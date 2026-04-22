Κλείνουν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών και τα Γραφεία της ΑΗΚ λόγω της στάσης εργασίας - Πώς θα πληρώσετε τους λογαριασμούς σας

Από την Παγκύπρια στάση εργασίας δεν αναμένεται να επηρεαστεί η λειτουργία κρίσιμων υποδομών που επηρεάζουν τους καταναλωτές. Για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από τα μέτρα αυτά εξαιρείται το προσωπικό ασφαλείας.

Ο Οργανισμός υπενθυμίζει τις δυνατότητες ηλεκτρονικής εξόφλησης λογαριασμών, εύκολα και με ασφάλεια, με τους ακόλουθους τρόπους:

· Μέσω της ιστοσελίδας της ΑΗΚ www.eac.com.cy

· Μέσω της δωρεάν εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα EAC Mobile App

· Μέσω των ιστοσελίδων τραπεζικών ιδρυμάτων

· Σε όλα τα Ταχυδρομικά Γραφεία Παγκύπρια

Επίσης, αιτήσεις για νέους πελάτες, συνδέσεις, αποσυνδέσεις και μεταβιβάσεις, μπορούν να γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα, μέσω της Ιστοσελίδας της ΑΗΚ, για παρακολούθηση της πορείας της αίτησης για σύνδεση στο Δίκτυο Διανομής καθώς και για τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα.

Η ΑΗΚ απολογείται για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία και διαβεβαιώνει πως καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ασφαλή και αξιόπιστη παροχή ηλεκτρισμού στους καταναλωτές.