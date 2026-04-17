Στο τραπέζι ο ρόλος της UNFICYP και η πρόληψη εντάσεων – Έρχεται Κύπρο ο Λακρουά

Όπως ανέφερε την Παρασκευή ο κ. Ντουζαρίκ, κατά την παραμονή του στην Κύπρο, ο Αναπληρωτής ΓΓ θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους των δύο πλευρών για να συζητήσει την τρέχουσα κατάσταση και τον ρόλο της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP) στη στήριξη της σταθερότητας στο νησί, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών για διευκόλυνση του διαλόγου, πρόληψη των εντάσεων και διατήρηση της ηρεμίας εντός και πέριξ της νεκρής ζώνης.

Θα συναντηθεί επίσης με την ηγεσία της Αποστολής, μέλη της διπλωματικής κοινότητας και προσωπικό της αποστολής, ενώ παράλληλα θα έχει επαφές με εκπροσώπους της νεολαίας και θα συμμετάσχει στην έναρξη της παγκόσμιας φωτογραφικής έκθεσης «Through Her Lens», η οποία αναδεικνύει τον ρόλο των γυναικών στην προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας.

Στη συνέχεια, ο επικεφαλής των Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων θα μεταβεί στην Ελβετία όπου θα μείνει έως τις 24 Απριλίου, είπε ο κ. Ντουζαρίκ. Στη Βέρνη θα συζητήσει με ελβετικές αρχές θέματα συνεργασίας στους τομείς ειρήνης και ασφάλειας και θα συναντηθεί με Ελβετούς κυανόκρανους και την ηγεσία τους στο SWISSINT, το κέντρο ειρηνευτικών επιχειρήσεων των ελβετικών ενόπλων δυνάμεων στο Στανς, πρόσθεσε.

Ακολούθως θα μεταβεί στη Γενεύη, όπου θα κηρύξει την έναρξη της 29ης Διεθνούς Συνάντησης Εθνικών Διευθυντών Δράσης κατά των Ναρκών και Συμβούλων των Ηνωμένων Εθνών, η οποία συγκεντρώνει ειδικούς με στόχο την προώθηση βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπιση εκρηκτικών κινδύνων, από αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς έως αντιαρματικές νάρκες.

