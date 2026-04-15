Αδιανόητο περιστατικό στη Λευκωσία – Επιβάτης επιτέθηκε σε οδηγό λεωφορείου – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Συγκεκριμένα στη λεωφόρο Κυρηνείας στην Αγλαντζιά, επιβάτης επιτέθηκε σε οδηγό λεωφορείου.

Ο οδηγός νοσηλεύεται με κάκωση κεφαλής και γονάτου.

Αναμένεται σήμερα να διενεργηθεί MRI για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει οτιδήποτε άλλο.

Άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες και οι λόγοι της επίθεσης.

Ο δράστης δεν έχει ακόμη συλληφθεί.