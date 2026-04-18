ΑρχικήΥγεία
8 φυτά εσωτερικού χώρου που χαρίζουν αρμονία και μας φτιάχνουν τη διάθεση

 18.04.2026 - 13:36
Η επιστήμη δείχνει ότι τα φυτά δεν τα φροντίζουμε μόνο εμείς αλλά μας φροντίζουν κι αυτά. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια η κηπουρική και τα φυτά εσωτερικού χώρου έχουν εξελιχθεί σε μια από τις πιο δημοφιλείς τάσεις, ιδιαίτερα στα social media. Σε μια περίοδο γεμάτη άγχος και αβεβαιότητα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται στη φροντίδα των φυτών ως έναν τρόπο να εστιάσουν σε κάτι θετικό, βρίσκοντας παράλληλα αίσθηση ηρεμίας και ισορροπίας μέσα στον προσωπικό τους χώρο.

Σύμφωνα με ειδικούς, η επαφή με το πράσινο συνδέεται με πολλαπλά οφέλη για την ψυχική υγεία, όπως μείωση του στρες, υποχώρηση των συμπτωμάτων κατάθλιψης, ενίσχυση της διάθεσης, βελτίωση της συγκέντρωσης και της γνωστικής λειτουργίας, αλλά και αύξηση της αυτοεκτίμησης και της κοινωνικότητας.

Τα οφέλη της επαφής με τα φυτά

Έρευνες δείχνουν ότι ακόμη και η παρουσία λίγων φυτών στον χώρο μπορεί να επηρεάσει θετικά την υγεία. Σε μελέτες, ασθενείς που είχαν φυτά στο δωμάτιό τους ανέφεραν λιγότερο πόνο, χαμηλότερη αρτηριακή πίεση, μειωμένη κόπωση και λιγότερο άγχος σε σύγκριση με όσους δεν είχαν.

Η επίδραση αυτή αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στη μείωση της κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες, μέσω της αλληλεπίδρασης με τα φυτά. Παράλληλα, η ενασχόληση με την κηπουρική φαίνεται να βοηθά στην απομάκρυνση από αρνητικές σκέψεις και συναισθήματα.

Πώς τα φυτά ενισχύουν τη σύνδεση και τη δημιουργικότητα

Η ενασχόληση με τα φυτά μπορεί να ενισχύσει τη διάθεση, την ενέργεια, τη δημιουργικότητα και την κοινωνικότητα, ιδιαίτερα μέσα από δραστηριότητες όπως η ομαδική κηπουρική. Παράλληλα, ενεργοποιεί τις αισθήσεις—όραση, όσφρηση και αφή—και προσφέρει μια αίσθηση σκοπού μέσα από απλές καθημερινές πράξεις, όπως το πότισμα και η φροντίδα τους.

Ένας τρόπος να παραμένετε ψύχραιμοι στο παρόν 

Σε μια καθημερινότητα που χαρακτηρίζεται από έντονους ρυθμούς και πολύ χρόνο μπροστά σε οθόνες, η φροντίδα των φυτών μπορεί να λειτουργήσει ως ένας απλός τρόπος «γείωσης». Η ενασχόληση μαζί τους βοηθά να εστιάζουμε στο εδώ και τώρα, αντί να αναλωνόμαστε σε σκέψεις για το παρελθόν ή το μέλλον, προσφέροντας ταυτόχρονα ένα αίσθημα ικανοποίησης. Όπως επισημαίνουν ειδικοί, η διαδικασία αυτή μπορεί να έχει και σωματικά οφέλη, καθώς ο καρδιακός ρυθμός επιβραδύνεται, η αναπνοή γίνεται πιο βαθιά και το σώμα χαλαρώνει.

Δεν είναι πανάκεια

Παρότι τα φυτά μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην ψυχική ευεξία, οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι δεν αποτελούν από μόνα τους λύση για τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Αντίθετα, συμβάλλουν στην γενικότερη αίσθηση ευεξίας, λειτουργώντας υποστηρικτικά και όχι ως μοναδική λύση.

Πόσα φυτά χρειάζονται;

Τα οφέλη που θα προκύψουν δεν εξαρτώνται από τον αριθμό των φυτών, αλλά από τη σχέση που αναπτύσσει κανείς μαζί τους. Ακόμη και ένα μόνο φυτό μπορεί να κάνει τη διαφορά, αρκεί να βρίσκεται σε σημείο όπου το βλέπετε συχνά και να το φροντίζετε. Για όσους ξεκινούν τώρα, οι ειδικοί προτείνουν να αποφύγουν την υπερβολή. Η φροντίδα των φυτών απαιτεί χρόνο, υπομονή και εξοικείωση, αλλά μπορεί να ενταχθεί εύκολα στην καθημερινή ρουτίνα.

Δώστε χρόνο στον εαυτό σας να μάθει και να προσαρμοστεί

Όπως κάθε νέα ασχολία, έτσι και η φροντίδα των φυτών απαιτεί χρόνο, υπομονή και διάθεση για μάθηση. Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν δυσκολίες στην αρχή, καθώς χρειάζεται να κατανοήσει κανείς τις ανάγκες κάθε φυτού σε φως, νερό και χώμα. Με τον χρόνο, όμως, η διαδικασία γίνεται πιο οικεία και μπορεί να ενταχθεί στην καθημερινή ρουτίνα. Η σχέση με τα φυτά μοιάζει συχνά με μια διαδικασία γνωριμίας: μαθαίνουμε σταδιακά τις ανάγκες τους και προσαρμοζόμαστε σε αυτές, ενώ κάποιες φορές ορισμένα από αυτά απαιτούν πιο δύσκολη διαχείριση.

Ας δούμε παρακάτω ενδεικτικά ποια 8 φυτά προτείνουν οι ειδικοί για μία αίσθηση μεγαλύτερης αρμονίας στο σπίτι:

  • Σανσεβιέρια (snake plant): Είναι ανθεκτική, ιδανική για αρχάριους και με χαμηλές απαιτήσεις.
  • Χλωρόφυτο (spider plant): Προσαρμόζεται εύκολα και πολλαπλασιάζεται.
  • Αλόη (aloe vera): Εύκολη στη φροντίδα με καταπραϋντικές ιδιότητες.
  • Πόθος (pothos): Ευέλικτο φυτό που αναπτύσσεται εύκολα.
  • Λεβάντα (lavender): Με χαλαρωτικό άρωμα που βοηθά στον ύπνο.
  • Βασιλικός (basil): Συνδέεται με μείωση του στρες και χρησιμοποιείται και στη μαγειρική.
  • Μελισσόχορτο (lemon balm): Γνωστό για τις ηρεμιστικές του ιδιότητες.
  • Δυόσμος (spearmint): Δροσιστικός και χαλαρωτικός ακόμη και μόνο με το άρωμά του.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: «Χαλασμός Κυρίου» - «Τρίζει τα δόντια» η κακοκαιρία σε διάφορες περιοχές - Συσσώρευση νερού στον αυτοκινητόδρομο
Σοκαριστικό βίντεο: Έτσι έγινε το σοβαρό τροχαίο με τους ανήλικους - Στην εταιρεία του πατέρα του 16χρονου ανήκει το όχημα
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Σάββατο 18 Απριλίου 2026
Εορτολόγιο: Σε ποιους λέμε χρόνια πολλά σήμερα, Σάββατο 18 Απριλίου
Τραγωδία στην Ελλάδα: Νεκρά δύο αδέλφια μετά από φωτιά στο διαμέρισμά τους
«Έφυγε» νωρίς ο Αλέκος Παύλου: Ήταν μόλις 55 ετών - Η επιθυμία του για την κηδεία - Πότε θα γίνει

 

 

 

Το πρωί της Τρίτης η συνάντηση ΠτΔ-Λακρουά - Παρακολουθεί την κατάσταση στην Πύλα η Κυβέρνηση

Την Τρίτη αναμένεται να έχει συνάντηση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, Ζαν-Πιερ Λακρουά, στο Προεδρικό Μέγαρο, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

  •  18.04.2026 - 11:55
  •  18.04.2026 - 12:24
  •  18.04.2026 - 11:26
  •  18.04.2026 - 10:46
  •  18.04.2026 - 12:05
  •  18.04.2026 - 09:38
  •  18.04.2026 - 13:49
  •  18.04.2026 - 11:41

