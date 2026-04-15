Δείτε εικόνα: Άνδρας ζούσε επί 20 χρόνια με ένα... θερμόμετρο στο σώμα του, το αφαίρεσε μετά από έντονους πόνους στο στομάχι
 15.04.2026 - 08:53
Ένας 32χρονος άνδρας στην Κίνα υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση όταν οι γιατροί ανακάλυψαν ότι ένα... θερμόμετρο υδραργύρου, το οποίο είχε καταπιεί κατά λάθος σε παιδική ηλικία, παρέμενε στο σώμα του για περίπου δύο δεκαετίες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας South China Morning Post ο άνδρας, επισκέφθηκε νοσοκομείο στην πόλη Γουενζού αναζητώντας ιατρική βοήθεια λόγω επίμονου πόνου στο στομάχι.

Απεικονιστικές εξετάσεις αποκάλυψαν την παρουσία ξένου αντικειμένου στο δωδεκαδάκτυλο, το οποίο οι γιατροί εκτίμησαν ότι ήταν θερμόμετρο υδραργύρου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα η άκρη του αντικειμένου πίεζε το εντερικό τοίχωμα, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο διάτρησης και σοβαρής εσωτερικής αιμορραγίας.

Ο ίδιος αποκάλυψε στους γιατρούς ότι είχε καταπιεί το θερμόμετρο σε ηλικία 12 ετών, ωστόσο δεν ενημέρωσε τους γονείς του επειδή φοβόταν την αντίδρασή τους. Καθώς δεν παρουσίασε άμεσα συμπτώματα, το περιστατικό ξεχάστηκε με την πάροδο του χρόνου. Η επέμβαση για την αφαίρεση του αντικειμένου διήρκεσε περίπου 20 λεπτά και κρίθηκε ιδιαίτερα λεπτή, λόγω της θέσης του θερμομέτρου κοντά στους χοληφόρους πόρους και του κινδύνου τραυματισμού του εντερικού τοιχώματος.

Τελικώς, το θερμόμετρο αφαιρέθηκε ακέραιο, αν και οι ενδείξεις μέτρησης είχαν πλέον ξεθωριάσει.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι σε περίπτωση κατάποσης ξένου αντικειμένου είναι σημαντικό να αναζητείται άμεσα ιατρική βοήθεια, καθώς ενδέχεται να προκληθούν σοβαρές επιπλοκές ακόμη και μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, περισσότερα από ένα εκατομμύριο περιστατικά κατάποσης ξένων αντικειμένων καταγράφονται κάθε χρόνο στην Κίνα, με τα παιδιά να αποτελούν την πλειονότητα των περιπτώσεων. Μεταξύ των πιο συχνών αντικειμένων συγκαταλέγονται κόκαλα ψαριών και κοτόπουλου, μπαταρίες, μαγνήτες και τεχνητές οδοντοστοιχίες.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Όταν η σιωπή γίνεται συνενοχή: Οι καταγγελίες Μακάριου Δρουσιώτη, οι σκιές και θεσμοί σε κρίση πριν την κάλπη

Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη, δεν αποτελούν απλώς ένα ακόμη επεισόδιο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Όταν η σιωπή γίνεται συνενοχή: Οι καταγγελίες Μακάριου Δρουσιώτη, οι σκιές και θεσμοί σε κρίση πριν την κάλπη

Ο Τραμπ λέει ότι μάλλον δεν θα χρειαστεί παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν: «Έρχονται δύο καταπληκτικές ημέρες»

Καύσιμα: Αναμένονται αυξήσεις ή μειώσεις στις τιμές; - Πώς επηρεαζόμαστε από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Θρίλερ με τη σορό στον Ακάμα: Σήμερα η νεκροψία - Τα επικρατέστερα σενάρια για την ταυτότητα του άνδρα

Αδιανόητο περιστατικό στη Λευκωσία – Επιβάτης επιτέθηκε σε οδηγό λεωφορείου – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Παρανάλωμα του πυρός μοτοσικλέτα στη Λευκωσία: Έστησαν «καρτέρι» στον 33χρονο ιδιοκτήτη

Δύο νεαροί τόλμησαν και άνοιξαν τη δική τους επιχείρηση – To νέο γλυκό και αλμυρό concept που μας ανοίγει την όρεξη – Δείτε φωτογραφίες

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 15 Απριλίου

