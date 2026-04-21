Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο οαφθώδης πυρετός, η υπόθεση Σάντυ και οι επικίνδυνες οικοδομές

Η «Αλήθεια» στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο «Δίνει μαθήματα στην Ελλάδα η Παναγιώτου» και γράφει ότι η Υπουργός Γεωργίας «σε ρόλο δασκάλας» αναφέρθηκε σε ελληνικό ΜΜΕ για το πως η Κύπρος περιόρισε τον αφθώδη πυρετό, με τον ΔΗΣΥ να ζητά εξηγήσεις. Αλλού αναφέρει ότι οι κυβερνώντες με «ψευδή στοιχεία» απεκδύονται τις ευθύνες τους για τον δρόμο Πάφου-Πόλης και το κόστος του. Η «Α» σε άλλο θέμα αναφέρει ότι τον Ιούλιο θα υπάρξει νέα πρωτοβουλία στα Κυπριακό από τα ΗΕ, σύμφωνα με δήλωση του Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν.

«Ο αφθώδης απειλεί τη Σύνοδο της ΕΕ» είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος του «Πολίτη» που αναφέρει ότι κτηνοτρόφοι ετοιμάζονται να κλείσουν δρόμους κατά την άφιξη ξένων ηγετών για το άτυπο Συμβούλιο την Πέμπτη και την Παρασκευή. Γράφει επίσης ότι το κλειδί είναι στο Υπουργικό για διορισμό ποινικού ανακριτή στην υπόθεση "Σάντη". Ο "Π" προβάλλει και τα αποτελέσματα δημοσκόπησης του Σίγμα που δείχνει τους αναποφάσιστους να είναι κλειδί για την έκβαση του αποτελέσματος.

Ο «Φιλελεύθερος» με τίτλο «Δικαστικό ντοκουμέντο στην υπόθεση Σάντη» γράφει στο κύριό του θέμα ότι με απόφαση δικαστηρίου έγινε η αναγνώριση του παιδιού της γυναίκας από τον πατέρα και ότι το στο εφετείο που έλαβε την απόφαση ήταν τότε και ο Μιχαλάκης Χριστοδούλου. Αλλού αναφέρεται στις επικίνδυνες και ετοιμόρροπες οικοδομές στη Λευκωσία αλλά και παγκύπρια με τους ΕΟΑ να μιλούν για ελλιπή κονδύλια. Ο «Φ» γράφει επίσης ότι η θανάτωση 19.000 χοίρων σε δύο μόλις μολυσμένες μονάδες αφθώδους πυρετού αντιστοιχεί στο 6,1% του συνολικού πληθυσμού χοίρων της χώρας.

Η «Χαραυγή» τιτλοφορεί το κύριό της θέμα «Κινητικότητα και συνομιλίες τον Ιούλιο!» και αναφέρεται σε αναρτήσεις του Τ/κ ηγέτη μετά τη συνάντηση με την αναπληρώτρια ΓΓ του ΟΗΕ Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο στην Τουρκία. Αναφορά γίνεται και στις επαφές του ΓΓ ΑΚΕΛ Στέφανου Στεφάνου στην Αθήνα και την κοινή διαπίστωσή του με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη ότι η στασιμότητα δεν βοηθά. Σε άλλο θέμα προβάλλει τα προβλήματα με τις επικίνδυνες οικοδομές και τους χειρισμούς των ΕΟΑ. Αναφορά κάνει η «Χ» και στη συμπλήρωση 59 χρόνων από το πραξικόπημα της Χούντας στην Ελλάδα.

Η αγγλόγλωσση "Cyprus Mail" στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο «36 κτίρια στη Λεμεσό κρίθηκαν επικίνδυνα» αναφέροντας ότι οι επιθεωρήσεις παγκύπρια εντατικοποιήθηκαν μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια. Σε άλλο θέμα προβάλλει την εκδίκαση της υπόθεσης του Στυλιανού και τους χειρισμούς των υπηρεσιών ευημερίας με βάση τα όσα ακούστηκαν χθες στο Δικαστήριο. Προβάλλει αλλού και την τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας στον απολογισμό του έτους για ένα εύρωστο ΓεΣΥ.