Κτηνωδία στον Βόλο: Έδεσαν νεογέννητα γατάκια στην ουρά της μαμάς τους
Κτηνωδία στον Βόλο: Έδεσαν νεογέννητα γατάκια στην ουρά της μαμάς τους

 17.04.2026 - 13:49
Ένα σοβαρό περιστατικό κακοποίησης ζώου σημειώθηκε στον Βόλο, όπου αδέσποτη γάτα εντοπίστηκε να έχει δεμένα στην ουρά της τα νεογέννητα γατάκια της.

Σύμφωνα με το gegonota.news, το περιστατικό έγινε αντιληπτό από κατοίκους της περιοχής, όταν φιλόζωη είδε τη γάτα να κινείται πανικόβλητη. Σύμφωνα με την ίδια, η γάτα ήταν ιδιαίτερα τρομαγμένη και δεν ήταν δυνατό να προσεγγιστεί άμεσα, ενώ τα μικρά είχαν υποστεί τραυματισμούς από την τριβή στην άσφαλτο.

Η φιλόζωη επικοινώνησε αρχικά με τον δήμο, ωστόσο –όπως ανέφερε– ενημερώθηκε ότι δεν υπήρχε δυνατότητα άμεσης παρέμβασης. Στη συνέχεια ζητήθηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής, η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα στο σημείο και συνέβαλε στον απεγκλωβισμό της γάτας και των μωρών της.

«Επικοινώνησα με τον δήμο αλλά είπαν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Πήραμε την πυροσβεστική και με τη βοήθειά τους ήρθαν αμέσως και καταφέραμε να την απεγκλωβίσουμε με τα μωρά της σε άθλια κατάσταση. Ελπίζουμε να ζήσουν για να τα φροντίσουμε», δήλωσε η φιλόζωη, ζητώντας να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι για την κακοποίηση του ζώου.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρό περιστατικό: Μεγάλο βαν έκοψε καλώδιο ΑΗΚ στη μέση του δρόμου - Σε κίνδυνο διερχόμενα οχήματα και πεζοί - Δείτε βίντεο
Βόμβα από την Κύπρια τραγουδίστρια Μαρία Θεοδότου: «Τρίτο πρόσωπο» πίσω από τον χωρισμό – Όλη η αλήθεια στο φως - Η ανακοίνωση της
«Άνοιξαν οι ουρανοί»: Μαύρα σύννεφα σκέπασαν την Κύπρο - Εικόνες από διάφορες περιοχές του νησιού - VIDEO
Κύπρια ηθοποιός ανέβασε φωτογραφίες που προκαλούν σάλο – «Γιατί η πρώτη σας ενόχλησε;»
Μαθητές με διατροφικές διαταραχές: Τι γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί – Πού εντοπίζονται κενά
Ξαφνικό «μπλακ άουτ» σε περιοχές στην Κύπρο: Τι προκάλεσε τις διακοπές ρεύματος - Φωτογραφία

 

 

 

Βήμα-σταθμός στην Ευρώπη: Ανοίγει ο δρόμος για αποζημιώσεις σε εκτοπισμένους ιδιοκτήτες

 17.04.2026 - 13:55
Βαλ Κίλμερ: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του «As Deep as the Grave» με AI εκδοχή του εκλιπόντος ηθοποιού

 17.04.2026 - 14:01
ΠτΔ: «Ισχυρότεροι Μαζί. Για μια Αυτόνομη Ένωση, Ανοικτή στον Κόσμο» - Αποκλιμάκωση στη Μ. Ανατολή και κόστος ενέργειας στο επίκεντρο Άτυπης Συνόδου ΕΕ

Η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, η διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, καθώς και οι επιπτώσεις των εξελίξεων στην καθημερινότητα των πολιτών, ιδίως σε ό,τι αφορά τις τιμές της ενέργειας, θα βρεθούν στο επίκεντρο της Άτυπης Συνόδου των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και της συνάντησης των «27» με περιφερειακούς ηγέτες στην Κύπρο στις 23 και 24 Απριλίου, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

ΠτΔ: «Ισχυρότεροι Μαζί. Για μια Αυτόνομη Ένωση, Ανοικτή στον Κόσμο» - Αποκλιμάκωση στη Μ. Ανατολή και κόστος ενέργειας στο επίκεντρο Άτυπης Συνόδου ΕΕ

ΠτΔ: «Ισχυρότεροι Μαζί. Για μια Αυτόνομη Ένωση, Ανοικτή στον Κόσμο» - Αποκλιμάκωση στη Μ. Ανατολή και κόστος ενέργειας στο επίκεντρο Άτυπης Συνόδου ΕΕ

  •  17.04.2026 - 11:02
Επανέρχεται ο Δρουσιώτης: Νέο ηχητικό για τη φωτογραφία του φερόμενου «μαχαιρώματος» της Σάντη που εντοπίστηκε στο διαδίκτυο

Επανέρχεται ο Δρουσιώτης: Νέο ηχητικό για τη φωτογραφία του φερόμενου «μαχαιρώματος» της Σάντη που εντοπίστηκε στο διαδίκτυο

  •  17.04.2026 - 06:28
Δευτέρα ή Τρίτη το αίτημα για ακύρωση του εντάλματος έρευνας στο σπίτι του Ν. Κληρίδη

Δευτέρα ή Τρίτη το αίτημα για ακύρωση του εντάλματος έρευνας στο σπίτι του Ν. Κληρίδη

  •  17.04.2026 - 13:31
Αφθώδης πυρετός: Θανατώνονται οι χοίροι στο Παλιομέτοχο - Ζητούν ευλάβεια τήρησης μέτρων οι Κτηνιατρικές

Αφθώδης πυρετός: Θανατώνονται οι χοίροι στο Παλιομέτοχο - Ζητούν ευλάβεια τήρησης μέτρων οι Κτηνιατρικές

  •  17.04.2026 - 11:53
Ξέσπασαν πυρκαγιές από πτώσεις κεραυνών: Επί ποδός το Τμήμα Δασών - Δείτε φωτογραφίες

Ξέσπασαν πυρκαγιές από πτώσεις κεραυνών: Επί ποδός το Τμήμα Δασών - Δείτε φωτογραφίες

  •  17.04.2026 - 12:37
Σοβαρό περιστατικό: Μεγάλο βαν έκοψε καλώδιο ΑΗΚ στη μέση του δρόμου - Σε κίνδυνο διερχόμενα οχήματα και πεζοί - Δείτε βίντεο

Σοβαρό περιστατικό: Μεγάλο βαν έκοψε καλώδιο ΑΗΚ στη μέση του δρόμου - Σε κίνδυνο διερχόμενα οχήματα και πεζοί - Δείτε βίντεο

  •  17.04.2026 - 09:16
Καύσιμα: «Δεν παρατηρήθηκαν φαινόμενα αδικαιολόγητων αυξήσεων - Η Κύπρος ανάμεσα στις χώρες με τις χαμηλότερες τιμές»

Καύσιμα: «Δεν παρατηρήθηκαν φαινόμενα αδικαιολόγητων αυξήσεων - Η Κύπρος ανάμεσα στις χώρες με τις χαμηλότερες τιμές»

  •  17.04.2026 - 10:27
Βόμβα από την Κύπρια τραγουδίστρια Μαρία Θεοδότου: «Τρίτο πρόσωπο» πίσω από τον χωρισμό – Όλη η αλήθεια στο φως - Η ανακοίνωση της

Βόμβα από την Κύπρια τραγουδίστρια Μαρία Θεοδότου: «Τρίτο πρόσωπο» πίσω από τον χωρισμό – Όλη η αλήθεια στο φως - Η ανακοίνωση της

  •  17.04.2026 - 11:50

