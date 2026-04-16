H Νικόλ Κίντμαν δέχτηκε σχόλια για το χτένισμα της: Κάποιοι έκαναν λόγο για περούκα και άλλοι ότι «μοιάζει σαν να σηκώθηκε μόλις από το κρεβάτι»

Αρχηγός Αστυνομίας για «Σάντυ»: «Βρισκόμαστε στον πυρήνα της υπόθεσης – Κανένα πρόσωπο δεν είναι υπεράνω του νόμου»
Με βάση τα στοιχεία (σε ότι αφορά την υπόθεση «Σάντη»), η Αστυνομία έχει προχωρήσει ουσιαστικά στην εξέταση της υπόθεσης και βρίσκεται ήδη στον πυρήνα της διερεύνησης, δήλωσε ο Αρχηγός της Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης, σημειώνοντας παράλληλα ότι «κανένα πρόσωπο δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου και υπεράνω της διαδικασίας, όπως και κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να στοχοποιείται χωρίς τεκμήρια».