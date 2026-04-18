Κατάμεστη η ΠΟΕΔ: Δυναμική νίκης για την υποψηφιότητα Μορφάκη Σολομωνίδη στη Λευκωσία

Η αίθουσα ήταν ασφυκτικά γεμάτη, με περισσότερους από 450 πολίτες να δίνουν το παρόν, δημιουργώντας ένα δυναμικό και ενθουσιώδες κλίμα. Η μαζική συμμετοχή και η έντονη παρουσία του κόσμου δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης για τη δυναμική που αναπτύσσεται γύρω από το πρόσωπο του Αναπληρωτή Προέδρου της ΕΔΕΚ στη Λευκωσία, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τις δημοσκοπήσεις που καταγράφουν σαφές προβάδισμα.

Ισχυρό προβάδισμα επιβεβαιώνει η μαζική συγκέντρωση Σολομωνίδη

Η εκδήλωση εξελίχθηκε σε μια ισχυρή επίδειξη πολιτικής συσπείρωσης, με πολίτες κάθε ηλικίας να εκφράζουν την εμπιστοσύνη τους σε ένα νέο πολιτικό πρόσωπο που προβάλλει ως φορέας ανανέωσης, με σύγχρονες ιδέες και καθαρό πολιτικό λόγο. Το μήνυμα που κυριάρχησε ήταν ξεκάθαρο, η κοινωνία αναζητά νέες φωνές, ικανές να εκφράσουν τις ανάγκες της εποχής και να δώσουν λύσεις με σοβαρότητα και συνέπεια.

Ιδιαίτερο βάρος προσέδωσε στην εκδήλωση η παρουσία προσωπικοτήτων από τον πολιτικό, ακαδημαϊκό και κοινωνικό χώρο, οι οποίοι όχι μόνο παρευρέθηκαν αλλά και απηύθυναν χαιρετισμούς, εκφράζοντας δημόσια τη στήριξή τους. Μεταξύ αυτών, ο πρώην Υπουργός Άμυνας και Ευρωβουλευτής Κουλλής Μαυρονικόλας, ο πρώην Υπουργός Παιδείας Ανδρέας Φιλίππου, η Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Γυναικείας Κίνησης και πρώην Βουλεύτρια Ρούλα Μαυρονικόλα, ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολης Σάββας Χατζηχριστοφή, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΠΑΣΥΚΑΦ Νικόλας Φιλίππου, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Έλενα Περικλέους και ο Διευθυντής του Κέντρου Μαστού του American Medical Center Δημήτρης Σοφοκλέους. Παρόν στην εκδήλωση εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του ήταν και ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Νίκος Αναστασίου. Παρόντες ήταν επίσης δημοτικοί σύμβουλοι και πλήθος οργανωμένων συνόλων.

Το προβάδισμα γίνεται ρεύμα: Κατάμεστη συγκέντρωση στη Λευκωσία

Η εικόνα της κατάμεστης αίθουσας, ο παλμός και η συμμετοχή του κόσμου ανέδειξαν μια υποψηφιότητα που δεν περιορίζεται σε παραδοσιακά κομματικά όρια, αλλά διευρύνεται και αγγίζει ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Η παρουσία εκατοντάδων πολιτών αποτέλεσε έμπρακτη επιβεβαίωση ότι η προεκλογική εκστρατεία του Μορφάκη Σολομωνίδη αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση.

Το πολιτικό μήνυμα που αναδείχθηκε μέσα από τη συγκέντρωση ήταν σαφές και πολυεπίπεδο, η κοινωνία είναι έτοιμη να γυρίσει σελίδα, να εμπιστευτεί νέους ανθρώπους με νέες ιδέες και να δώσει εντολή για ουσιαστική αλλαγή. Με σταθερά βήματα και ισχυρή λαϊκή στήριξη, η πορεία προς τις κάλπες διαμορφώνεται πλέον με ξεκάθαρα χαρακτηριστικά νίκης.

Η συγκέντρωση στη Λευκωσία δεν αποτέλεσε απλώς μια ακόμη προεκλογική εκδήλωση, αλλά μια σαφή ένδειξη πολιτικής κατεύθυνσης. Ένα μήνυμα που δεν περιορίζεται στους παρευρισκόμενους, αλλά εκπέμπεται προς ολόκληρη την κοινωνία, η δυναμική έχει ήδη διαμορφωθεί και οδηγεί με σταθερότητα σε ένα αποτέλεσμα που προμηνύεται νικηφόρο.