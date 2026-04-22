Κλείνουν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών και τα Γραφεία της ΑΗΚ λόγω της στάσης εργασίας - Πώς θα πληρώσετε τους λογαριασμούς σας

 22.04.2026 - 09:53
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου πληροφορεί το κοινό ότι την Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών και τα Γραφεία της ΑΗΚ θα παραμείνουν κλειστά λόγω της 24ωρης Παγκύπριας στάσης εργασίας που έχουν εξαγγείλει οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις.

Από την Παγκύπρια στάση εργασίας δεν αναμένεται να επηρεαστεί η λειτουργία κρίσιμων υποδομών που επηρεάζουν τους καταναλωτές. Για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από τα μέτρα αυτά εξαιρείται το προσωπικό ασφαλείας.

Ο Οργανισμός υπενθυμίζει τις δυνατότητες ηλεκτρονικής εξόφλησης λογαριασμών, εύκολα και με ασφάλεια, με τους ακόλουθους τρόπους:

· Μέσω της ιστοσελίδας της ΑΗΚ www.eac.com.cy

· Μέσω της δωρεάν εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα EAC Mobile App

· Μέσω των ιστοσελίδων τραπεζικών ιδρυμάτων

· Σε όλα τα Ταχυδρομικά Γραφεία Παγκύπρια

Επίσης, αιτήσεις για νέους πελάτες, συνδέσεις, αποσυνδέσεις και μεταβιβάσεις, μπορούν να γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα, μέσω της Ιστοσελίδας της ΑΗΚ, για παρακολούθηση της πορείας της αίτησης για σύνδεση στο Δίκτυο Διανομής καθώς και για τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα.

Η ΑΗΚ απολογείται για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία και διαβεβαιώνει πως καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ασφαλή και αξιόπιστη παροχή ηλεκτρισμού στους καταναλωτές.

Τελευταία Ολομέλεια Βουλής: Η «καυτή» ατζέντα πριν την αυτοδιάλυση – Στο επίκεντρο το μεταναστευτικό και οι αναπομπές του ΠτΔ

Με μια «καυτή» και πολυσύνθετη ατζέντα συνεδριάζει την Πέμπτη 23 Απριλίου στις 11 το πρωί για τελευταία φορά με την παρούσα σύστασή της η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων πριν από την αυτοδιάλυσή της, θέτοντας στο επίκεντρο κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ενέργεια, την εκπαίδευση, αλλά κυρίως τη μεταναστευτική πολιτική της χώρας.

