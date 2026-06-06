Από «αντισυστημικός» σε ρυθμιστή: Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία του Φειδία και της Άμεσης Δημοκρατίας

Το κόμμα που μπήκε στη Βουλή ως έκφραση της απογοήτευσης ενός μέρους της κοινωνίας απέναντι στο παραδοσιακό πολιτικό σύστημα, κλήθηκε ουσιαστικά να αποφασίσει ποια κατεύθυνση θα πάρει η πρώτη μεγάλη κοινοβουλευτική μάχη της νέας περιόδου. Και η επιλογή του να στηρίξει την Αννίτα Δημητρίου συνοδεύτηκε από δημόσιες πολιτικές δεσμεύσεις και συγκεκριμένες προτάσεις που ήδη προκαλούν έντονη πολιτική συζήτηση.

Οι τρεις προτάσεις που βρέθηκαν στο επίκεντρο

Η Άμεση Δημοκρατία παρουσίασε ως βασικούς άξονες της συμφωνίας τρεις προτάσεις που, όπως υποστηρίζει, αποτέλεσαν κεντρικά σημεία της προεκλογικής της εκστρατείας: σημαντική αύξηση των επιδομάτων γέννησης, ανέγερση 10.000 κατοικιών από το κράτος και αύξηση των κατώτατων συντάξεων στο επίπεδο του κατώτατου μισθού.

Παράλληλα, ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε η επιλογή του Φειδία Παναγιώτου να ζητήσει δημόσιες τοποθετήσεις και βίντεο από πολιτικούς αρχηγούς και αξιωματούχους, μέσω των οποίων να εκφράζουν τη στήριξή τους στις συγκεκριμένες προτάσεις. Η πρακτική αυτή χαρακτηρίστηκε από κάποιους ως μια νέα μορφή πολιτικής λογοδοσίας, ενώ άλλοι τη θεώρησαν επικοινωνιακή προσέγγιση που μεταφέρει την πολιτική συζήτηση περισσότερο στο πεδίο των κοινωνικών δικτύων παρά στους θεσμούς.

Τα ερωτήματα για κόστος και αρμοδιότητες

Οι εξαγγελίες αυτές δεν άργησαν να προκαλέσουν αντιδράσεις και προβληματισμούς. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι, οικονομολόγοι και εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων έθεσαν δημόσια ζητήματα που αφορούν το πραγματικό κόστος εφαρμογής των μέτρων, τις πηγές χρηματοδότησης και το κατά πόσο ορισμένες από τις προτάσεις μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς να επηρεαστεί η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ιδιαίτερα η πρόταση για τις συντάξεις, οι αυξήσεις στα επιδόματα γέννησης και το σχέδιο για δημιουργία χιλιάδων κατοικιών, με αρκετούς να ζητούν αναλογιστικές και τεχνοκρατικές μελέτες πριν υπάρξει οποιαδήποτε πολιτική δέσμευση. Παράλληλα, τέθηκε και το θεσμικό ζήτημα, καθώς αρκετές από τις πολιτικές που συζητούνται εμπίπτουν πρωτίστως στις αρμοδιότητες της εκτελεστικής εξουσίας και όχι της Βουλής.

Η επόμενη μέρα

Το βέβαιο είναι πως η Άμεση Δημοκρατία δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως ένα περιφερειακό πολιτικό φαινόμενο ή ως μια απλή ψήφος διαμαρτυρίας. Η είσοδός της στη Βουλή και ο ρόλος που διαδραμάτισε στην εκλογή της Προέδρου του Σώματος την τοποθετούν πλέον στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Από εδώ και πέρα, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από την επικοινωνία στην πράξη. Οι προτάσεις που τέθηκαν στο τραπέζι, οι δημόσιες δεσμεύσεις που δόθηκαν και οι πολιτικές συνεργασίες που διαμορφώνονται θα περάσουν μέσα από το φίλτρο της κοστολόγησης, της θεσμικής δυνατότητας εφαρμογής και της πολιτικής αξιοπιστίας. Και εκεί ακριβώς θα κριθεί αν ο νέος «ρυθμιστής» του πολιτικού σκηνικού μπορεί να μετατρέψει τις εξαγγελίες σε εφαρμόσιμη πολιτική ή αν η συζήτηση θα παραμείνει στο επίπεδο των εντυπώσεων.