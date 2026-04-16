Καρχαρίας ακρωτηρίασε νεόνυμφο στον μήνα του μέλιτος: Δίνει μάχη για τη ζωή του
ΔΙΕΘΝΗ

Καρχαρίας ακρωτηρίασε νεόνυμφο στον μήνα του μέλιτος: Δίνει μάχη για τη ζωή του

 16.04.2026 - 17:57
Καρχαρίας ακρωτηρίασε νεόνυμφο στον μήνα του μέλιτος: Δίνει μάχη για τη ζωή του

Σε εφιάλτη εξελίχθηκε το ταξίδι του μέλιτος στις Μαλδίβες για ένα νεόνυμφο ζευγάρι, με τον γαμπρό να δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από την επίθεση καρχαρία.

Ο άνδρας, που αναγνωρίστηκε ως Ισπανός γυναικολόγος με καταγωγή από το Αλικάντε από την ισπανική εφημερίδα El Periodico Mediterraneo.

Το μέσο ενημέρωσης ανέφερε ότι είχε παντρευτεί με τη σύζυγό του Άνα και κατευθυνόταν στον παράδεισο του Ινδικού Ωκεανού για τις πρώτες τους διακοπές ως παντρεμένο ζευγάρι.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το απόγευμα της Δευτέρας, οι νεόνυμφοι μαζί με άλλους μπήκαν στο νερό κοντά στο εργοστάσιο επεξεργασίας ψαριών Kooddoo, όπου είναι γνωστό ότι περιφέρονται καρχαρίες.

Η περιοχή όπου συνέβη η επίθεση φημίζεται για τα μεγάλα κοπάδια καρχαριών Spinner, αν και δεν έχει αποκλειστεί η εμπλοκή ενός καρχαρία ταύρου.

Τοπικές αναφορές υποστηρίζουν ότι η εγκατάσταση Kooddoo δεν είχε πετάξει απόβλητα ψαριών για περίπου μια εβδομάδα, με μια πηγή να λέει: «Οι καρχαρίες ήταν πιθανότατα σε αυξημένη κατάσταση πείνας και προσμονής.

«Όταν η ομάδα πήδηξε μέσα, η ίδια η είσοδος μπορεί να προκάλεσε μια επιθετική αντίδραση».

Το El Periodico Mediterraneo, επικαλούμενο μια πηγή κοντά στην οικογένεια της Άνα, είπε: «Με ένα δάγκωμα, πήρε όλη τη σάρκα από το γόνατο και κάτω από το πόδι του συζύγου της». Ο άνδρας έχασε μεγάλη ποσότητα αίματος και νοσηλεύεται στην εντατική.

Το πρακτορείο είπε ότι έχει ήδη υποβάλει επίσημη καταγγελία κατά της εταιρείας που διοργάνωσε την ομαδική τους εκδρομή, κατηγορώντας την για αμέλεια.

Συγγενείς της Άνα, η οποία λέγεται ότι είναι κόρη γνωστού επιχειρηματία της Καστεγιόν, έχουν πετάξει στις Μαλδίβες για να την παρηγορήσουν.

Ο γνωστός της οικογένειας είπε στην ισπανική εφημερίδα: «Προσπαθούν να σώσουν τον Μπόρχα, είναι στην εντατική, αλλά οι ιατρικές συνθήκες εκεί είναι πολύ επισφαλείς».

Οι Μαλδίβες φιλοξενούν 31 είδη καρχαριών, 29 από τα οποία απειλούνται παγκοσμίως.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Ομόφωνα αποδεκτή η αναπομπή του ΠτΔ για απόκτηση μετοχών από πρώην αξιωματούχους

 16.04.2026 - 17:53
Μερικώς αποδεκτή η αναπομπή Προέδρου Χριστοδουλίδη για καταχρηστικές ρήτρες

 16.04.2026 - 18:08
Ομόφωνα αποδεκτή η αναπομπή του ΠτΔ για απόκτηση μετοχών από πρώην αξιωματούχους

Ομόφωνα αποδεκτή η αναπομπή του ΠτΔ για απόκτηση μετοχών από πρώην αξιωματούχους

Ομόφωνα ενέκρινε η Ολομέλεια της Βουλής την αναπομπή του νόμου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που αφορά τον έλεγχο της ανάληψης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα από πρώην κρατικούς αξιωματούχους και δημόσιους υπαλλήλους, ενσωματώνοντας τροποποιήσεις που σχετίζονται κυρίως με την απόκτηση μετοχών.

Ομόφωνα αποδεκτή η αναπομπή του ΠτΔ για απόκτηση μετοχών από πρώην αξιωματούχους

Ομόφωνα αποδεκτή η αναπομπή του ΠτΔ για απόκτηση μετοχών από πρώην αξιωματούχους

  •  16.04.2026 - 17:53
