Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΔΙΕΘΝΗ

Νετανιάχου: Η Χεζμπολάχ «πρέπει να διαλυθεί» - Παραμένουμε σε εκτεταμένη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο

 16.04.2026 - 21:58
Βασικό αίτημα του Ισραήλ παραμένει ο αφοπλισμός της ένοπλης λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ δεν θα εισακούσει το αίτημα της Χεζμπολάχ να αποσύρει τα στρατεύματα πέρα ​​από τα σύνορά του.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η εκεχειρία έγινε για να επιτρέψει τη συνέχιση των συνομιλιών με τον Λίβανο. Είπε ότι ο Τραμπ είχε προσκαλέσει τον Νετανιάχου και τον πρόεδρο του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν να συναντηθούν στην Ουάσινγκτον. Νωρίτερα την Πέμπτη, ο Αούν είχε αρνηθεί να συμμετάσχει σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νετανιάχου λόγω των συνεχιζόμενων ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο.

«Στις συνομιλίες, έχουμε δύο αιτήματα: τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ (και) μια βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία – από θέση ισχύος», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Συμφώνησα στην 10ημερη εκεχειρία - Ο στρατός θα παραμείνει στη ζώνη ασφαλείας
Το Ισραήλ έχει τώρα την ευκαιρία για «μια ιστορική συμφωνία» με τη Βηρυτό, δήλωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου για την εκεχειρία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι «συμφώνησε» σε μια προσωρινή, 10ήμερη εκεχειρία, αλλά ο στρατός θα παραμείνει στον Λίβανο σε μια «εκτεταμένη» ζώνη ασφαλείας μέχρι τα σύνορα με τη Συρία.

«Θα παραμείνουμε σε μια ζώνη ασφαλείας 10 χιλιομέτρων, η οποία θα μας επιτρέψει να αποτρέψουμε τη διείσδυση σε κοινότητες και τα πυρά αντιαρματικών πυραύλων», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη δήλωση λίγο μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη.

«Παραμένουμε στον Λίβανο σε μια διευρυμένη ζώνη ασφαλείας», δήλωσε ο Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια πολύ μεγαλύτερη περιοχή από αυτήν που κατείχε το Ισραήλ μετά την κατάπαυση του πυρός του Νοεμβρίου 2024 με τον Λίβανο. Την περιέγραψε ως μια ζώνη ασφαλείας που είναι «πολύ ισχυρότερη, πολύ πιο συνεχής και πολύ πιο σταθερή από ό,τι είχαμε πριν».

ΠΗΓΗ: CNN.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επόμενο άρθρο

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Πολλά υποσχόμενος ο τομέας της αμυντικής βιομηχανίας στην Κύπρο»

Η κυπριακή αμυντική βιομηχανία «δεν είναι μόνο ένας πολλά υποσχόμενος τομέας για την οικονομία μας, αλλά συμβάλλει καθοριστικά και στην προσπάθειά μας για ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας μας», αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτησή του στο Χ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα