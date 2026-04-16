Like Online Αγόρασε χρηματοκιβώτιο με 15€ και βρήκε μέσα χρυσό αξίας 32.000 ευρώ
Αγόρασε χρηματοκιβώτιο με 15€ και βρήκε μέσα χρυσό αξίας 32.000 ευρώ

 16.04.2026 - 21:15
Ένας άνδρας από τη Βαυαρία πίστευε ότι αγόρασε ένα άδειο χρηματοκιβώτιο. Τελικά, όμως, έκανε μια ανακάλυψη που του άλλαξε εντελώς την εικόνα.

Μέσα σε μια κρυφή θήκη του χρηματοκιβωτίου εντόπισε μια ράβδο χρυσού, μετατρέποντας μια αγορά των μόλις 15 ευρώ σε… πραγματικό θησαυρό.

Η ράβδος ζύγιζε περίπου 250 γραμμάρια και η αξία της εκτιμάται στα 32.000 ευρώ.

Παρά την αξία του ευρήματος, ο αγοραστής επέλεξε να κινηθεί με ειλικρίνεια. Επικοινώνησε με τις Αρχές, οι οποίες εντόπισαν τον προηγούμενο ιδιοκτήτη.

Όπως προέκυψε, το χρηματοκιβώτιο είχε πουληθεί από έναν άνδρα εκ μέρους του 90χρονου παππού του, ο οποίος φαίνεται πως είχε ξεχάσει ότι η ράβδος χρυσού βρισκόταν ακόμη στο εσωτερικό του.

χρυσός

Unsplash

Σε ποιον ανήκει τελικά ο χρυσός;

Το ερώτημα της ιδιοκτησίας δεν ήταν απλό.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το κρίσιμο νομικό ζήτημα ήταν αν κατά την πώληση μεταβιβάστηκε μόνο το χρηματοκιβώτιο ή και το περιεχόμενό του.

Παρότι τέτοιες υποθέσεις μπορούν να οδηγήσουν σε δικαστικές διαμάχες, αυτή τη φορά δεν χρειάστηκε.

Συμφωνία χωρίς διαμάχη

Οι δύο πλευρές κατέληξαν γρήγορα σε συμφωνία, αποφεύγοντας οποιαδήποτε σύγκρουση.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας: «Δεν υπάρχει καμία διαμάχη. Η ράβδος θα επιστραφεί, αλλά ο άνθρωπος που την βρήκε θα λάβει επίσης κάτι».

Και κατέληξε: «Μια καλή εξέλιξη και για τις δύο πλευρές».

Η υπόθεση αυτή δεν είναι μόνο μια ιστορία απρόσμενης τύχης, αλλά και ένα παράδειγμα εντιμότητας. Γιατί, τελικά, αυτό που ξεχώρισε δεν ήταν μόνο ο κρυμμένος θησαυρός — αλλά και η απόφαση του αγοραστή να κάνει το σωστό.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Temu: Ανακοίνωσε συμφωνίες με κυπριακές εταιρείες – Τι προνοούν
Απίστευτα ποσά για τα εισιτήρια της μεγάλης συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ - Δείτε τον τιμοκατάλογο
Επίθεση σε αστυνομικό - Μεθυσμένος νεαρός απείλησε με σπασμένο μπουκάλι μέλη της Δύναμης - Αυτοτραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Θύμα ληστείας ντελιβεράς - Κουκουλοφόροι ανέκοψαν την πορεία του με μοτοσικλέτα και του άρπαξαν το πορτοφόλι
Reset μετά το Πάσχα: Διατροφή, συνήθειες και μικρά μυστικά για καλύτερο σώμα – Διατροφολόγος στο «Τ»
Όχημα χτύπησε ποδηλάτη στη Λεμεσό και εγκατέλειψε τη σκηνή – Περαστικός τον σκέπασε με σακάκι για να μην κρυώσει

 

 

 

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Πολλά υποσχόμενος ο τομέας της αμυντικής βιομηχανίας στην Κύπρο»

Για 77 λεπτά πάλευε να κρατηθεί στη ζωή η Μυρτώ - «Είδε το παιδί της νεκρό η μητέρα της»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Πολλά υποσχόμενος ο τομέας της αμυντικής βιομηχανίας στην Κύπρο»

  •  16.04.2026 - 20:50

Η κυπριακή αμυντική βιομηχανία «δεν είναι μόνο ένας πολλά υποσχόμενος τομέας για την οικονομία μας, αλλά συμβάλλει καθοριστικά και στην προσπάθειά μας για ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας μας», αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτησή του στο Χ.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Πολλά υποσχόμενος ο τομέας της αμυντικής βιομηχανίας στην Κύπρο»

  •  16.04.2026 - 20:50
Υπόθεση «Σάντυ»: Εντοπίστηκε σε γερμανική ιστοσελίδα η φωτογραφία με το τραύμα που δημοσίευσε ο Μακάριος Δρουσιώτης

  •  16.04.2026 - 22:23

  •  16.04.2026 - 22:23
Ερντογάν: «Θα λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για την υπεράσπιση των Τουρκοκυπρίων»

  •  16.04.2026 - 20:19

  •  16.04.2026 - 20:19
Κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση οι δύο συλληφθέντες - Πήρε 1000 ευρώ να κάψει όχημα ο 19χρονος

  •  16.04.2026 - 19:27

  •  16.04.2026 - 19:27
Πράσινο Ολομέλειας για δυνατότητα έγκρισης Εφόρου Φορολογίας για μειωμένο ΦΠΑ σε 1η κατοικία

  •  16.04.2026 - 17:28

  •  16.04.2026 - 17:28
Απέρριψε την αναπομπή Προέδρου για τους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου η Βουλή

  •  16.04.2026 - 17:49

  •  16.04.2026 - 17:49
Ένταση στη Βουλή για τον περί σκύλων νόμο – Ποιες τροποποιήσεις ψηφίστηκαν

  •  16.04.2026 - 18:28

  •  16.04.2026 - 18:28
Νέα παράταση μέχρι τέλος 2028 για αδειοδότηση ξενοδοχείων ενέκρινε η Βουλή

  •  16.04.2026 - 19:42

  •  16.04.2026 - 19:42

