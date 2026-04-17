Συλλεκτικό δίευρω για την Κυπριακή Προεδρία – Πόσα θα κοστίζει και πώς να το αποκτήσετε – Δείτε φωτογραφία

 17.04.2026 - 22:58
Η Κυπριακή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε την έκδοση ενός νέου αναμνηστικού κέρματος των €2 με αφορμή την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Το νόμισμα φέρει ένα ιδιαίτερο σχέδιο του καλλιτέχνη Μάριου Κουρουφέξη, το οποίο είναι εμπνευσμένο από το παραδοσιακό λευκαρίτικο κέντημα και συμβολίζει την ενότητα των 27 κρατών-μελών. Η κοπή των 275.000 κερμάτων έγινε από το γαλλικό νομισματοκοπείο La Monnaie de Paris.

Οι πωλήσεις για το κοινό και τους συλλέκτες ξεκινούν στις 20 Μαΐου 2026 και θα διαρκέσουν έως τις 29 Μαΐου, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα κέρματα είτε από τα ταμεία της Κεντρικής Τράπεζας στη Λευκωσία είτε ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας. Για τις ηλεκτρονικές αγορές γίνονται δεκτές μόνο κάρτες Visa και Mastercard, ενώ στα ταμεία η πληρωμή μπορεί να γίνει με μετρητά ή κάρτα.

Σχετικά με το κόστος, η ειδική συλλεκτική έκδοση (proof) σε θήκη τιμάται στα €20, το κέρμα σε καρτολίνα στα €8 και το κέρμα σε κάψουλα στα €3, πλέον έξοδα αποστολής. Παράλληλα, θα διατεθούν 250.000 κέρματα σε ρολά στην ονομαστική τους αξία, με μια επιπλέον χρέωση 5% για διαχειριστικά έξοδα. Ισχύουν περιορισμοί στην ποσότητα, καθώς κάθε άτομο δικαιούται έως τρία κέρματα σε θήκη και έως δύο σε κάψουλα ή καρτολίνα. Αν υπάρξει απόθεμα μετά την πρώτη φάση, οι πωλήσεις θα συνεχιστούν από τις 2 Ιουνίου 2026 μόνο από τα ταμεία της Τράπεζας.

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Στρατηγική αναγκαιότητα η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ – Να αξιοποιηθεί η ευκαιρία για ειρήνη»

Τα πλοία πρέπει να απολαμβάνουν δικαίωμα διέλευσης μέσω του Στενών του Ορμούζ σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όπως αποτυπώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), ανέφερε η Αναπληρώτρια Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ, Γαβριέλλα Μιχαηλίδου.

