ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
Θρίλερ με τη σορό στον Ακάμα: Σήμερα η νεκροψία - Τα επικρατέστερα σενάρια για την ταυτότητα του άνδρα

 15.04.2026 - 08:38
Στη διενέργεια νεκροψίας προχωρούν σήμερα οι αρμόδιες αρχές επί της σορού άνδρα, η οποία εντοπίστηκε σε βραχώδη ακτή στην περιοχή του Ακάμα.

Η σορός βρέθηκε νωρίς το πρωί από 48χρονο άνδρα, ο οποίος είχε μεταβεί στο σημείο για σκοπούς ψαρέματος. Αμέσως ειδοποιήθηκαν η Αστυνομία και η Λιμενική Αρχή, μέλη των οποίων έσπευσαν στην περιοχή και παρέλαβαν τη σορό.

Όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος Κώστας Νάνος στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», η σορός βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο αποσύνθεσης, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά το έργο των ιατροδικαστών. Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, δεν αναμένεται ότι η νεκροψία θα δώσει σαφή και ουσιαστικά συμπεράσματα, ενώ παραμένει αβέβαιο κατά πόσο θα διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου ή ενδεχόμενα τραύματα.

Περαιτέρω στοιχεία ενδέχεται να προκύψουν μέσα από ιστοπαθολογικές εξετάσεις, καθώς και μέσω διαδικασιών ταυτοποίησης DNA, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την εξακρίβωση της ταυτότητας του άνδρα.

Την ίδια ώρα, οι αρχές εξετάζουν καταλόγους αγνοουμένων προσώπων, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται και άλλα ενδεχόμενα σενάρια. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, αλλά και η πιθανότητα η σορός να σχετίζεται με ναυάγιο στη Μεσόγειο.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων για να ρίξουν φως στην υπόθεση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θρίλερ στην Πύλα: Η Ρόζα βρέθηκε νεκρή στον αυτοκινητόδρομο αλλά το κολάρο της «έκανε φτερά»
Η Δώρα Παντέλη με φλοράλ μπικίνι αναπολεί τις διακοπές στην Πάρο - Δείτε φωτογραφίες
Τα 4 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να αλλάζει - Έρχονται ευκαιρίες και επιτυχίες
Στη γειτονιά των αγγέλων η Κούλλα Ματέα – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία της
Οργή για νεαρό ζευγάρι Γάλλων που έκαναν σεξ σε παραλία: «Ήταν σαν ζώα»
Εξοργιστικό: Επιδημία HIV σε παιδιά επειδή νοσοκομείο επαναχρησιμοποιούσε σύριγγες

 

 

 

Θρίλερ στην Πύλα: Η Ρόζα βρέθηκε νεκρή στον αυτοκινητόδρομο αλλά το κολάρο της «έκανε φτερά»

Αδιανόητο περιστατικό στη Λευκωσία – Επιβάτης επιτέθηκε σε οδηγό λεωφορείου – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη, δεν αποτελούν απλώς ένα ακόμη επεισόδιο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Όταν η σιωπή γίνεται συνενοχή: Οι καταγγελίες Μακάριου Δρουσιώτη, οι σκιές και θεσμοί σε κρίση πριν την κάλπη

Όταν η σιωπή γίνεται συνενοχή: Οι καταγγελίες Μακάριου Δρουσιώτη, οι σκιές και θεσμοί σε κρίση πριν την κάλπη

  •  15.04.2026 - 06:27
Ο Τραμπ λέει ότι μάλλον δεν θα χρειαστεί παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν: «Έρχονται δύο καταπληκτικές ημέρες»

Ο Τραμπ λέει ότι μάλλον δεν θα χρειαστεί παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν: «Έρχονται δύο καταπληκτικές ημέρες»

  •  15.04.2026 - 07:39
Καύσιμα: Αναμένονται αυξήσεις ή μειώσεις στις τιμές; - Πώς επηρεαζόμαστε από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Καύσιμα: Αναμένονται αυξήσεις ή μειώσεις στις τιμές; - Πώς επηρεαζόμαστε από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

  •  15.04.2026 - 06:29
Θρίλερ με τη σορό στον Ακάμα: Σήμερα η νεκροψία - Τα επικρατέστερα σενάρια για την ταυτότητα του άνδρα

Θρίλερ με τη σορό στον Ακάμα: Σήμερα η νεκροψία - Τα επικρατέστερα σενάρια για την ταυτότητα του άνδρα

  •  15.04.2026 - 08:38
Αδιανόητο περιστατικό στη Λευκωσία – Επιβάτης επιτέθηκε σε οδηγό λεωφορείου – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Αδιανόητο περιστατικό στη Λευκωσία – Επιβάτης επιτέθηκε σε οδηγό λεωφορείου – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

  •  15.04.2026 - 08:41
Παρανάλωμα του πυρός μοτοσικλέτα στη Λευκωσία: Έστησαν «καρτέρι» στον 33χρονο ιδιοκτήτη

Παρανάλωμα του πυρός μοτοσικλέτα στη Λευκωσία: Έστησαν «καρτέρι» στον 33χρονο ιδιοκτήτη

  •  15.04.2026 - 06:45
Δύο νεαροί τόλμησαν και άνοιξαν τη δική τους επιχείρηση – To νέο γλυκό και αλμυρό concept που μας ανοίγει την όρεξη – Δείτε φωτογραφίες

Δύο νεαροί τόλμησαν και άνοιξαν τη δική τους επιχείρηση – To νέο γλυκό και αλμυρό concept που μας ανοίγει την όρεξη – Δείτε φωτογραφίες

  •  15.04.2026 - 09:00
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 15 Απριλίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 15 Απριλίου

  •  15.04.2026 - 08:30

