Ερντογάν: «Θα λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για την υπεράσπιση των Τουρκοκυπρίων»
Ερντογάν: «Θα λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για την υπεράσπιση των Τουρκοκυπρίων»

 16.04.2026 - 20:19
Ερντογάν: «Θα λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για την υπεράσπιση των Τουρκοκυπρίων»

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε ότι οι ξένες στρατιωτικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην Κύπρο με το πρόσχημα των εντάσεων που σχετίζονται με το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσουν μόνιμο χαρακτήρα, επαναλαμβάνοντας την ετοιμότητα της Τουρκίας να υπερασπιστεί τους Τουρκοκυπρίους.

Όπως αναφέρει η dailysabah, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της Προεδρίας, ο Ερντογάν διατύπωσε τις θέσεις αυτές κατά τη διάρκεια συνομιλιών με τον πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ), Τουφάν Ερχιουρμάν, στο γραφείο εργασίας του Ντολμάμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη. Στη συνάντηση εξετάστηκαν οι διμερείς σχέσεις και οι περιφερειακές εξελίξεις.

Ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι τα στρατιωτικά στοιχεία που έχουν αναπτυχθεί στο νησί λόγω των εντάσεων με το Ιράν δεν πρέπει να μετατραπούν σε μόνιμη παρουσία.

Επανέλαβε πως η Τουρκία είναι έτοιμη να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την υπεράσπιση των Τουρκοκυπρίων και δεν θα επιτρέψει την υπονόμευση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ανώτατοι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής της Εθνικής Οργάνωσης Πληροφοριών (MIT) Ιμπραήμ Καλίν, ο διευθυντής Επικοινωνίας Μπουρχανεντίν Ντουράν, ο επικεφαλής σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας Ακίφ Τσαγκατάι Κιλίτς και ο προεδρικός σύμβουλος Ζαφέρ Τσουμπούκτσου.

Νέες αποκαλύψεις: Η 19χρονη Μυρτώ αντάλλασσε sms με 66χρονο λίγο πριν ξεψυχήσει: Γιατί της έστειλε 220 ευρώ

Ομόφωνα αποδεκτή η αναπομπή του ΠτΔ για απόκτηση μετοχών από πρώην αξιωματούχους

Ομόφωνα αποδεκτή η αναπομπή του ΠτΔ για απόκτηση μετοχών από πρώην αξιωματούχους

Ομόφωνα ενέκρινε η Ολομέλεια της Βουλής την αναπομπή του νόμου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που αφορά τον έλεγχο της ανάληψης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα από πρώην κρατικούς αξιωματούχους και δημόσιους υπαλλήλους, ενσωματώνοντας τροποποιήσεις που σχετίζονται κυρίως με την απόκτηση μετοχών.

  16.04.2026 - 17:53
  16.04.2026 - 20:19
  16.04.2026 - 17:01
  16.04.2026 - 19:27
  16.04.2026 - 17:28
  16.04.2026 - 17:49
  16.04.2026 - 18:28
  16.04.2026 - 19:42

