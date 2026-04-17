Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η οικονομική πρόοδος έχει νόημα μόνο όταν μεταφράζεται σε ασφάλεια για τον πολίτη»

Μέσα από μια ανάρτηση που δίνει έμφαση στον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της διακυβέρνησης του, ο Πρόεδρος ξεκαθάρισε πως η ανάπτυξη των αριθμών δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά το μέσο για την οικοδόμηση ενός ισχυρού κράτους πρόνοιας.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η οικονομική πρόοδος στερείται πραγματικού νοήματος εάν δεν μετουσιώνεται σε χειροπιαστή ασφάλεια και προοπτική για κάθε μέλος της κοινωνίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η δημοσιονομική υπευθυνότητα που επιδεικνύει η κυβέρνηση, μακριά από επικίνδυνους λαϊκισμούς και ανέξοδα ευχολόγια, είναι ακριβώς η κινητήριος δύναμη που επιτρέπει σήμερα στο κράτος να επενδύει σε κρίσιμους τομείς. Στην κορυφή των προτεραιοτήτων του θέτει την αναβάθμιση της Παιδείας, την ενίσχυση του συστήματος Υγείας, αλλά και την άμεση αντιμετώπιση του φλέγοντος στεγαστικού ζητήματος που απασχολεί χιλιάδες νοικοκυριά.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του στον «Κοινωνικό Φιλελευθερισμό» ως το ξεκάθαρο ιδεολογικό πλαίσιο της διακυβέρνησης. Πρόκειται για μια προσέγγιση που, όπως εξήγησε, συνδυάζει αρμονικά την ατομική πρόοδο με την κοινωνική αλληλεγγύη, ενεργοποιώντας ταυτόχρονα όλους τους μοχλούς της οικονομικής ανάπτυξης. Με αυτόν τον προσανατολισμό, η κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει το κοινωνικό κράτος και να θωρακίσει τη διεθνή αξιοπιστία της Κύπρου, προωθώντας ουσιαστικές επενδύσεις στον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό.

Κλείνοντας το μήνυμα του, ο Πρόεδρος επανέλαβε τη δέσμευσή του για μια Κύπρο που αλλάζει με συνέπεια και υπευθυνότητα, θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα το συμφέρον της πατρίδας και την ευημερία των ανθρώπων της. Είναι σαφές ότι η Λευκωσία ποντάρει πλέον σε ένα μοντέλο ανάπτυξης όπου η οικονομική σταθερότητα λειτουργεί ως η «ασπίδα» για την κοινωνική συνοχή.