο λοιμώξεων είναι εκτεταμένα. Σε έκθεση διεθνούς αποστολής επισημάνθηκαν ελλείψεις σε φάρμακα, υλικά, αποστείρωση και βασικές συνθήκες υγιεινής. Οι Αρχές από την πλευρά τους αρνούνται ότι έχει αποδειχθεί επίσημα πως το νοσοκομείο είναι η πηγή του ξεσπάσματος, αποδίδοντας μέρος των κρουσμάτων και σε ιδιωτικές, μη ελεγχόμενες πρακτικές ή πιθανές μεταγγίσεις αίματος. Ωστόσο, τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι η μετάδοση μέσω μολυσμένων ενέσεων αποτελεί βασικό παράγοντα σε μεγάλο αριθμό περιπτώσεων.

Η ρίζα του προβλήματος

Το πρόβλημα δεν είναι μεμονωμένο. Παρόμοια επιδημικά επεισόδια έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν στο Πακιστάν, όπου η υπερβολική και συχνά περιττή χρήση ενέσεων, σε συνδυασμό με ελλείψεις σε υλικά και εκπαίδευση, δημιουργεί συνθήκες υψηλού κινδύνου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, παιδιά έχουν λάβει πολλαπλές ενέσεις ακόμη και για απλές ασθένειες, ενώ η πίεση πόρων στα δημόσια νοσοκομεία ενισχύει πρακτικές «εξοικονόμησης» που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια.

Σήμερα, η Άσμα συνεχίζει τη ζωή της με HIV, αντιμετωπίζοντας τόσο την ασθένεια όσο και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Παρά τις δυσκολίες, λέει ότι θέλει να μορφωθεί και να γίνει γιατρός όταν μεγαλώσει — μια επιθυμία που έρχεται σε δραματική αντίθεση με τις συνθήκες που την οδήγησαν να αρρωστήσει.

Πηγή: ethnos.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θρίλερ στην Πύλα: Η Ρόζα βρέθηκε νεκρή στον αυτοκινητόδρομο αλλά το κολάρο της «έκανε φτερά»
Η Δώρα Παντέλη με φλοράλ μπικίνι αναπολεί τις διακοπές στην Πάρο - Δείτε φωτογραφίες
Τα 4 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να αλλάζει - Έρχονται ευκαιρίες και επιτυχίες
Στη γειτονιά των αγγέλων η Κούλλα Ματέα – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία της
Οργή για νεαρό ζευγάρι Γάλλων που έκαναν σεξ σε παραλία: «Ήταν σαν ζώα»
Προηγούμενο άρθρο

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 15 Απριλίου

 15.04.2026 - 08:30
Επόμενο άρθρο

Θρίλερ στην Πύλα: Η Ρόζα βρέθηκε νεκρή στον αυτοκινητόδρομο αλλά το κολάρο της «έκανε φτερά»

 15.04.2026 - 08:29
Όταν η σιωπή γίνεται συνενοχή: Οι καταγγελίες Μακάριου Δρουσιώτη, οι σκιές και θεσμοί σε κρίση πριν την κάλπη

Όταν η σιωπή γίνεται συνενοχή: Οι καταγγελίες Μακάριου Δρουσιώτη, οι σκιές και θεσμοί σε κρίση πριν την κάλπη

Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη, δεν αποτελούν απλώς ένα ακόμη επεισόδιο πολιτικής αντιπαράθεσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Όταν η σιωπή γίνεται συνενοχή: Οι καταγγελίες Μακάριου Δρουσιώτη, οι σκιές και θεσμοί σε κρίση πριν την κάλπη

Όταν η σιωπή γίνεται συνενοχή: Οι καταγγελίες Μακάριου Δρουσιώτη, οι σκιές και θεσμοί σε κρίση πριν την κάλπη

  •  15.04.2026 - 06:27
Ο Τραμπ λέει ότι μάλλον δεν θα χρειαστεί παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν: «Έρχονται δύο καταπληκτικές ημέρες»

Ο Τραμπ λέει ότι μάλλον δεν θα χρειαστεί παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν: «Έρχονται δύο καταπληκτικές ημέρες»

  •  15.04.2026 - 07:39
Καύσιμα: Αναμένονται αυξήσεις ή μειώσεις στις τιμές; - Πώς επηρεαζόμαστε από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Καύσιμα: Αναμένονται αυξήσεις ή μειώσεις στις τιμές; - Πώς επηρεαζόμαστε από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

  •  15.04.2026 - 06:29
Θρίλερ με τη σορό στον Ακάμα: Σήμερα η νεκροψία - Τα επικρατέστερα σενάρια για την ταυτότητα του άνδρα

Θρίλερ με τη σορό στον Ακάμα: Σήμερα η νεκροψία - Τα επικρατέστερα σενάρια για την ταυτότητα του άνδρα

  •  15.04.2026 - 08:38
Αδιανόητο περιστατικό στη Λευκωσία – Επιβάτης επιτέθηκε σε οδηγό λεωφορείου – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Αδιανόητο περιστατικό στη Λευκωσία – Επιβάτης επιτέθηκε σε οδηγό λεωφορείου – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

  •  15.04.2026 - 08:41
Παρανάλωμα του πυρός μοτοσικλέτα στη Λευκωσία: Έστησαν «καρτέρι» στον 33χρονο ιδιοκτήτη

Παρανάλωμα του πυρός μοτοσικλέτα στη Λευκωσία: Έστησαν «καρτέρι» στον 33χρονο ιδιοκτήτη

  •  15.04.2026 - 06:45
Δύο νεαροί τόλμησαν και άνοιξαν τη δική τους επιχείρηση – To νέο γλυκό και αλμυρό concept που μας ανοίγει την όρεξη – Δείτε φωτογραφίες

Δύο νεαροί τόλμησαν και άνοιξαν τη δική τους επιχείρηση – To νέο γλυκό και αλμυρό concept που μας ανοίγει την όρεξη – Δείτε φωτογραφίες

  •  15.04.2026 - 09:00
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 15 Απριλίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 15 Απριλίου

  •  15.04.2026 - 08:30

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα