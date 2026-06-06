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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αφθώδης πυρετός: Κλείνει ο κύκλος των θανατώσεων, ανοίγει η μάχη των εμβολίων

 06.06.2026 - 11:50
Αφθώδης πυρετός: Κλείνει ο κύκλος των θανατώσεων, ανοίγει η μάχη των εμβολίων

Μετά από ημέρες έντασης, αντιδράσεων και μαζικών θανατώσεων ζώων, οι αρμόδιες υπηρεσίες ολοκληρώνουν σήμερα τη διαδικασία εξόντωσης των κοπαδιών που επηρεάστηκαν από τα πρόσφατα κρούσματα αφθώδους πυρετού. Συνολικά περίπου 6.000 ζώα θανατώθηκαν στο πλαίσιο των μέτρων που εφαρμόζονται για περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου, αφήνοντας πίσω τους ένα βαρύ αποτύπωμα για δεκάδες κτηνοτρόφους που βλέπουν το ζωικό τους κεφάλαιο να εξαφανίζεται μέσα σε λίγες ημέρες.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κτηνιατρικού Συνδέσμου Δημήτρη Επαμεινώνδα στο "Πρωινό Δρομολόγιο", σήμερα ολοκληρώνεται και η θανάτωση των τελευταίων περίπου 200 ζώων σε μονάδα της επαρχίας Λάρνακας, κλείνοντας ένα ιδιαίτερα δύσκολο κεφάλαιο στη διαχείριση της κρίσης. Την ίδια ώρα, οι επαρχίες Πάφου και Αμμοχώστου εξακολουθούν να παραμένουν εκτός της ζώνης των κρουσμάτων, γεγονός που δίνει μια πρώτη ανάσα αισιοδοξίας στις Αρχές για περιορισμό της επιδημίας.

Το βλέμμα στα εμβόλια

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται πλέον η άφιξη των εμβολίων στην Κύπρο, η οποία αναμένεται εντός της επόμενης εβδομάδας. Όπως αναφέρουν οι αρμόδιοι, θα ακολουθήσουν επιπρόσθετες παραλαβές μέχρι το τέλος του μήνα, με στόχο να ξεκινήσει ένας ευρύτερος εμβολιασμός σε παγκύπρια βάση. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κρίσιμη για την αποτροπή νέων εξάρσεων και για την προστασία της κτηνοτροφικής παραγωγής, η οποία έχει ήδη δεχθεί σοβαρό πλήγμα.

Παράλληλα, προβληματισμό προκαλεί η κατάσταση στην άλλη πλευρά της Πράσινης Γραμμής. Ο κ. Επαμεινώνδας έκανε λόγο για δυσκολίες στη συνεργασία με τις τουρκοκυπριακές κτηνιατρικές υπηρεσίες, σημειώνοντας ότι, παρότι δεν υπάρχει διαφωνία ως προς τα μέτρα που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, προβάλλονται ζητήματα χρηματοδότησης που δυσχεραίνουν την εφαρμογή τους. Σε μια περίοδο όπου η ασθένεια δεν γνωρίζει σύνορα, η αποτελεσματική συνεργασία θεωρείται από πολλούς βασική προϋπόθεση για τον πλήρη έλεγχο της κρίσης.

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