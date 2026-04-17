Ξεκαθαρίζει το Volt: Διαψεύδει κατηγορηματικά τα σενάρια αποστασιοποίησης από τον Μακάριο Δρουσιώτη
 17.04.2026 - 21:17
Τέλος στα σενάρια και τις παραφιλολογίες των τελευταίων ημερών επιχειρεί να βάλει το Volt, με τον Συμπρόεδρο του κινήματος, Πάνο Παρρά, να παρεμβαίνει δημόσια για να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από την υποψηφιότητα του Μακάριου Δρουσιώτη.

Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση, ο κ. Παρράς διαψεύδει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις φήμες που ήθελαν το κόμμα να παίρνει αποστάσεις από τον γνωστό ερευνητή και δημοσιογράφο. Ο Συμπρόεδρος του Volt υπογραμμίζει ότι ουδέποτε υπήρξε στο τραπέζι θέμα απομάκρυνσης του κ. Δρουσιώτη από το ψηφοδέλτιο, ούτε καν ως σκέψη ή αντικείμενο συζήτησης στα συλλογικά όργανα, χαρακτηρίζοντας τα όσα γράφονται ως ανυπόστατα.

Η παρέμβαση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στο οργανωτικό κομμάτι, καθώς ο Πάνος Παρράς συνδέει τη στήριξη προς τον υποψήφιο με την ευρύτερη κρίση εμπιστοσύνης που μαστίζει την κοινωνία. Σημειώνει χαρακτηριστικά πως σε μια εποχή όπου το κράτος δικαίου δοκιμάζεται και οι πολίτες παρακολουθούν με έκδηλη ανησυχία τις εξελίξεις, το Volt παραμένει αταλάντευτο στις αξίες του.

Η θέση του κινήματος, όπως την αποτύπωσε ο Συμπρόεδρος, είναι κρυστάλλινη και επικεντρώνεται στην ανάγκη για πλήρη και εις βάθος διαλεύκανση της υπόθεσης που απασχολεί την επικαιρότητα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία έκπτωση στις απαιτήσεις για διαφάνεια και απόδοση δικαιοσύνης.

Άγρια επίθεση στις Κεντρικές Φυλακές - Στο νοσοκομείο 22χρονος κατάδικος

Στο τραπέζι ο ρόλος της UNFICYP και η πρόληψη εντάσεων – Έρχεται Κύπρο ο Λακρουά

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Στρατηγική αναγκαιότητα η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ – Να αξιοποιηθεί η ευκαιρία για ειρήνη»

Τα πλοία πρέπει να απολαμβάνουν δικαίωμα διέλευσης μέσω του Στενών του Ορμούζ σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όπως αποτυπώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), ανέφερε η Αναπληρώτρια Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ, Γαβριέλλα Μιχαηλίδου.

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Στρατηγική αναγκαιότητα η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ – Να αξιοποιηθεί η ευκαιρία για ειρήνη»

