Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Ιράν: Περίπου 20 πλοία κινούνται προς την έξοδο των Στενών του Ορμούζ
ΔΙΕΘΝΗ

Ιράν: Περίπου 20 πλοία κινούνται προς την έξοδο των Στενών του Ορμούζ

 17.04.2026 - 23:23
Ιράν: Περίπου 20 πλοία κινούνται προς την έξοδο των Στενών του Ορμούζ

Μια ομάδα περίπου 20 πλοίων, στα οποία περιλαμβάνονται δεξαμενόπλοια, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και χύδην φορτίου θεάθηκε απόψε να κινείται στον Κόλπο, με κατεύθυνση την έξοδο από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με στοιχεία εντοπισμού πλοίων.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί ανακοίνωσε νωρίτερα ότι τα Στενά ανοίγουν, μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο.

Σύμφωνα με το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων SPA, ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν και ο Αμερικανός ομόλογός του Μάρκο Ρούμπιο είχαν σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία κατά την οποία συζήτησαν τις προσπάθειες για να παραμείνει ανοιχτό το Ορμούζ και να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στον Λίβανο.

Ο υπουργός Οικονομικών της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Αλ Τζαντάαν, χαιρέτισε την είδηση ότι το Ιράν θα ανοίξει και πάλι τα Στενά του Ορμούζ, κάτι που θα επιτρέψει τις αποστολές πετρελαίου και φυσικού αερίου, προειδοποίησε όμως ταυτόχρονα ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει πολύ εύθραυστη.

Ο Αλ Τζαντάαν, ο οποίος προεδρεύει της Διεθνούς Νομισματικής και Χρηματοοικονομικής Επιτροπής (IMFC), η οποία συμβουλεύει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δήλωσε ότι ορισμένες χώρες θα είναι σε θέση να αποκαταστήσουν γρήγορα την παραγωγή τους σε πετρέλαιο, άλλες όμως θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο, ανάλογα με την έκταση της ζημιάς που υπέστησαν.

Η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι το πόσο μπορεί να αυξηθεί η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά το αν οι ασφαλιστικές εταιρείες θα αισθάνονται άνετα να υποστηρίξουν τις αποστολές, καθώς και άλλα υλικοτεχνικά ζητήματα, δήλωσε ο Σαουδάραβας αξιωματούχος, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια των εαρινών συνόδων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

SOS από την Πολιτική Άμυνα για την κακοκαιρία: Πώς να προστατευθείτε από πλημμύρες και ανέμους

 17.04.2026 - 23:06
Επόμενο άρθρο

ΑΠΟΕΛ: Ραντεβού με το γόητρο και το βλέμμα στη Λεμεσό

 17.04.2026 - 23:42
Κύπρος στον ΟΗΕ: «Στρατηγική αναγκαιότητα η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ – Να αξιοποιηθεί η ευκαιρία για ειρήνη»

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Στρατηγική αναγκαιότητα η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ – Να αξιοποιηθεί η ευκαιρία για ειρήνη»

Τα πλοία πρέπει να απολαμβάνουν δικαίωμα διέλευσης μέσω του Στενών του Ορμούζ σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όπως αποτυπώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), ανέφερε η Αναπληρώτρια Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ, Γαβριέλλα Μιχαηλίδου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Στρατηγική αναγκαιότητα η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ – Να αξιοποιηθεί η ευκαιρία για ειρήνη»

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Στρατηγική αναγκαιότητα η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ – Να αξιοποιηθεί η ευκαιρία για ειρήνη»

  •  17.04.2026 - 20:33
  •  17.04.2026 - 21:26
  •  17.04.2026 - 18:59
  •  17.04.2026 - 20:55
  •  17.04.2026 - 23:06
  •  17.04.2026 - 16:26
  •  17.04.2026 - 19:43
  •  17.04.2026 - 22:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα