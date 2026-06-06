Η πρώτη απάντηση Τυχικού μετά τις εξελίξεις – Τι δηλώνουν οι δικηγόροι του

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο Επίσκοπος Τυχικός διατηρεί πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και προτίθεται να εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο ένδικο μέσο, τόσο ενώπιον των κυπριακών δικαστηρίων όσο και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Παράλληλα, μέσω των δικηγόρων του, επιφυλάσσεται όλων των νόμιμων δικαιωμάτων του έναντι προσώπων ή μέσων ενημέρωσης που, όπως υποστηρίζει, δημοσιεύουν δυσφημιστικά στοιχεία χωρίς προηγούμενη διασταύρωση των πληροφοριών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και σε δημοσιεύματα σχετικά με την κατοικία του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η οικία των 65-70 τετραγωνικών μέτρων αγοράστηκε από την οικογένειά του όταν, όπως αναφέρεται, υπήρχε πρόθεση απομάκρυνσής του από τους χώρους της Μητρόπολης κατά την περίοδο που υπηρετούσε ως Πρωτοσύγκελος. Η ίδια κατοικία, όπως διευκρινίζεται, ενοικιάζεται και τυγχάνει διαχείρισης από την οικογένειά του, ενώ ο ίδιος διαμένει σήμερα στην Πάφο ως φιλοξενούμενος σε γνωστή οικογένεια.

«Παραμένει στην Πάφο μέχρι αμετακλήτου αποφάσεως των Δικαστηρίων της Κύπρου, εν ανάγκη δε και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», αναφέρεται συγκεκριμένα στην ανακοίνωση του γραφείου νομικής εκπροσώπησης του κ. Τυχικού.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ