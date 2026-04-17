Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΆγρια επίθεση στις Κεντρικές Φυλακές - Στο νοσοκομείο 22χρονος κατάδικος
Άγρια επίθεση στις Κεντρικές Φυλακές - Στο νοσοκομείο 22χρονος κατάδικος

 17.04.2026 - 20:55
Περιστατικό τραυματισμού καταδίκου σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στις Κεντρικές Φυλακές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης. γύρω στις 7.25 μ.μ. της Παρασκευής, κατάδικος ηλικίας 22 ετών, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, δέχθηκε επίθεση από άλλους δυο συγκρατούμενούς του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Όπως αναφέρεται, το προσωπικό των Φυλακών παρενέβη άμεσα και έθεσε υπό έλεγχο την κατάσταση, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε χωρίς καθυστέρηση με ασθενοφόρο στο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, όπου, αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών, κρατήθηκε για προληπτικούς λόγους.

Προστίθεται ότι η Διεύθυνση των Φυλακών ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία, μέλη της οποίας μετέβησαν στις Κεντρικές Φυλακές για τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη λήψη καταθέσεων.

Το Τμήμα Φυλακών συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού, ενώ προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Στρατηγική αναγκαιότητα η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ – Να αξιοποιηθεί η ευκαιρία για ειρήνη»

 17.04.2026 - 20:33
Επόμενο άρθρο

Ξεκαθαρίζει το Volt: Διαψεύδει κατηγορηματικά τα σενάρια αποστασιοποίησης από τον Μακάριο Δρουσιώτη

 17.04.2026 - 21:17
Κύπρος στον ΟΗΕ: «Στρατηγική αναγκαιότητα η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ – Να αξιοποιηθεί η ευκαιρία για ειρήνη»

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα