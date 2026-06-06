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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έρχεται ζέστη 36°C αλλά και καταιγίδες – Οι περιοχές που μπαίνουν στο στόχαστρο

 06.06.2026 - 15:40
Έρχεται ζέστη 36°C αλλά και καταιγίδες – Οι περιοχές που μπαίνουν στο στόχαστρο

Ασθενής χαμηλή πίεση και σχετικά ασταθής αέρια μάζα θα επηρεάζουν την περιοχή.

Το απόγευμα αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 18 στα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αυξημένες όμως νεφώσεις που θα παρατηρούνται μετά το μεσημέρι, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα δυτικά παράλια, στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά και στο εσωτερικό μετά το μεσημέρι είναι πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και καταγίδα.

Η θερμοκρασία κατά το τριήμερο θα παραμείνει στα επίπεδα της Κυριακής και θα κυμαίνεται πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

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