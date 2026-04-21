Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Καιρός: Αν θέλετε βροχή κάντε βόλτα στα ορεινά – Επιστρέφει η σκόνη τις επόμενες μέρες – Πού θα φτάσει η θερμοκρασία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καιρός: Αν θέλετε βροχή κάντε βόλτα στα ορεινά – Επιστρέφει η σκόνη τις επόμενες μέρες – Πού θα φτάσει η θερμοκρασία

 21.04.2026 - 06:24
Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή σύμφωνα με το πρωινό δελτίο καιρού από το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως μεταβλητοί ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω 25 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 21 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κυρίως κατά τις αυγινές ώρες, ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στο εσωτερικό και σε ανατολικές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, κυρίως στα ορεινά. Την Παρασκευή, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, ενώ στην ατμόσφαιρα θα αρχίσει να παρατηρείται αραιή σκόνη.

Η θερμοκρασία κατά το τριήμερο δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η Χεζμπολάχ προειδοποιεί ότι θα παραβιάσει την «κίτρινη γραμμή» του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο

 20.04.2026 - 23:54
Επόμενο άρθρο

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 21 Απριλίου - Το όνομα ενός... μήνα και άλλα που δεν ξέραμε ότι υπήρχαν

 21.04.2026 - 06:28
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα