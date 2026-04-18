Κεφαλονιά: Εμπλοκή και άλλων ατόμων στον θάνατο της 19χρονης εξετάζουν οι Αρχές – Προφυλακιστέοι οι τρεις κατηγορούμενοι

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από τη μαραθώνια διαδικασία που προηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Κεφαλονιάς, όπου οι τρεις κατηγορούμενοι έδωσαν τις δικές τους εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών αρχών, παρουσία των συνηγόρων τους.

Εν τω μεταξύ, οι έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για την πιθανή εμπλοκή και άλλων ατόμων στην υπόθεση.

Πέρα από τον 66χρονο με τον οποίο αντάλλασσε μηνύματα η Μυρτώ το μοιραίο βράδυ, οι ερευνητές θέλουν να διαπιστώσουν μήπως υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία να επικοινώνησαν με κάποιον από τους τρεις συλληφθέντες εκείνη την ημέρα.

Ο 66χρονος, πρώην σύμβουλος επιχειρήσεων, με καταγωγή από την Πρέβεζα , ισχυρίστηκε πως έχει κοινωνικές επαφές με τον 23χρονο και μέσω εκείνου γνώρισε στις αρχές Απρίλη και την 19χρονη Μυρτώ.

Μάλιστα, πριν συμβεί το μοιραίο, ο 66χρονος δήλωσε ότι της είχε μεταφέρει 220 ευρώ, καθώς όπως φέρεται να του είπε η ίδια, δεν είχε που να μείνει εκείνο το βράδυ.

Ο 66χρονος έστειλε το ποσό στην 19χρονη μέσω IRIS έχοντας προσκομίσει μάλιστα στις Αρχές και το αποδεικτικό της μεταφοράς.

Κεφαλονιά: Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο των συλληφθέντων

Οι κατηγορούμενοι, ηλικίας 26, 23 και 22 ετών, βρέθηκαν αντιμέτωποι με αναβαθμισμένη κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως. Αργά το βράδυ της Παρασκευής (17.04.2026) λίγο μετά τις 22:30, οδηγήθηκαν στις φυλακές.

Ένταση επικράτησε έξω από το δικαστικό μέγαρο, όπου είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες πολίτες. Μάλιστα για να αποφευχθούν τα χειρότερα, οι τρεις κατηγορούμενοι φυγαδεύτηκαν από την πίσω πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου στο Αργοστόλι ενώ ο κόσμος φώναζε «δολοφόνοι»

Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτισαν την 19χρονη Μυρτώ την Παρασκευή στον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Αργοστολίου. Δεκάδες στεφάνια με μηνύματα αγάπης βρίσκονταν έξω από τον ναό.

«Καλό ταξίδι αγγελούδι μου», έγραφε το στεφάνι του παππού της.

Η μητέρα της 19χρονης μίλησε δημόσια, λίγο πριν την τελετή, εκφράζοντας τον ανείπωτο πόνο της. Με λόγια που συγκλόνισαν, περιέγραψε το κενό που αφήνει πίσω της η κόρη της, σύμφωνα με το patris news.

ΠΗΓΗ: In.gr