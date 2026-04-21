Νέα απάτη στη Λεμεσό: Πώς εξαφανίστηκαν 65 χιλιάδες ευρώ από εταιρεία

Η υπόθεση καταγγέλθηκε χθες στο ΤΑΕ Λεμεσού, από εκπρόσωπο εταιρείας στη Λεμεσό. Σύμφωνα με την καταγγελία, στις 02 Μαρτίου η εταιρεία έλαβε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από συνεργάτιδα εταιρεία, στο οποίο αναφερόταν ότι, θα έπρεπε να αποπληρωθούν τιμολόγια, συνολικού χρηματικού ποσού 65,709 ευρώ.

Στη συνέχεια, η παραπονούμενη εταιρεία έλαβε νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το οποίο ζητείτο όπως η πληρωμή γίνει με έμβασμα σε νέο τραπεζικό λογαριασμό, τα στοιχεία του οποίου αναφέρονταν στο μήνυμα. Ακολουθώντας τις νέες οδηγίες, η παραπονούμενη εταιρεία προχώρησε στην αποπληρωμή των χρημάτων με έμβασμα στον νέο τραπεζικό λογαριασμό, στις 05 Μαρτίου.

Ωστόσο, στις 19 Μαρτίου, η παραπονούμενη εταιρεία έλαβε νέο μήνυμα, για εξόφληση επιπρόσθετου τιμολογίου και αφού διαφάνηκε ότι το μήνυμα είχε αποσταλεί από δράστες απάτης, έγινε περαιτέρω έλεγχος και διαπιστώθηκε ότι, οι δράστες παρενέβησαν και απέκτησαν πρόσβαση στη διαδικτυακή επικοινωνία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των δύο εταιρειών. Διαπιστώθηκε επίσης ότι, το προηγούμενο μήνυμα με τα στοιχεία νέου τραπεζικού λογαριασμού, επίσης είχε αποσταλεί από τους δράστες και ότι το έμβασμα των 65,709 ευρώ που είχε διεκπεραιωθεί, έγινε σε τραπεζικό λογαριασμό των δραστών.

Το Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.

Με αφορμή την νέα αυτή υπόθεση απάτης, η Αστυνομία συστήνει όπως, στις περιπτώσεις όπου λαμβάνονται τέτοιου είδους μηνύματα, για αποπληρωμή χρηματικών ποσών, οι πολίτες διενεργούν έλεγχο για επαλήθευση των μηνυμάτων. Οι ιδιοκτήτες ή διευθυντές εταιρειών, προτρέπονται να ενημερώνουν το προσωπικό της εταιρείας τους για τη συγκεκριμένη μορφή απάτης και να εφαρμόζουν διαδικασίες επαλήθευσης των αιτημάτων πληρωμής που λαμβάνουν.