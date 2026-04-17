Βήμα-σταθμός στην Ευρώπη: Ανοίγει ο δρόμος για αποζημιώσεις σε εκτοπισμένους ιδιοκτήτες

Σε ανακοίνωση του Επιμελητηρίου αναφέρεται πως «πρόκειται για παρέμβαση του Ευρωβουλευτή Μιχάλη Χατζηπαντέλα με κατάθεση σχετικής τροπολογίας που περιλαμβάνεται στην ενδιάμεση Έκθεση για τον καθορισμό του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028-2034 και η οποία ψηφίστηκε στις 15.04.2026 με ποσοστό 65% από την Επιτροπή Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

Προστίθεται ότι «η έγκριση της συνιστά ένα ιστορικό και ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης και αποκατάστασης των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των εκτοπισμένων μας. Για πρώτη φορά, το ζήτημα αυτό ενσωματώνεται σε κείμενο που αφορά την κατανομή ευρωπαϊκών πόρων, δημιουργώντας νέες προοπτικές για τη διεκδίκηση σημαντικής στήριξης» αναφέρεται.

Το ΕΒΕ Αμμοχώστου χαρακτηρίζει «αξιοσημείωτο» το γεγονός ότι «διαπιστώνεται ρητά παραβίαση του δικαιώματος ιδιοκτησίας των νόμιμων ιδιοκτητών περιουσίας στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου, κατά παράβαση του άρθρου 17 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο κατοχυρώνει την προστασία της ιδιοκτησίας και απαγορεύει την αυθαίρετη στέρησή της».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «μετά το καθοριστικό αυτό βήμα στόχος είναι το δεύτερο κρίσιμο βήμα που είναι η αποτύπωση της θέσης αυτής σε συγκεκριμένες νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αποκτήσει δεσμευτικό χαρακτήρα και να οδηγήσει στη δημιουργία ουσιαστικών μηχανισμών υλοποίησης».

Το ΕΒΕ Αμμοχώστου «εκφράζει επίσης ετοιμότητα να συμβάλει με την όποια βοήθεια του ζητηθεί προς επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί, ενώ επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του να συνεχίσει να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που ενδυναμώνει τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των εκτοπισμένων».