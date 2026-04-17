SOS από την Πολιτική Άμυνα για την κακοκαιρία: Πώς να προστατευθείτε από πλημμύρες και ανέμους
 17.04.2026 - 23:06
SOS από την Πολιτική Άμυνα για την κακοκαιρία: Πώς να προστατευθείτε από πλημμύρες και ανέμους

Η Πολιτική Άμυνα Κύπρου απευθύνει συστάσεις προς το κοινό για πρόληψη και ορθή προετοιμασία, μετά από ανακοίνωση του Τμήμα Μετεωρολογίας σχετικά με μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες που αναμένεται να επηρεάσουν κατά διαστήματα το νησί, αρχικά στα δυτικά και σταδιακά και στις υπόλοιπες περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την πρόληψη πλημμυρών, καλεί τους πολίτες να διασφαλίσουν ότι τα φρεάτια έξω από τις κατοικίες ή τους χώρους εργασίας δεν είναι φραγμένα και ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Όσοι διαθέτουν υπόγεια σε ευπαθείς περιοχές καλούνται να προχωρήσουν σε ανόρυξη λάκκου συσσώρευσης νερού και εγκατάσταση αυτόματης αντλίας, καθώς και να απομακρύνουν πολύτιμα αντικείμενα. Παράλληλα, συστήνεται να αφήνεται ελεύθερο χώμα σε αυλές για απορρόφηση του νερού, να στερεώνονται αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν, να επιδιορθώνονται ανοίγματα σε τοίχους περίφραξης και να ετοιμάζονται σακιά άμμου όπου υπάρχει κίνδυνος εισροής νερού. Σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων, οι πολίτες καλούνται να περιορίζουν τις μετακινήσεις και να αποφεύγουν την παραμονή ή εργασία σε υπόγειους χώρους.

Κατά τη διάρκεια πλημμύρας, εάν βρίσκονται εντός κτηρίου, οι πολίτες καλούνται να εγκαταλείπουν υπόγειους χώρους και να μετακινούνται σε ασφαλή, ψηλότερα σημεία. Εάν βρίσκονται σε ανοικτό χώρο, δεν πρέπει να διασχίζουν πλημμυρισμένους δρόμους πεζοί ή με όχημα, να σταματούν και να αλλάζουν πορεία εάν συναντήσουν πλημμυρισμένο δρόμο, να εγκαταλείπουν οχήματα που έχουν ακινητοποιηθεί και να αποφεύγουν την επαφή με ηλεκτροφόρα καλώδια ή περιοχές όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις.

Μετά την πλημμύρα, συστήνεται να αποφεύγεται η προσέγγιση περιοχών που έχουν πλημμυρίσει ή ενδέχεται να πλημμυρίσουν εκ νέου, καθώς ενδέχεται να έχουν αλλοιωθεί τα χαρακτηριστικά του εδάφους, να υπάρχουν σπασμένα οδοστρώματα ή επικίνδυνες κλίσεις και τα νερά να είναι μολυσμένα. Οι πολίτες καλούνται επίσης να μην εμποδίζουν τα συνεργεία διάσωσης και να περιορίζουν τη χρήση τηλεφώνου χωρίς σοβαρό λόγο. Πριν από οποιεσδήποτε εργασίες αποκατάστασης, τονίζεται ότι οι κίνδυνοι δεν υποχωρούν άμεσα και απαιτείται επιβεβαίωση από τις αρμόδιες Αρχές ότι η περιοχή είναι ασφαλής. Συστήνεται επίσης η διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, καθώς και η χρήση κατάλληλης ενδυμασίας και υποδημάτων.

Σε σχέση με ανεμοστρόβιλους, εάν οι πολίτες βρίσκονται στο σπίτι, καλούνται να απομακρύνουν ή να στερεώσουν αντικείμενα στην αυλή, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα αφήνοντας ανοικτά τα εσωτερικά γυάλινα παραθυρόφυλλα για εξισορρόπηση της πίεσης και να απομακρυνθούν από γυάλινες επιφάνειες ή αντικείμενα που μπορεί να μετακινηθούν. Εάν βρίσκονται στην ύπαιθρο, συστήνεται να παρακολουθούν τη διαδρομή του φαινομένου και να απομακρύνονται έγκαιρα, ενώ σε περίπτωση αδυναμίας, να ξαπλώνουν μπρούμυτα σε κοίλωμα προστατεύοντας το κεφάλι τους.

Για τους ισχυρούς ανέμους, η Πολιτική Άμυνα καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, να παραμένουν σε κλειστούς χώρους και να κλείνουν πόρτες και παράθυρα. Παράλληλα, συστήνεται η απομάκρυνση ή στερέωση αντικειμένων από εξωτερικούς χώρους, η αποφυγή δραστηριοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, η στερέωση διαφημιστικών πινακίδων και η αποφυγή δραστηριοτήτων σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές. Οι πολίτες καλούνται επίσης να αποφεύγουν τη διέλευση κάτω από δέντρα, πινακίδες ή μπαλκόνια και να ασφαλίζουν αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιές.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι εργοδότες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων που δραστηριοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους, περιλαμβανομένης της προσωρινής αναστολής εργασιών όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

