Χρειάζεστε Φαρμακείο; Δείτε ποια εφημερεύουν την Τετάρτη (15/04) σε όλη την Κύπρο

​Αν προέκυψε κάποια έκτακτη ανάγκη ή απλώς χρειάζεστε τα απαραίτητα για το φαρμακείο του σπιτιού σας, δείτε τη λίστα με τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας ανά πόλη:

Λευκωσία

Πέτρου Δέσποινα Λεωφ. Τσερίου 84 Δίπλα από Υπεραγορά Αυγουστής, Έναντι φούρνου Ζορπάς Στρόβολος 22441666 99207872 Ακριτίδης Μιχαήλ Λεωφ. Τζών Κέννεντυ 70Α Δίπλα απ'ο ACS courier και απέναντι από LIDL, Παλλουριώτισσα Παλλουριώτισσα 22316123 Τσαγκάρης Λούκας Γρίβα Διγενή 64 & Βύρωνος Bridge House Λευκωσία 22671531 22439014 Χατζηιωάννου Αννίτα Νάξου 14Γ Πάροδος Μακαρίου και Διγενή Ακρίτα απέναντι από CYTA Λευκωσία 22755999 22429210-22429429 Νεοφύτου Μαρίνα Γερμανού Πατρών 5 Πίσω από το MALL της Έγκωμης Έγκωμη 22322226 99089428 Κουσπής Μάριος Λεωφ. Ελευθερίας 12Β Λύμπια 22048098

Λεμεσός

Κοϊτσεβα Μποζάνα Ύψωνας, Πεντέλης 6 Έξοδος Ύψωνας, Άγιος Σιλάς, πλησίον εκκλησίας Αγίου Σάββα Ύψωνας 25510101 25932220 Χριστοδούλου Γιάννης Αρχιεπισκόπου Λεοντίου Α‘ 224 Δρόμος Παλαιού Νοσοκομείου Λεμεσός 25828890 99526653 Κούρτελλου Χρυστάλλα Σπύρ. Κυπριανού & Βασ. Κωνσταντίνου 84 Φώτα Σπύρου Κυπριανού & δρόμος Τσιρείου Δημοτικού Λεμεσός 25870288 25737455 Σέμκινα Νεάρχου Αλίνα Γρίβα Διγενή 93 Δίπλα από Οδοντιατρείο Κόκκινος Λεμεσός 25432240 Ποντίκη Αλίκη Μαρίνα Βασιλέως Γεωργίου Α' 34 Πλησίον Αστυνομικού Σταθμού Γερμασόγειας, στα Φώτα Τροχαίας Γερμασόγεια 25222883 99111144

Λάρνακα

Κληρίδης Αντώνης Πατρών 6 Φώτα Ελληνικής Τράπεζας, πλησίον πρώην φρουταρίας Ζυγός Λάρνακα 24622754 24367765 Γιαννίτσαρου Σάββια Σταδίου 78 Πλησίον στο παλιό ΓΣΖ Λάρνακα 24332456 Χρίστου Μελίνα Παλαιών Πατρών Γερμανού 6, Αραδίππου Πλησίον Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αραδίππου Αραδίππου 24322447 97808002

Πάφος

Πετεινού Αμαρυλλίς Ανδρέα Έλληνα, Oriental Complex, Shop 3 Δίπλα από το International School of Paphos Πάφος 26653929 99456401 Φιλιππίδου - Γεωργιάδου Κωνσταντία Ευαγόρα Παλληκαρίδη 93 Έναντι καταστήματος ρούχων ΝΟΥΜΕΡΟ Πάφος 26949259 26222670 Ερωτοκρίτου Άννα Βασιλέως Στασίκου κατ. 3 Προδρόμι 26652110 97678977

Αμμόχωστος