ΑρχικήΟικονομία
 16.04.2026 - 18:08
Μερικώς αποδεκτή η αναπομπή Προέδρου Χριστοδουλίδη για καταχρηστικές ρήτρες

Με 37 ψήφους υπέρ και μία εναντίον η Ολομέλεια της Βουλής έκανε μερικώς αποδεκτή την αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας σχετικά με τον Τροποποιητικό Νόμο (Αρ. 3) περί Προστασίας του Καναταλωτή, που αφορά την ενίσχυση του πλαισίου κατά των καταχρηστικών ρητρών.

Ο νόμος, που είχε ψηφιστεί στις 26 Μαρτίου, προνοεί όπως συμβάσεις που συνήφθησαν πριν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο του 2021 εξετάζονται με βάση τις πρόνοιες της υφιστάμενης νομοθεσίας, επεκτείνοντας την προστασία των δανειοληπτών.

Ωστόσο, στην αναπομπή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισήμανε ότι η ρύθμιση εισάγει αναδρομικότητα, επηρεάζοντας υφιστάμενα συμβατικά δικαιώματα, ενώ εγείρει ζητήματα συνταγματικότητας και συμβατότητας με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Παράλληλα, ανέφερε ότι ενδέχεται να παραβιάζεται η αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων και ότι δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η αναγκαιότητα και αναλογικότητα της παρέμβασης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου, Κυριάκος Χατζηγιάννης, είπε ότι η Επιτροπή έκανε μερικώς αποδεκτή την αναπομπή, κάνοντας κάποιες τροπολογίες.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, είπε ότι "η χώρα υποφέρει από τις καταχρηστικές ρήτρες", σημειώνοντας ότι "φαίνεται ότι οι υπηρεσίες του κράτους δεν θέλουν να ασχοληθούν".

Σημείωσε ότι η Επιτροπή άλλαξε το λεκτικό και "το συνδυάσαμε, ώστε οι προχρονολογημένες συμβάσεις να μπορούν να επηρεαστούν από τον περι Καταναλώσεως νόμο που καταργήθηκε, σε συνδυασμό με το Πολυνομοσχέδιο του 2021. Τις υπόλοιπες νομοθεσίες που καταργήθηκαν τις αφαιρούμε", είπε.

Ο ανεξάρτητος σοσιαλιστής Βουλευτής, Κωστής Ευσταθίου, είπε ότι θα καταψηφίσει την αναπομπή, σημειώνοντας ότι όταν το 2018 ψηφίστηκε η νομοθεσία για τις εκποιήσεις, ούτε ο Πρόεδρος, ούτε το Ανώτατο εξέτασαν θέματα αντισυνταγματικότητας εκείνων των προνοιών που επηρέαζαν υφιστάμενα συμβόλαια. "Εκεί κατά τους ειδήμονες, δεν επηρεάζονταν οι υφιστάμενες συμβάσεις. Εδώ που είναι ευνοϊκή (η νομοθεσία), έστω περιορισμένα, για τους καταναλωτές, βρίσκουμε αντισυνταγματικότητα", είπε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Καρχαρίας ακρωτηρίασε νεόνυμφο στον μήνα του μέλιτος: Δίνει μάχη για τη ζωή του

Θλίψη στη Λευκωσία για τον θάνατο του Σολωμού Κυπριανού - Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία

Ομόφωνα αποδεκτή η αναπομπή του ΠτΔ για απόκτηση μετοχών από πρώην αξιωματούχους

Ομόφωνα ενέκρινε η Ολομέλεια της Βουλής την αναπομπή του νόμου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που αφορά τον έλεγχο της ανάληψης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα από πρώην κρατικούς αξιωματούχους και δημόσιους υπαλλήλους, ενσωματώνοντας τροποποιήσεις που σχετίζονται κυρίως με την απόκτηση μετοχών.

