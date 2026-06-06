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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στον τάφο της Αννούλας Σιάλαρου - Ράγισαν καρδιές: Άφησε το προσκλητήριο του γάμου της στον τάφο της κολλητής της - Φωτογραφία

 06.06.2026 - 13:15
Στον τάφο της Αννούλας Σιάλαρου - Ράγισαν καρδιές: Άφησε το προσκλητήριο του γάμου της στον τάφο της κολλητής της - Φωτογραφία

Μια συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε λίγες ώρες πριν από έναν γάμο που θα τελεστεί το Σάββατο 6 Ιουνίου, όταν η Ελίνα Βωνιάτη επισκέφθηκε τον τάφο της αγαπημένης της φίλης, Αννούλας, αφήνοντας το προσκλητήριο του γάμου της μαζί με ένα χειρόγραφο γράμμα γεμάτο αγάπη, αναμνήσεις και συγκίνηση.

Την ιστορία μοιράστηκαν οι γονείς της Αννούλας, Σώτος και Ρίνα, μέσα από μια συγκλονιστική ανάρτηση. Όπως αναφέρει, η Αννούλα ονειρευόταν κάποτε να ανέβει και η ίδια τα σκαλιά της εκκλησίας, ένα όνειρο που έμεινε ανεκπλήρωτο. Για τον λόγο αυτό, η οικογένεια αποφεύγει συνήθως να παρευρίσκεται σε γάμους, παρά τη χαρά που νιώθει για τους ανθρώπους που αγαπά, καθώς η απουσία της κόρης τους γίνεται ακόμη πιο έντονη σε τέτοιες στιγμές.

Ένα προσκλητήριο και ένα γράμμα που «μίλησαν» στην καρδιά

Σήμερα, όμως, στον τάφο της Αννούλας βρέθηκε ένα ξεχωριστό μήνυμα. Η παιδική της φίλη και γειτονοπούλα, Ελίνα, που παντρεύεται τον εκλεκτό της Δημήτρη Μιχαήλ, άφησε το προσκλητήριο του γάμου της μαζί με μια προσωπική επιστολή προς την αγαπημένη της φίλη.

Στο γράμμα της, η μέλλουσα νύφη εκφράζει τη βεβαιότητα πως η Αννούλα συνεχίζει να αποτελεί πηγή δύναμης και έμπνευσης για όσους την αγάπησαν, ενώ ζητά τη νοερή παρουσία και την ευλογία της στη σημαντικότερη ημέρα της ζωής της.

«Θα είναι εκεί μαζί σας»

Οι γονείς της Αννούλας, εμφανώς συγκινημένοι, έγραψαν πως η κόρη τους μπορεί να μην πρόλαβε να φορέσει το νυφικό που ονειρευόταν, όμως «φόρεσε το νυφικό για τον Κύριο Ιησού Χριστό». Παράλληλα εξέφρασαν τη βεβαιότητα ότι η Αννούλα θα βρίσκεται πνευματικά δίπλα στο ζευγάρι την ημέρα του γάμου, ευχόμενη υγεία, αγάπη και ευτυχία στη νέα τους ζωή.

 

 
 
 
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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη . A N N A . (@annashxo)

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