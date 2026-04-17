Μητέρα τριών παιδιών και μοντέλο του OnlyFans συνελήφθη ως επικεφαλής σε κύκλωμα μαστροπείας - Εκδιδόταν κι η ίδια από τον σύζυγο της

Συγκεκριμένα, η Άσλεϊ Κέτσερσαϊντ συνελήφθη την Τρίτη με κατηγορίες εκβιασμού και συμμετοχής σε οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα, ενώ η υπόθεση αποκαλύπτει δίκτυο πορνείας και εκμετάλλευσης νεαρών γυναικών που φέρεται να λειτουργούσε επί χρόνια, ενώ όπως διαπιστώθηκε διατηρούσε λογαριασμό στο OnlyFans.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Κέτερσαϊντ κατηγορείται ότι στρατολογούσε γυναίκες για να εργαστούν ως συνοδοί και ότι διηύθυνε κύκλωμα πορνείας μέσα από το σπίτι της σε προάστιο του Φορτ Γουόρθ, με εμπλοκή πρώην αρχηγού αστυνομίας και ενός άλλου αστυνομικού.

Συνελήφθη ο σύζυγός της για μαστροπεία

Όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, στις 8 Απριλίου είχε συλληφθεί ο σύζυγος της Κέτερσαϊντ με την κατηγορία της μαστροπείας, χωρίς όμως για την ίδια να έχουν προκύψει ενοχοποιητικά στοιχεία, κάτι που στην πορεία ανατράπηκε.

Μάλιστα, οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν πλέον ότι η Άσλεϊ Κέτερσαϊντ, η οποία έχει δύο προηγούμενες καταδίκες για πορνεία, φέρεται να προσέφερε ξανά και η ίδια ερωτικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής.

Δικαστικά έγγραφα αναφέρουν ότι αστυνομικοί από την πόλη Γκόντλεϊ του Τέξας, περίπου 50 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Φορτ Γουόρθ, επισκέπτονταν συχνά την κατοικία των Κέτσερσαϊντ. Οι αρχές κατέσχεσαν κινητό τηλέφωνο μίας χρήσης της Κέτερσαϊντ, στο οποίο εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός πελατών που φέρεται να χρονολογείται έως και δέκα χρόνια πίσω, σύμφωνα με το CBS News.

Χρέωνε 1.000 δολάρια την ώρα

Μάλιστα, μεταξύ των πελατών φέρεται να ήταν πρώην αστυνομικός, ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχές, ζήτησε σεξουαλικές υπηρεσίες από την γυναίκα με αντάλλαγμα εργασίες στον κήπο και άλλες εξυπηρετήσεις. Η έρευνα οδήγησε στη συνέχεια σε πρώην επικεφαλής τοπικής αστυνομίας σε περιφέρεια του Τέξας, ο οποίος φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι όταν ζήτησε μια ιερόδουλη από την Κέτσερσαϊντ, εκείνη τον ενημέρωσε ότι η χρέωση για σεξουαλικές υπηρεσίες ανερχόταν περίπου στα 1.000 δολάρια την ώρα, στοιχείο που, σύμφωνα με τους ερευνητές, επιβεβαιώθηκε από δεδομένα που βρέθηκαν στο κινητό της.

Καθώς η έρευνα επεκτάθηκε, οι αρχές υποστηρίζουν ότι η γυναίκα μαζί με άλλα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης συγκέντρωναν στοιχεία για να εκβιάζουν εξέχοντα μέλη της τοπικής κοινωνίας όπου διέμεναν, ενώ η αστυνομία ανέφερε επίσης ότι εντόπισε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο σύζυγος της Κέτερσαϊντ φέρεται να αναζητούσε και άλλες ιερόδουλες μέσω διαδικτύου κατά τη διάρκεια της θητείας του στο αστυνομικό τμήμα του Γκόντλεϊ, ενώ κατηγορείται ότι προωθούσε ακόμη και τη σύζυγό του στην πορνεία.

Σύμφωνα με δικαστικά αρχεία, ο ίδιος φέρεται να εύρισκε ερωτικούς συντρόφους για τη σύζυγό του, χρησιμοποιούσε διαδικτυακή εφαρμογή, ενώ εκείνη διατηρούσε και προσωπικό λογαριασμό στο OnlyFans.

Της βρήκε πελάτη ο... σύζυγός της

Μάλιστα, η ίδια φέρεται να ανέφερε ότι ο σύζυγός της της είχε βρει έναν σύντροφο, τον οποίο αποκαλούσε «Ματ», που της κατέβαλε 200 δολάρια για σεξουαλική επαφή, αν και οι ερευνητές εντόπισαν περισσότερες από μία συναλλαγές μέσω της εφαρμογής από το συγκεκριμένο άτομο.

Οι αρχές εξέτασαν επίσης μηνύματα στα οποία, σύμφωνα με τους ερευνητές, προκύπτει ότι η Άσλεϊ καθοδηγούσε μια άλλη γυναίκα με τα αρχικά AC για το πώς να είναι σωστή ιερόδουλη και συνοδός πολυτελείας.

Πριν από τη σύλληψή της, η Άσλεϊ αρνήθηκε τις κατηγορίες σε δηλώσεις της στο Fox 4 News, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι ιερόδουλη και ότι δεν έχει πέσει θύμα εκμετάλλευσης από τον σύζυγό της.

«Είναι εξαιρετικός σύζυγος και υπέροχος πατέρας για τα τρία παιδιά μου και πιστεύω στο σύστημα δικαιοσύνης», δήλωσε μετά τη σύλληψη του Μάικλ Κέτσερσαϊντ. «Δεν είμαι σε καμία περίπτωση θύμα του συζύγου μου ή οποιουδήποτε άλλου», πρόσθεσε.

Υποστήριξε επίσης ότι «δεν υπήρχε απολύτως κανένα κύκλωμα πορνείας, επισημαίνοντας ότι θεωρεί πως «δύο ενήλικοι που συναινούν θα πρέπει να μπορούν να κάνουν ό,τι επιθυμούν».

Καταδίκες για πορνεία στο παρελθόν

Η Άσλεϊ είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για πορνεία το 2012 και το 2016. Το 2023 απομακρύνθηκε από επιτροπή της σχολικής περιφέρειας του Γκόντλεϊ, η οποία αποφάσιζε για το πρόγραμμα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, όταν αποκαλύφθηκαν οι προηγούμενες καταδίκες της.

Σύμφωνα με το Fox 4, εκείνη την περίοδο φέρεται να διαφημιζόταν ακόμη σε ιστοσελίδες συνοδών, γεγονός που οδήγησε και στην απομάκρυνσή της από άλλες επιτροπές. Η γυναίκα που είχε αποκαλύψει το παρελθόν της δήλωσε ότι «δεν μπορώ πραγματικά να πιστέψω ότι εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε αυτό το ζήτημα τρία χρόνια μετά».

Η επίτροπος της σχολικής περιφέρειας Godley ISD, Κέιλα Λέιν, δήλωσε ότι «αν η υπόθεση είχε αντιμετωπιστεί σωστά από την αρχή, δεν θα βρισκόμασταν σήμερα σε αυτή την κατάσταση», εκφράζοντας παράλληλα ικανοποίηση που το γραφείο του εισαγγελέα χειρίζεται την υπόθεση με σοβαρότητα.

Η Άσλεϊ Κέτσερσαϊντ κρατείται με εγγύηση 20.000 δολαρίων, ενώ ο σύζυγός της παραμένει φυλακισμένος με εγγύηση 450.000 δολαρίων, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για συνεχή προώθηση πορνείας και συμμετοχή σε οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα.

ΠΗΓΗ: protothema.gr