Θρίλερ με τη σορό στον Ακάμα: Σήμερα η νεκροψία - Τα επικρατέστερα σενάρια για την ταυτότητα του άνδρα

Η σορός βρέθηκε νωρίς το πρωί από 48χρονο άνδρα, ο οποίος είχε μεταβεί στο σημείο για σκοπούς ψαρέματος. Αμέσως ειδοποιήθηκαν η Αστυνομία και η Λιμενική Αρχή, μέλη των οποίων έσπευσαν στην περιοχή και παρέλαβαν τη σορό.

Όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος Κώστας Νάνος στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», η σορός βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο αποσύνθεσης, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά το έργο των ιατροδικαστών. Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, δεν αναμένεται ότι η νεκροψία θα δώσει σαφή και ουσιαστικά συμπεράσματα, ενώ παραμένει αβέβαιο κατά πόσο θα διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου ή ενδεχόμενα τραύματα.

Περαιτέρω στοιχεία ενδέχεται να προκύψουν μέσα από ιστοπαθολογικές εξετάσεις, καθώς και μέσω διαδικασιών ταυτοποίησης DNA, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την εξακρίβωση της ταυτότητας του άνδρα.

Την ίδια ώρα, οι αρχές εξετάζουν καταλόγους αγνοουμένων προσώπων, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται και άλλα ενδεχόμενα σενάρια. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, αλλά και η πιθανότητα η σορός να σχετίζεται με ναυάγιο στη Μεσόγειο.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων για να ρίξουν φως στην υπόθεση.