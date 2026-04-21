ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΝέα απάτη στη Λεμεσό: Πώς εξαφανίστηκαν 65 χιλιάδες ευρώ από εταιρεία
Νέα απάτη στη Λεμεσό: Πώς εξαφανίστηκαν 65 χιλιάδες ευρώ από εταιρεία

 21.04.2026 - 07:44
Νέα υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου και απόσπασης μεγάλου χρηματικού ποσού, διερευνά η Αστυνομία. Οι δράστες αποστέλλοντας ψευδή μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – e-mail, κατάφεραν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό ύψους πέραν των 65 χιλιάδων ευρώ.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε χθες στο ΤΑΕ Λεμεσού, από εκπρόσωπο εταιρείας στη Λεμεσό. Σύμφωνα με την καταγγελία, στις 02 Μαρτίου η εταιρεία έλαβε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από συνεργάτιδα εταιρεία, στο οποίο αναφερόταν ότι, θα έπρεπε να αποπληρωθούν τιμολόγια, συνολικού χρηματικού ποσού 65,709 ευρώ.

Στη συνέχεια, η παραπονούμενη εταιρεία έλαβε νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το οποίο ζητείτο όπως η πληρωμή γίνει με έμβασμα σε νέο τραπεζικό λογαριασμό, τα στοιχεία του οποίου αναφέρονταν στο μήνυμα. Ακολουθώντας τις νέες οδηγίες, η παραπονούμενη εταιρεία προχώρησε στην αποπληρωμή των χρημάτων με έμβασμα στον νέο τραπεζικό λογαριασμό, στις 05 Μαρτίου.

Ωστόσο, στις 19 Μαρτίου, η παραπονούμενη εταιρεία έλαβε νέο μήνυμα, για εξόφληση επιπρόσθετου τιμολογίου και αφού διαφάνηκε ότι το μήνυμα είχε αποσταλεί από δράστες απάτης, έγινε περαιτέρω έλεγχος και διαπιστώθηκε ότι, οι δράστες παρενέβησαν και απέκτησαν πρόσβαση στη διαδικτυακή επικοινωνία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των δύο εταιρειών. Διαπιστώθηκε επίσης ότι, το προηγούμενο μήνυμα με τα στοιχεία νέου τραπεζικού λογαριασμού, επίσης είχε αποσταλεί από τους δράστες και ότι το έμβασμα των 65,709 ευρώ που είχε διεκπεραιωθεί, έγινε σε τραπεζικό λογαριασμό των δραστών.

Το Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.

Με αφορμή την νέα αυτή υπόθεση απάτης, η Αστυνομία συστήνει όπως, στις περιπτώσεις όπου λαμβάνονται τέτοιου είδους μηνύματα, για αποπληρωμή χρηματικών ποσών, οι πολίτες διενεργούν έλεγχο για επαλήθευση των μηνυμάτων. Οι ιδιοκτήτες ή διευθυντές εταιρειών, προτρέπονται να ενημερώνουν το προσωπικό της εταιρείας τους για τη συγκεκριμένη μορφή απάτης και να εφαρμόζουν διαδικασίες επαλήθευσης των αιτημάτων πληρωμής που λαμβάνουν.

Στην Πύλα ο Λακρουά: Βλέπει σήμερα τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη – Επί τάπητος και το θέμα των προκλήσεων στη Νεκρή Ζώνη

Στην Πύλα ο Λακρουά: Βλέπει σήμερα τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη – Επί τάπητος και το θέμα των προκλήσεων στη Νεκρή Ζώνη

Προγραμματισμένη εδώ και καιρό ήταν η επίσκεψη του Ζαν-Πιέρ Λακρουά στην Κύπρο Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις, Jean-Pierre Lacroix (Ζαν-Πιέρ Λακρουά).

Στην Πύλα ο Λακρουά: Βλέπει σήμερα τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη – Επί τάπητος και το θέμα των προκλήσεων στη Νεκρή Ζώνη

  •  21.04.2026 - 06:32
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ SIGMA: Επτακομματική Βουλή με την ΕΔΕΚ να «παραμονεύει» – Πώς αξιολογούν οι πολίτες την «ποιότητα» των ψηφοδελτίων

  •  20.04.2026 - 23:16
ΔΗΣΥ: Αυτές είναι 31 θεματικές του προτεραιότητες σε βάθος δεκαετίας

  •  21.04.2026 - 08:26
Υπόθεση «Σάντυ»: Η ώρα των αποφάσεων στο Υπουργικό – Στο τραπέζι ο διορισμός ποινικών ανακριτών

  •  21.04.2026 - 06:34
Νέα απάτη στη Λεμεσό: Πώς εξαφανίστηκαν 65 χιλιάδες ευρώ από εταιρεία

  •  21.04.2026 - 07:44
Τροχαίο στη Λάρνακα: Όχημα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα λίγο μετά τα μεσάνυχτα – Τραυματίστηκε ένα πρόσωπο – Δείτε βίντεο

  •  21.04.2026 - 07:00
Αεροσκάφος της Ryanair απογειώθηκε χωρίς... τους 192 επιβάτες του - Τι συνέβη

  •  21.04.2026 - 08:06
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο οαφθώδης πυρετός, η υπόθεση Σάντυ και οι επικίνδυνες οικοδομές

  •  21.04.2026 - 07:54

