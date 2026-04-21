Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Αεροσκάφος της Ryanair απογειώθηκε χωρίς... τους 192 επιβάτες του - Τι συνέβη
ΔΙΕΘΝΗ

Αεροσκάφος της Ryanair απογειώθηκε χωρίς... τους 192 επιβάτες του - Τι συνέβη

 21.04.2026 - 08:06
Πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο της Μαρν στη Γαλλία προς Μαρόκο απογειώθηκε χωρίς τους επιβάτες, λόγω έλλειψης προσωπικού ασφαλείας.

Οι 192 ταξιδιώτες του δεν κατάφεραν να επιβιβαστούν, καθώς έλειπε το προσωπικό ασφαλείας για τους απαραίτητους ελέγχους, γεγονός που προκάλεσε την πλήρη ανατροπή της προγραμματισμένης πτήσης, όπως διαβάζουμε στο Le Figaro Societe.

Απογείωση χωρίς επιβάτες - Έλλειψη προσωπικού ασφαλείας

Σύμφωνα με τις αρχές του αεροδρομίου, μεγάλο μέρος του προσωπικού της εταιρείας «Sécurus» απουσίαζε λόγω ασθενείας, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η αντικατάστασή του. Το αεροπλάνο, που είχε προγραμματιστεί να πετάξει για τρεισήμισι ώρες, αναχώρησε άδειο.

Η διοίκηση του αεροδρομίου ισχυρίζεται ότι αιφνιδιάστηκε:

«Όταν άνοιξε το check-in των επιβατών, δεν υπήρχε ομάδα ασφαλείας. Μάθαμε ότι όλοι ήταν σε αναρρωτική άδεια» δήλωσε ο Φαμπρίς Ποκέ, διευθυντής του αεροδρομίου Βατρί, στην «ICI Grand Est». Πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με τα κεντρικά γραφεία του ομίλου Sécurus, ήταν αδύνατο να αποσταλεί άλλη ομάδα για να διασφαλιστεί η έγκαιρη αναχώρηση της πτήσης.

Σύμφωνα με τον διευθυντή, η αποζημίωση των επιβατών δεν αποτελεί ευθύνη του αεροδρομίου. «Εάν προκύψουν έξοδα, αυτά μετακυλίονται στον φορέα εκμετάλλευσης, ο οποίος με τη σειρά του τα μετακυλίει στον πάροχο υπηρεσιών του που δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του», εξήγησε στην ICI.

Η Ryanair υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει υποχρέωση αποζημίωσης, ενώ οι επιβάτες καταγγέλλουν έλλειψη ευθύνης και αναζητούν λύσεις για το πρόβλημά τους.

Διαφωνία για την αποζημίωση: Η Ryanair αρνείται ευθύνη, ενώ οι επιβάτες ζητούν λύση

Αλλά ακριβώς εδώ βρίσκεται το πρόβλημα: οι υπεύθυνοι μεταθέτουν την ευθύνη, καθώς η Ryanair είπε στους θυμωμένους επιβάτες ότι «δεν είναι δυνατή καμία αποζημίωση σε περίπτωση απεργίας», παρόλο που «δεν πρόκειται για απεργία», παραπονιέται η Pauline, μια επιβάτης που μίλησε στην ICI.

«Δεν θα δικαιούστε αποζημίωση εάν η πτήση ακυρωθεί για λόγο πέρα ​​από τον έλεγχό μας, όπως απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ιατρικό επείγον περιστατικό κ.λπ., το οποίο δεν θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα», δήλωσε η αεροπορική εταιρεία στην ICI Grand Est, ενώ τα αιτήματα προς τον πάροχο ασφάλειας του αεροδρομίου, Sécurus, δεν έχουν απαντηθεί.

Πηγή: iefimerida.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το ChatGPT μας κάνει πιο χαζούς; Τα ανησυχητικά ευρήματα μελετών - Εσείς τί πιστεύετε;
Τροχαίο στη Λάρνακα: Όχημα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα λίγο μετά τα μεσάνυχτα – Τραυματίστηκε ένα πρόσωπο – Δείτε βίντεο
Κτηνωδία στη Γαλλία: Κροκόδειλος βρέθηκε νεκρός δεμένος με αλυσίδες και βαρίδια, μέσα σε υπνόσακο
Χειροπέδες σε τέσσερα πρόσωπα σε ένα βράδυ - Παράνομοι και... απών από δικαστήριο - Πάλι έπιασαν τιμόνι μεθυσμένοι
Δωρεάν φρούτα και γάλα στα σχολεία: Το νέο πρόγραμμα που βάζει τα παιδιά σε… υγιεινή τροχιά - Λεπτομέρειες
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 21 Απριλίου - Το όνομα ενός... μήνα και άλλα που δεν ξέραμε ότι υπήρχαν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο οαφθώδης πυρετός, η υπόθεση Σάντυ και οι επικίνδυνες οικοδομές

 21.04.2026 - 07:54
Επόμενο άρθρο

Σάστισε η Μπεκατώρου όταν είδε πώς ήταν ντυμένη η Υβόννη! 6.000 likes σε λίγα λεπτά η ανάρτηση

 21.04.2026 - 08:08
Προγραμματισμένη εδώ και καιρό ήταν η επίσκεψη του Ζαν-Πιέρ Λακρουά στην Κύπρο Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις, Jean-Pierre Lacroix (Ζαν-Πιέρ Λακρουά).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στην Πύλα ο Λακρουά: Βλέπει σήμερα τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη – Επί τάπητος και το θέμα των προκλήσεων στη Νεκρή Ζώνη

Στην Πύλα ο Λακρουά: Βλέπει σήμερα τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη – Επί τάπητος και το θέμα των προκλήσεων στη Νεκρή Ζώνη

  •  21.04.2026 - 06:32
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ SIGMA: Επτακομματική Βουλή με την ΕΔΕΚ να «παραμονεύει» – Πώς αξιολογούν οι πολίτες την «ποιότητα» των ψηφοδελτίων

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ SIGMA: Επτακομματική Βουλή με την ΕΔΕΚ να «παραμονεύει» – Πώς αξιολογούν οι πολίτες την «ποιότητα» των ψηφοδελτίων

  •  20.04.2026 - 23:16
ΔΗΣΥ: Αυτές είναι 31 θεματικές του προτεραιότητες σε βάθος δεκαετίας

ΔΗΣΥ: Αυτές είναι 31 θεματικές του προτεραιότητες σε βάθος δεκαετίας

  •  21.04.2026 - 08:26
Υπόθεση «Σάντυ»: Η ώρα των αποφάσεων στο Υπουργικό – Στο τραπέζι ο διορισμός ποινικών ανακριτών

Υπόθεση «Σάντυ»: Η ώρα των αποφάσεων στο Υπουργικό – Στο τραπέζι ο διορισμός ποινικών ανακριτών

  •  21.04.2026 - 06:34
Νέα απάτη στη Λεμεσό: Πώς εξαφανίστηκαν 65 χιλιάδες ευρώ από εταιρεία

Νέα απάτη στη Λεμεσό: Πώς εξαφανίστηκαν 65 χιλιάδες ευρώ από εταιρεία

  •  21.04.2026 - 07:44
Τροχαίο στη Λάρνακα: Όχημα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα λίγο μετά τα μεσάνυχτα – Τραυματίστηκε ένα πρόσωπο – Δείτε βίντεο

Τροχαίο στη Λάρνακα: Όχημα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα λίγο μετά τα μεσάνυχτα – Τραυματίστηκε ένα πρόσωπο – Δείτε βίντεο

  •  21.04.2026 - 07:00
Αεροσκάφος της Ryanair απογειώθηκε χωρίς... τους 192 επιβάτες του - Τι συνέβη

Αεροσκάφος της Ryanair απογειώθηκε χωρίς... τους 192 επιβάτες του - Τι συνέβη

  •  21.04.2026 - 08:06
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο οαφθώδης πυρετός, η υπόθεση Σάντυ και οι επικίνδυνες οικοδομές

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο οαφθώδης πυρετός, η υπόθεση Σάντυ και οι επικίνδυνες οικοδομές

  •  21.04.2026 - 07:54

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα