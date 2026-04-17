Διώροφα καθίσματα στα αεροπλάνα: Η πρόταση που χλευάστηκε, επανέρχεται και στοχεύει σε πιο άνετα και φθηνότερα ταξίδια

Όπως αναφέρει το CNN, ο Ισπανός σχεδιαστής Αλεχάντρο Νούνιεθ Βιθέντε παρουσίασε στο Αμβούργο τη νεότερη εκδοχή του concept Chaise Longue, υποστηρίζοντας ότι αυτή είναι πλέον η πιο ολοκληρωμένη και πιο ώριμη εκδοχή της πρότασής του.

Για πολλούς, το συγκεκριμένο σχέδιο ήταν εξαρχής μια διαδικτυακή περιέργεια: δύο επίπεδα καθισμάτων μέσα στην καμπίνα, με τους επιβάτες του κάτω επιπέδου να κερδίζουν μεγαλύτερο χώρο για τα πόδια και μια εντελώς διαφορετική εμπειρία ταξιδιού. Για τον δημιουργό του, όμως, το πρότζεκτ δεν ήταν ποτέ «ένα αστείο του ίντερνετ». Ήταν, όπως λέει ο ίδιος, η αρχή της επαγγελματικής του διαδρομής και ένα σχέδιο που εξελίσσει σταθερά εδώ και πάνω από πέντε χρόνια.

Το Chaise Longue εμφανίστηκε αρχικά το 2020 ως πανεπιστημιακή εργασία και στη συνέχεια, το 2022, πήρε τη μορφή πρώτου πρωτοτύπου.

Από τότε μέχρι σήμερα, ο σχεδιαστής δούλεψε διαρκώς πάνω στις αδυναμίες και στις αντιρρήσεις που προκάλεσε η ιδέα, επιδιώκοντας να τη φέρει πιο κοντά σε ένα ρεαλιστικό προϊόν αεροπορικής καμπίνας.

Η λογική του σχεδιασμού βασίζεται στην κατάργηση των παραδοσιακών αποθηκευτικών χώρων πάνω από τα καθίσματα, ώστε να δημιουργηθούν δύο επίπεδα θέσεων, ένα πάνω και ένα κάτω. Στο κάτω επίπεδο, οι επιβάτες θα μπορούν να απλώνουν περισσότερο τα πόδια τους, ενώ η συνολική διάταξη φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον περιορισμένο χώρο μέσα σε ένα αεροσκάφος.

Το πρόβλημα είναι ότι από την πρώτη στιγμή το σχέδιο συνάντησε έντονες επιφυλάξεις. Πολλοί εξέφρασαν φόβους για κλειστοφοβία, ειδικά για όσους θα κάθονταν στο χαμηλότερο επίπεδο, ενώ άλλοι αντιμετώπισαν την πρόταση ως ακόμη έναν τρόπο των αεροπορικών εταιρειών να «στριμώξουν» περισσότερους επιβάτες στην ίδια καμπίνα. Ο Νούνιεθ Βιθέντε επιμένει ότι η αύξηση χωρητικότητας δεν ήταν ποτέ ο βασικός του στόχος, αν και αναγνωρίζει ότι αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πιθανό κίνητρο για τις εταιρείες. Όπως υποστηρίζει, η δική του επιδίωξη ήταν εξαρχής να κάνει την πτήση πιο άνετη.

View this post on Instagram A post shared by Alejandro Nuñez Vicente (@alex.nvb)

Το τελευταίο πρωτότυπο, που παρουσιάζεται φέτος στην έκθεση Aircraft Interiors Expo στο Αμβούργο, επιχειρεί ακριβώς να απαντήσει σε αυτές τις αντιρρήσεις. Ο δημιουργός του το περιγράφει ως «η απόλυτη, τελική διατύπωση» της ιδέας του, προσθέτοντας: «Αυτό είναι το απόλυτο mock-up που μπορούμε να δημιουργήσουμε στο επίπεδο μιας startup. Αυτό είναι το καλύτερό μας».

Σε σχέση με τις παλαιότερες εκδοχές, το νέο μοντέλο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτικότητα και στον διαθέσιμο χώρο για τους επιβάτες του κάτω επιπέδου. Πίσω από τα καθίσματα του άνω επιπέδου έχει προστεθεί ειδικό διαχωριστικό πάνελ, το οποίο βελτιώνει τον διαχωρισμό μεταξύ των δύο ζωνών και μειώνει τον κίνδυνο να πέσουν αντικείμενα από πάνω προς τα κάτω. Παράλληλα, το κάτω επίπεδο εμφανίζεται σημαντικά πιο ευρύχωρο σε σύγκριση με τις παλιότερες εκδόσεις.

Ο ίδιος ο σχεδιαστής παραδέχεται ότι οι αρχικές εκδοχές ήταν πιο στενές και πιο περιοριστικές. «Έχει αλλάξει πάρα πολύ σε σχέση με τη μικρή απόσταση που βλέπατε παλιότερα. Στην αρχή ήταν κάπως κλειστοφοβικό», λέει χαρακτηριστικά.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο της νέας εκδοχής είναι ότι ο σχεδιαστής θεωρεί πλέον πως το concept μπορεί να ξεπεράσει τα όρια της οικονομικής θέσης και να κινηθεί προς ένα πιο αναβαθμισμένο προϊόν. Αν στην αρχική του έμπνευση το Chaise Longue γεννήθηκε ως λύση για φθηνά αλλά πιο άνετα ταξίδια, τώρα φαίνεται να μετατοπίζεται προς μια πιο premium economy εμπειρία.

Ο ίδιος το παραδέχεται ανοιχτά: «Έχουμε μετακινήσει το concept περισσότερο προς μια εμπειρία premium economy». Και εξηγεί ότι αυτή η μετατόπιση δεν προέκυψε τυχαία, αλλά μέσα από απευθείας συζητήσεις με αεροπορικές εταιρείες, διευθύνοντες συμβούλους και τμήματα customer experience, που έδειξαν πως θα προτιμούσαν να δουν το σχέδιο ως κάτι περισσότερο από μια απλή οικονομική θέση.

Το σχέδιο δεν προτείνει βέβαια την πλήρη αντικατάσταση της σημερινής αεροπορικής διάταξης. Αντίθετα, ο σχεδιαστής φαντάζεται μια υβριδική καμπίνα: τα νέα καθίσματα premium economy στο κέντρο ενός wide-body αεροσκάφους και κλασικές οικονομικές θέσεις στα πλάγια.

Παρά τον θόρυβο που έχει προκαλέσει και το ενδιαφέρον που φαίνεται να γεννά, το Chaise Longue απέχει ακόμη πολύ από την πραγματική παραγωγή. Καμία αεροπορική εταιρεία ή βιομηχανικός εταίρος δεν έχει δεσμευτεί για την κατασκευή του, ενώ η ενσωμάτωση τέτοιων σχεδίων σε αεροσκάφη είναι ακριβή, χρονοβόρα και απαιτεί πολύπλοκες διαδικασίες πιστοποίησης και ελέγχου ασφαλείας. Με απλά λόγια, δεν πρόκειται να το δούμε σύντομα σε μια κανονική εμπορική πτήση.

Παρόλα αυτά, ο δημιουργός του διαπιστώνει ότι μεγάλες εταιρείες του κλάδου συνεχίζουν να παρακολουθούν το concept.

Πέρυσι, εκπρόσωπος της Airbus είχε δηλώσει ότι η εταιρεία διερευνά με τη Chaise Longue πρώιμα concepts σχετικά με λύσεις καθισμάτων δύο επιπέδων σε εμπορικά αεροσκάφη. Ο Νούνιεθ Βιθέντε θεωρεί ότι η φετινή παρουσίαση αποτελεί το τελευταίο βήμα της startup του σε επίπεδο επίδειξης και φιλοδοξεί ότι ίσως στο επόμενο Aircraft Interiors Expo καταφέρει να παρουσιάσει ένα pre-production πρωτότυπο, κάτι που θα σήμαινε ότι το κάθισμα θα είχε ήδη κατασκευαστεί με μεθόδους και υλικά κοντινά σε εκείνα της τελικής παραγωγής.