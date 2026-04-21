Αεροσκάφος της Ryanair απογειώθηκε χωρίς... τους 192 επιβάτες του - Τι συνέβη

Οι 192 ταξιδιώτες του δεν κατάφεραν να επιβιβαστούν, καθώς έλειπε το προσωπικό ασφαλείας για τους απαραίτητους ελέγχους, γεγονός που προκάλεσε την πλήρη ανατροπή της προγραμματισμένης πτήσης, όπως διαβάζουμε στο Le Figaro Societe.

Απογείωση χωρίς επιβάτες - Έλλειψη προσωπικού ασφαλείας

Σύμφωνα με τις αρχές του αεροδρομίου, μεγάλο μέρος του προσωπικού της εταιρείας «Sécurus» απουσίαζε λόγω ασθενείας, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η αντικατάστασή του. Το αεροπλάνο, που είχε προγραμματιστεί να πετάξει για τρεισήμισι ώρες, αναχώρησε άδειο.

Η διοίκηση του αεροδρομίου ισχυρίζεται ότι αιφνιδιάστηκε:

«Όταν άνοιξε το check-in των επιβατών, δεν υπήρχε ομάδα ασφαλείας. Μάθαμε ότι όλοι ήταν σε αναρρωτική άδεια» δήλωσε ο Φαμπρίς Ποκέ, διευθυντής του αεροδρομίου Βατρί, στην «ICI Grand Est». Πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με τα κεντρικά γραφεία του ομίλου Sécurus, ήταν αδύνατο να αποσταλεί άλλη ομάδα για να διασφαλιστεί η έγκαιρη αναχώρηση της πτήσης.

Σύμφωνα με τον διευθυντή, η αποζημίωση των επιβατών δεν αποτελεί ευθύνη του αεροδρομίου. «Εάν προκύψουν έξοδα, αυτά μετακυλίονται στον φορέα εκμετάλλευσης, ο οποίος με τη σειρά του τα μετακυλίει στον πάροχο υπηρεσιών του που δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του», εξήγησε στην ICI.

Η Ryanair υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει υποχρέωση αποζημίωσης, ενώ οι επιβάτες καταγγέλλουν έλλειψη ευθύνης και αναζητούν λύσεις για το πρόβλημά τους.

Διαφωνία για την αποζημίωση: Η Ryanair αρνείται ευθύνη, ενώ οι επιβάτες ζητούν λύση

Αλλά ακριβώς εδώ βρίσκεται το πρόβλημα: οι υπεύθυνοι μεταθέτουν την ευθύνη, καθώς η Ryanair είπε στους θυμωμένους επιβάτες ότι «δεν είναι δυνατή καμία αποζημίωση σε περίπτωση απεργίας», παρόλο που «δεν πρόκειται για απεργία», παραπονιέται η Pauline, μια επιβάτης που μίλησε στην ICI.

«Δεν θα δικαιούστε αποζημίωση εάν η πτήση ακυρωθεί για λόγο πέρα ​​από τον έλεγχό μας, όπως απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ιατρικό επείγον περιστατικό κ.λπ., το οποίο δεν θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα», δήλωσε η αεροπορική εταιρεία στην ICI Grand Est, ενώ τα αιτήματα προς τον πάροχο ασφάλειας του αεροδρομίου, Sécurus, δεν έχουν απαντηθεί.

Πηγή: iefimerida.gr