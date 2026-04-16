Για 77 λεπτά πάλευε να κρατηθεί στη ζωή η Μυρτώ - «Είδε το παιδί της νεκρό η μητέρα της»

Οι τρεις κατηγορούμενοι κατέβασαν τη νεαρή κοπέλα στο δρόμο και την άφησαν αβοήθητη στην πλατεία απέναντι από το κατάλυμα που είχε κλείσει η ίδια -σύμφωνα με όσα ισχυρίζονται- μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ και να την παραλάβει.

Όπως αποκάλυψε ο εκ των διασωστών που έσπευσαν στο συμβάν, οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες, αντί να πουν στους διασώστες ότι είχε πάρει ναρκωτικά, έκαναν τους ανήξερους και είπαν ότι την είχαν εντοπίσει στο δρόμο και δεν τη γνώριζαν.

«Στις 04:31 μας διαβίβασε το κέντρο να μεταβούμε στο κέντρο του Αργοστολίου για κοπέλα που βρισκόταν στο οδόστρωμα. 04:35 αφιχθήκαμε στο σημείο. Εκεί βρήκαμε ξαπλωμένη μια κοπέλα σε ύπτια θέση πάνω σε τοιχίο. Μαζί της βρίσκονταν και δύο άτομα, τα οποία μας είπαν ότι είχαν βρει προ ολίγου την κοπέλα στο οδόστρωμα και πως δεν την γνώριζαν. Η κοπέλα ανέπνεε αργά και με δυσκολία. Είχε μυδρίαση και πολύ χαμηλό κορεσμό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο διασώστης.

Σύμφωνα με τον διασώστη, γνώριζε φυσιογνωμικά τον έναν εκ των δύο, προφανώς τον 26χρονο, ο οποίος ήταν γνωστή μορφή στο Αργοστόλι.

Με το που έφτασε στο νοσοκομείο, οι γιατροί έκαναν ανάνηψη στην άτυχη κοπέλα, η οποία τελικά δεν επανήλθε ποτέ μέχρι που εξέπνευσε στις 05:48.

Η εκδοχή του 23χρονου που τα ρίχνει όλα στη Μυρτώ

Ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς, με τον οποίο συναντήθηκε η 19χρονη μετά τη βόλτα με τον σύντροφό της τη μοιραία νύχτα, ισχυρίστηκε ότι η Μυρτώ του είπε «θέλω να πιω», εννοώντας κοκαΐνη, κι εκείνος είπε ότι «κάλεσα τον 26χρονο μέσω Instagram και του ζήτησα να μας φέρει ένα κομμάτι. Το πλήρωσε η Μυρτώ. Δεν γνωρίζω πόσα χρήματα του έδωσε».

Εκτός από την οικογένειά της, και οι φίλοι της Μυρτούς υποστηρίζουν ότι δεν είχε σχέση με ναρκωτικά. «Κολλητή» της Μυρτούς ανέφερε χαρακτηριστικά πως «η φίλη μου δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας, ούτε έκανε ποτέ χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ. Στις 07:00 το πρωί ο 23χρονος μου έστειλε μήνυμα σε εφαρμογή του διαδικτύου και μου είπε ότι το κινητό της ήταν σε καφετέρια και να στείλω κάποιον να πάει να το πάρει.

Ο 23χρονος υποστήριξε ότι ενώ καθόταν στο μπαλκόνι του δωματίου, την είδε ξαφνικά να παθαίνει σπασμούς, και νόμιζε ότι το έκανε για πλάκα. Όταν διαπίστωσε ότι δεν συνερχόταν αποφάσισε να πάρει το ΕΚΑΒ όμως οι άλλοι τον απέτρεψαν για «να μην μπλέξουμε». Λίγη ώρα μετά, κατέστρωσαν το σχέδιό τους και «πέταξαν» τη Μυρτώ στην πλατεία, καλώντας μεν το ΕΚΑΒ, αλλά παριστάνοντας τους ανήξερους.

Ο 23χρονος αρνείται τα πάντα μέσω του δικηγόρου του και λέει ότι «η κοπέλα παρήγγειλε τα ναρκωτικά, αυτή τα πλήρωσε».

Το μεσημέρι της Παρασκευής (17/4, 15:00), η οικογένεια, οι συγγενείς, οι φίλοι και πλήθος κόσμου από το νησί, θα αποχαιρετήσουν στην Ιερά Μητρόπολη Αργοστολίου την 19χρονη κοπέλα που έφυγε από τη ζωή τόσο πρόωρα και τόσο άδικα. Την ίδια ώρα, οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να περάσουν την πόρτα του ανακριτή για να απολογηθούν.

Τα συλλυπητήρια του 2ου ΓΕΛ Αργοστολίου

Ο Σύλλογος του 2ου ΓΕΛ Αργοστολίου αποχαιρέτησε τη Μυρτώ, εκφράζοντας δημόσια τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για την αδόκητη απώλειά της.

Στο μήνυμά του, ο Σύλλογος αναφέρει:

«Ο Σύλλογος του 2ου ΓΕΛ Αργοστολίου εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για την αδόκητη απώλεια της αγαπημένης μας μαθήτριας, Μυρτώς.

Η πρόωρη φυγή της μας γεμίζει ανείπωτη οδύνη.

Στεκόμαστε με σεβασμό και συμπαράσταση στο πλευρό της οικογένειας και των οικείων της σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Ας είναι η μνήμη της αιώνια».

Η μητέρα της Μυρτώς είχε βάρδια στο νοσοκομείο το μοιραίο βράδυ: «Είδε το παιδί της νεκρό» λέει φίλος της 19χρονης

Η είδηση του θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, όχι μόνο για το τραγικό της τέλος αλλά και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε ένα τόσο νέο παιδί γεμάτο όνειρα και προοπτικές. Τραγική ειρωνεία, πως η μητέρα της είχε βάρδια το μοιραία βράδυ στο νοσοκομείο και αντίκρισε την κόρη της νεκρή.

Ένας από τους αγαπημένους φίλους της Μυρτώς μιλά στο protothema.gr για ένα κορίτσι γεμάτο καλοσύνη και ευγένεια. «Έτσι θα τη θυμόμαστε με το χαμόγελο» λέει αδυνατώντας ακόμη να πιστέψει την απώλεια και αποκαλύπτει την τραγική ειρωνεία με τη μητέρα της 19χρονης.

Ο φίλος της 19χρονης ανέφερε πως η μητέρα της Μυρτώς που είναι εργαζόμενη ως αποκλειστική νοσοκόμα στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, κλήθηκε το μοιραίο βράδυ να κατέβει στα επείγοντα του νοσοκομείου χωρίς να γνωρίζει τι θα αντικρίσει. Εκεί, βρέθηκε αντιμέτωπη με το πιο σκληρό θέαμα, βλέποντας την κόρη της νεκρή.

Στην παρακάτω φωτογραφία του protothema.gr η Μυρτώ είναι μαζί με τη μητέρα της, από τον αγιασμό της σχολής νοσηλευτικής τον περασμένο Οκτώβριο.