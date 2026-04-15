«Στοπ» στις μηχανές: Επ’ αόριστον λουκέτο στο Κυβερνητικό Τυπογραφείο

Η απόφαση για κάθοδο σε επ’ αόριστον απεργία λήφθηκε ως ύστατο μέτρο μετά το παρατεταμένο αδιέξοδο στις διαβουλεύσεις, με τους εργαζόμενους να καταγγέλλουν αδιάλλακτη στάση από πλευράς των αρμοδίων.

​Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται το πάγιο αίτημα του προσωπικού για αναβάθμιση των μισθολογικών κλιμάκων. Οι εργαζόμενοι υπογραμμίζουν πως η διεκδίκησή τους δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα, καθώς στοχεύει στην εξασφάλιση αξιοπρεπών μισθών που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες οικονομικές απαιτήσεις και στο επίπεδο της προσφερόμενης εργασίας τους. Παρά τις προσπάθειες διαλόγου που προηγήθηκαν, η άρνηση της εργοδοτικής πλευράς να εξετάσει ουσιαστικά το ζήτημα οδήγησε τη διαδικασία σε πλήρη στασιμότητα.

​Η αρχή των κινητοποιήσεων γίνεται με μια δυναμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας, η οποία είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 10:30 π.μ. έξω από τις εγκαταστάσεις του Κυβερνητικού Τυπογραφείου στον Στρόβολο.

Οι απεργοί αναμένεται να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα πως δεν προτίθενται να υποχωρήσουν αν δεν υπάρξει έμπρακτη δέσμευση για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους, προειδοποιώντας παράλληλα για τις επιπτώσεις που θα έχει η συνεχιζόμενη αναστολή των εργασιών στην παραγωγή των κρατικών εγγράφων και εκδόσεων.