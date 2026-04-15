ΑρχικήΚοινωνίαΧρειάζεστε Φαρμακείο; Δείτε ποια εφημερεύουν την Τετάρτη (15/04) σε όλη την Κύπρο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χρειάζεστε Φαρμακείο; Δείτε ποια εφημερεύουν την Τετάρτη (15/04) σε όλη την Κύπρο

 15.04.2026 - 08:44
Χρειάζεστε Φαρμακείο; Δείτε ποια εφημερεύουν την Τετάρτη (15/04) σε όλη την Κύπρο

Συγκεντρώσαμε για εσάς όλα τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Τετάρτη 15 Απριλίου 2026, σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Ελεύθερη Αμμόχωστο.

​Αν προέκυψε κάποια έκτακτη ανάγκη ή απλώς χρειάζεστε τα απαραίτητα για το φαρμακείο του σπιτιού σας, δείτε τη λίστα με τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας ανά πόλη:

Λευκωσία

Πέτρου

Δέσποινα

Λεωφ. Τσερίου 84

Δίπλα από Υπεραγορά Αυγουστής, Έναντι φούρνου Ζορπάς

Στρόβολος

22441666

99207872

Ακριτίδης

Μιχαήλ

Λεωφ. Τζών Κέννεντυ 70Α

Δίπλα απ'ο ACS courier και απέναντι από LIDL, Παλλουριώτισσα

Παλλουριώτισσα

22316123

 

Τσαγκάρης

Λούκας

Γρίβα Διγενή 64 &  Βύρωνος

Bridge House

Λευκωσία

22671531

22439014

Χατζηιωάννου

Αννίτα

Νάξου 14Γ

Πάροδος Μακαρίου και Διγενή Ακρίτα απέναντι από CYTA

Λευκωσία

22755999

22429210-22429429

Νεοφύτου

Μαρίνα

Γερμανού Πατρών 5

Πίσω από το MALL της Έγκωμης

Έγκωμη

22322226

99089428

Κουσπής

Μάριος

Λεωφ. Ελευθερίας 12Β

 

Λύμπια

22048098

 

Λεμεσός

Κοϊτσεβα

Μποζάνα

Ύψωνας, Πεντέλης 6

Έξοδος Ύψωνας, Άγιος Σιλάς, πλησίον εκκλησίας Αγίου Σάββα

Ύψωνας

25510101

25932220

Χριστοδούλου

Γιάννης

Αρχιεπισκόπου Λεοντίου Α‘ 224

Δρόμος Παλαιού Νοσοκομείου

Λεμεσός

25828890

99526653

Κούρτελλου

Χρυστάλλα

Σπύρ. Κυπριανού & Βασ. Κωνσταντίνου 84

Φώτα Σπύρου Κυπριανού & δρόμος Τσιρείου Δημοτικού

Λεμεσός

25870288

25737455

Σέμκινα Νεάρχου

Αλίνα

Γρίβα Διγενή 93

Δίπλα από Οδοντιατρείο Κόκκινος

Λεμεσός

25432240

 

Ποντίκη

Αλίκη Μαρίνα

Βασιλέως Γεωργίου Α' 34

Πλησίον Αστυνομικού Σταθμού Γερμασόγειας, στα Φώτα Τροχαίας

Γερμασόγεια

25222883

99111144

Λάρνακα

Κληρίδης

Αντώνης

Πατρών 6

Φώτα Ελληνικής Τράπεζας, πλησίον πρώην φρουταρίας Ζυγός

Λάρνακα

24622754

24367765

Γιαννίτσαρου

Σάββια

Σταδίου 78

Πλησίον στο παλιό ΓΣΖ

Λάρνακα

24332456

 

Χρίστου

Μελίνα

Παλαιών Πατρών Γερμανού 6, Αραδίππου

Πλησίον Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αραδίππου

Αραδίππου

24322447

97808002

Πάφος

Πετεινού

Αμαρυλλίς

Ανδρέα Έλληνα, Oriental Complex, Shop 3

Δίπλα από το International School of Paphos

Πάφος

26653929

99456401

Φιλιππίδου - Γεωργιάδου

Κωνσταντία

Ευαγόρα Παλληκαρίδη 93

Έναντι καταστήματος ρούχων ΝΟΥΜΕΡΟ

Πάφος

26949259

26222670

Ερωτοκρίτου

Άννα

Βασιλέως Στασίκου κατ. 3

 

Προδρόμι

26652110

97678977

Αμμόχωστος

Κύζας

Παναγιώτης

Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 82

 

Παραλίμνι

23823270

23823308

Μαρίνου

Παρασκευή

Δημοκρατίας 20 Δ, Σωτήρα

Κύριος δρόμος Σωτήρας-Λιοπετρίου

Σωτήρα

23743636

 

 

