Θρίλερ στην Πύλα: Η Ρόζα βρέθηκε νεκρή στον αυτοκινητόδρομο αλλά το κολάρο της «έκανε φτερά»

Αυτό που ξεκίνησε ως μια αγωνιώδης προσπάθεια εντοπισμού ενός χαμένου μέλους της οικογένειας, κατέληξε σε μια θλιβερή ανακάλυψη στον αυτοκινητόδρομο, αφήνοντας πίσω της αναπάντητα ερωτήματα που προκαλούν έντονο προβληματισμό.

​Το χρονικό της τραγωδίας

​Η Ρόζα χάθηκε τα μεσάνυχτα της 11ης Απριλίου και, παρά τις επίμονες ολονύκτιες έρευνες των ιδιοκτητών της, η είδηση που κανείς δεν ήθελε να ακούσει ήρθε το απόγευμα της επόμενης μέρας. Μετά από πληροφορία που δόθηκε στην αστυνομία, η άτυχη σκυλίτσα εντοπίστηκε αναίσθητη στη δεξιά λωρίδα του αυτοκινητόδρομου Αμμοχώστου-Λάρνακας, ακριβώς στην πρώτη έξοδο της Πύλας.

Η οικογένεια, με τη βοήθεια των αρχών, μετέφερε το άψυχο σώμα της στο σπίτι, επιβεβαιώνοντας με τον πιο οδυνηρό τρόπο τους φόβους τους.

​Τα αναπάντητα ερωτήματα που προκαλούν υποψίες

​Παρά τη βαθιά θλίψη, η οικογένεια υπογραμμίζει στοιχεία που φαίνονται παράλογα και υποδηλώνουν ότι η Ρόζα ίσως δεν έφτασε εκεί μόνη της. Η διαδρομή από το σημείο όπου χάθηκε μέχρι το σημείο όπου εντοπίστηκε θεωρείται σχεδόν αδύνατο να διανύθηκε από το ίδιο το ζωάκι. Παράλληλα, μυστήριο καλύπτει το γεγονός ότι το κολάρο της, το οποίο ήταν τοποθετημένο με τρόπο που δεν αφαιρείται εύκολα, έχει εξαφανιστεί. «Δεν ψάχνουμε για καβγάδες. Θέλουμε μόνο να μάθουμε τι πραγματικά συνέβη στη Ρόζα μας»

​Έκκληση για πληροφορίες και το τελευταίο ενθύμιο

​Οι ιδιοκτήτες απευθύνουν τώρα μια ύστατη έκκληση σε οποιονδήποτε οδηγό ή κάτοικο της περιοχής είδε το οτιδήποτε ύποπτο στον αυτοκινητόδρομο ή στις γύρω περιοχές, από τα μεσάνυχτα της 11ης Απριλίου έως τις 4 το απόγευμα της επόμενης ημέρας. Ακόμα και η πιο μικρή λεπτομέρεια μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη για να ριχθεί φως στις συνθήκες του θανάτου της. Επιπλέον, ζητούν από όποιον τυχόν βρήκε το κολάρο της να το επιστρέψει, καθώς επιθυμούν να έχουν πίσω κάτι δικό της για να τη θυμούνται.