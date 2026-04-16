Αγόρασε χρηματοκιβώτιο με 15€ και βρήκε μέσα χρυσό αξίας 32.000 ευρώ

Μέσα σε μια κρυφή θήκη του χρηματοκιβωτίου εντόπισε μια ράβδο χρυσού, μετατρέποντας μια αγορά των μόλις 15 ευρώ σε… πραγματικό θησαυρό.

Η ράβδος ζύγιζε περίπου 250 γραμμάρια και η αξία της εκτιμάται στα 32.000 ευρώ.

Παρά την αξία του ευρήματος, ο αγοραστής επέλεξε να κινηθεί με ειλικρίνεια. Επικοινώνησε με τις Αρχές, οι οποίες εντόπισαν τον προηγούμενο ιδιοκτήτη.

Όπως προέκυψε, το χρηματοκιβώτιο είχε πουληθεί από έναν άνδρα εκ μέρους του 90χρονου παππού του, ο οποίος φαίνεται πως είχε ξεχάσει ότι η ράβδος χρυσού βρισκόταν ακόμη στο εσωτερικό του.

Σε ποιον ανήκει τελικά ο χρυσός;

Το ερώτημα της ιδιοκτησίας δεν ήταν απλό.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το κρίσιμο νομικό ζήτημα ήταν αν κατά την πώληση μεταβιβάστηκε μόνο το χρηματοκιβώτιο ή και το περιεχόμενό του.

Παρότι τέτοιες υποθέσεις μπορούν να οδηγήσουν σε δικαστικές διαμάχες, αυτή τη φορά δεν χρειάστηκε.

Συμφωνία χωρίς διαμάχη

Οι δύο πλευρές κατέληξαν γρήγορα σε συμφωνία, αποφεύγοντας οποιαδήποτε σύγκρουση.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας: «Δεν υπάρχει καμία διαμάχη. Η ράβδος θα επιστραφεί, αλλά ο άνθρωπος που την βρήκε θα λάβει επίσης κάτι».

Και κατέληξε: «Μια καλή εξέλιξη και για τις δύο πλευρές».

Η υπόθεση αυτή δεν είναι μόνο μια ιστορία απρόσμενης τύχης, αλλά και ένα παράδειγμα εντιμότητας. Γιατί, τελικά, αυτό που ξεχώρισε δεν ήταν μόνο ο κρυμμένος θησαυρός — αλλά και η απόφαση του αγοραστή να κάνει το σωστό.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr