«Όχι» Ανωτάτου σε πρώην ιερέα που καταδικάστηκε για ναρκωτικά κι έγινε δικηγόρος - Ζητούσε ακύρωση απόφασης

ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
 24.04.2026 - 16:23
Σε απόρριψη αίτησης πρώην ιερέα και μετέπειτα δικηγόρου, ο οποίος είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για σοβαρά ποινικά αδικήματα και ζητούσε την ακύρωση της απόφασης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου με την οποία διαγράφηκε από το Μητρώο Δικηγόρων, προχώρησε το Ανώτατο Δικαστήριο με απόφαση ημερομηνίας 21 Απριλίου 2026.

Το Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση για χορήγηση άδειας καταχώρισης προνομιακών ενταλμάτων Certiorari και Prohibition, κρίνοντας ότι δεν έχει δικαιοδοσία να εξετάσει την υπόθεση.

Ο αιτητής ζητούσε την ακύρωση απόφασης ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2026, με την οποία το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου αποφάσισε τη διαγραφή του από το Μητρώο Δικηγόρων, επικαλούμενος, μεταξύ άλλων, παραβίαση δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, έλλειψη αιτιολογίας και υπέρβαση εξουσίας.

Σύμφωνα με τα γεγονότα που καταγράφονται στην απόφαση, ο αιτητής είναι Έλληνας υπήκοος, ο οποίος αφίχθη στην Κύπρο το 2002 ως ιερέας και υπηρέτησε σε ενορίες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου.

Το 2012, κατά την άφιξή του από την Αθήνα στο αεροδρόμιο Λάρνακας, σε έλεγχο αποσκευών εντοπίστηκαν στην κατοχή του 2.980 γραμμάρια κάνναβης. Συνελήφθη και κατηγορήθηκε για συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, εισαγωγή και κατοχή ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα.

Μετά την ομολογία του, το Κακουργιοδικείο του επέβαλε ποινή φυλάκισης πέντε ετών, λαμβάνοντας υπόψη και δύο ακόμη υποθέσεις που αφορούσαν αδικήματα απάτης, απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, πλαστογραφίας και κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, καθώς και περιστατικό πώλησης δύο τάφων κατά την περίοδο που υπηρετούσε ως ιερέας.

Τον Φεβρουάριο του 2013 η Ιερά Σύνοδος προχώρησε στην καθαίρεσή του, επαναφέροντάς τον στην τάξη των λαϊκών. Το 2015, μετά από προεδρική χάρη για το ένα τέταρτο της ποινής του, απολύθηκε από τις Κεντρικές Φυλακές και ακολούθως απελάθηκε στην Ελλάδα, βάσει διαταγμάτων κράτησης και απέλασης.

Στη συνέχεια άλλαξε επίθετο στην Ελλάδα και επέστρεψε στην Κύπρο, όπου σπούδασε Νομική. Το 2021 εγγράφηκε στο Μητρώο Δικηγόρων του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και αργότερα προχώρησε στη σύσταση δικηγορικής εταιρείας.

Ακολούθησαν καταγγελίες για τις συνθήκες εγγραφής του στο επάγγελμα, οι οποίες εξετάστηκαν στο πλαίσιο πειθαρχικών διαδικασιών, με το Πειθαρχικό Συμβούλιο να τον απαλλάσσει.

Ωστόσο, το 2025 ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος προχώρησε σε αυτεπάγγελτη διερεύνηση στη βάση του άρθρου 6Α(4) του περί Δικηγόρων Νόμου, εξετάζοντας τις συνθήκες εγγραφής του στο Μητρώο. Η διαδικασία κατέληξε στην απόφαση διαγραφής του από το Μητρώο Δικηγόρων, η οποία του επιδόθηκε τον Μάρτιο του 2026.

Στην αίτησή του ενώπιον του Ανωτάτου, ο αιτητής υποστήριξε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ενήργησε χωρίς δικαιοδοσία, ότι παραβιάστηκαν συνταγματικές εγγυήσεις δίκαιης δίκης και αμεροληψίας και ότι η απόφαση δεν ήταν επαρκώς αιτιολογημένη.

Κεντρικό ζήτημα που εξέτασε το Ανώτατο ήταν αν η υπόθεση εμπίπτει στη δικαιοδοσία του μέσω της προνομιακής διαδικασίας. Όπως αναφέρει, «η παρούσα περίπτωση αφορά εξουσία του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου δυνάμει άλλου Νόμου, ήτοι του Κεφ. 2».

Παράλληλα, το Δικαστήριο παρέπεμψε στο άρθρο 32Α του Κεφ. 2, το οποίο προβλέπει ότι για αποφάσεις του Συμβουλίου «καταχωρείται αγωγή ή αίτηση ενώπιον δικαστηρίου εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης», σημειώνοντας ότι το ζήτημα «διέπεται ρητώς από τον Νόμο» και δεν ενεργοποιείται η προνομιακή δικαιοδοσία.

Επιπλέον, επικαλούμενο προγενέστερη νομολογία, υπενθύμισε ότι οι αποφάσεις του Νομικού Συμβουλίου προσβάλλονται με αγωγή στο Επαρχιακό Δικαστήριο, ενώ οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου με έφεση, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ίδιου Νόμου.

Όπως σημείωσε το Ανώτατο, «προκύπτει ότι το παρόν Δικαστήριο στερείται δικαιοδοσίας να εξετάσει την υπό κρίση Αίτηση, η οποία και υπόκειται, δίχως άλλο, σε απόρριψη».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα δεδομένα στο Αεροδρόμιο Λάρνακας: Η συνεργασία-έκπληξη που ανοίγει νέους προορισμούς!
Έφυγε από τη ζωή στην αγκαλιά του πατέρα του ο 7χρονος Γιωργάκης
Η Ριάνα σε μία πολύ σέξι φωτογράφιση: Οι αποκαλυπτικές πόζες με φλοράλ εσώρουχα
Νέα αεροπορική εταιρεία μας ταξιδεύει από Λάρνακα σε δύο προορισμούς – Πότε αρχίζουν οι πτήσεις – Το κόστος των εισιτηρίων
Θλίψη για τον επιχειρηματία Κρις Παναγιώτου - Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του
«Καμπάνες» 45.000 ευρώ για τον αφθώδη πυρετό - Έξι υποθέσεις στην Αστυνομία για παράνομες μετακινήσεις ζώων

 

 

 

Το φιλί της Μαρίας Κορινθίου με τον σύντροφό της

 24.04.2026 - 16:00
LIVE: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Άτυπης Συνόδου - Έβγαλαν οικογενειακή φωτογραφία οι ηγέτες

LIVE: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Άτυπης Συνόδου - Έβγαλαν οικογενειακή φωτογραφία οι ηγέτες

Στο Συνεδριακό Κέντρο της Λευκωσίας συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Αρχικά στο μικροσκόπιο τίθεται ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Οι ηγέτες συζητούν σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, με έμφαση στους νέους ίδιους πόρους και τις πηγές εσόδων. Δείτε ζωντανά όλες τις εξελίξεις από το ThemaOnline 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

LIVE: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Άτυπης Συνόδου - Έβγαλαν οικογενειακή φωτογραφία οι ηγέτες

LIVE: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Άτυπης Συνόδου - Έβγαλαν οικογενειακή φωτογραφία οι ηγέτες

  •  24.04.2026 - 08:04
Υπέγραψε τον οδικό χάρτη για ενιαία αγορά, «Μια Ευρώπη – Μια Αγορά» ο ΠτΔ - Τι περιλαμβάνει η συμφωνία

Υπέγραψε τον οδικό χάρτη για ενιαία αγορά, «Μια Ευρώπη – Μια Αγορά» ο ΠτΔ - Τι περιλαμβάνει η συμφωνία

  •  24.04.2026 - 11:08
Ε. Δίπλαρος: «Ζούμε σε μια εποχή τοξικότητας, τα fake news επικρατούν» - Ζητήθηκε από την Αστυνομία διερεύνηση για τις πινακίδες

Ε. Δίπλαρος: «Ζούμε σε μια εποχή τοξικότητας, τα fake news επικρατούν» - Ζητήθηκε από την Αστυνομία διερεύνηση για τις πινακίδες

  •  24.04.2026 - 12:33
Προκηρύχθηκαν επίσημα οι Βουλευτικές Εκλογές: Αυτοί είναι οι Έφοροι

Προκηρύχθηκαν επίσημα οι Βουλευτικές Εκλογές: Αυτοί είναι οι Έφοροι

  •  24.04.2026 - 14:36
Υπόθεση με έγγραφα στις Κεντρικές Φυλακές: Γιατί αναβλήθηκε η σημερινή διαδικασία, πότε θα συνεχιστεί

Υπόθεση με έγγραφα στις Κεντρικές Φυλακές: Γιατί αναβλήθηκε η σημερινή διαδικασία, πότε θα συνεχιστεί

  •  24.04.2026 - 13:10
«Φτάνει πια»: Ρίχνουν την «μπάλα» στο Προεδρικό οι κτηνοτρόφοι – Απειλούν με σκληρά μέτρα

«Φτάνει πια»: Ρίχνουν την «μπάλα» στο Προεδρικό οι κτηνοτρόφοι – Απειλούν με σκληρά μέτρα

  •  24.04.2026 - 13:23
Σοκ και οργή: Πυροβόλησαν ανυπεράσπιστο σκυλάκι στη Λευκωσία – Η Μαΐλη δίνει μάχη για τη ζωή της – Σκληρή φωτογραφία

Σοκ και οργή: Πυροβόλησαν ανυπεράσπιστο σκυλάκι στη Λευκωσία – Η Μαΐλη δίνει μάχη για τη ζωή της – Σκληρή φωτογραφία

  •  24.04.2026 - 14:04
Νέα αεροπορική εταιρεία μας ταξιδεύει από Λάρνακα σε δύο προορισμούς – Πότε αρχίζουν οι πτήσεις – Το κόστος των εισιτηρίων

Νέα αεροπορική εταιρεία μας ταξιδεύει από Λάρνακα σε δύο προορισμούς – Πότε αρχίζουν οι πτήσεις – Το κόστος των εισιτηρίων

  •  24.04.2026 - 11:36

