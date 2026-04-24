«Όχι» Ανωτάτου σε πρώην ιερέα που καταδικάστηκε για ναρκωτικά κι έγινε δικηγόρος - Ζητούσε ακύρωση απόφασης

Το Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση για χορήγηση άδειας καταχώρισης προνομιακών ενταλμάτων Certiorari και Prohibition, κρίνοντας ότι δεν έχει δικαιοδοσία να εξετάσει την υπόθεση.

Ο αιτητής ζητούσε την ακύρωση απόφασης ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2026, με την οποία το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου αποφάσισε τη διαγραφή του από το Μητρώο Δικηγόρων, επικαλούμενος, μεταξύ άλλων, παραβίαση δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, έλλειψη αιτιολογίας και υπέρβαση εξουσίας.

Σύμφωνα με τα γεγονότα που καταγράφονται στην απόφαση, ο αιτητής είναι Έλληνας υπήκοος, ο οποίος αφίχθη στην Κύπρο το 2002 ως ιερέας και υπηρέτησε σε ενορίες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου.

Το 2012, κατά την άφιξή του από την Αθήνα στο αεροδρόμιο Λάρνακας, σε έλεγχο αποσκευών εντοπίστηκαν στην κατοχή του 2.980 γραμμάρια κάνναβης. Συνελήφθη και κατηγορήθηκε για συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, εισαγωγή και κατοχή ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα.

Μετά την ομολογία του, το Κακουργιοδικείο του επέβαλε ποινή φυλάκισης πέντε ετών, λαμβάνοντας υπόψη και δύο ακόμη υποθέσεις που αφορούσαν αδικήματα απάτης, απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, πλαστογραφίας και κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, καθώς και περιστατικό πώλησης δύο τάφων κατά την περίοδο που υπηρετούσε ως ιερέας.

Τον Φεβρουάριο του 2013 η Ιερά Σύνοδος προχώρησε στην καθαίρεσή του, επαναφέροντάς τον στην τάξη των λαϊκών. Το 2015, μετά από προεδρική χάρη για το ένα τέταρτο της ποινής του, απολύθηκε από τις Κεντρικές Φυλακές και ακολούθως απελάθηκε στην Ελλάδα, βάσει διαταγμάτων κράτησης και απέλασης.

Στη συνέχεια άλλαξε επίθετο στην Ελλάδα και επέστρεψε στην Κύπρο, όπου σπούδασε Νομική. Το 2021 εγγράφηκε στο Μητρώο Δικηγόρων του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και αργότερα προχώρησε στη σύσταση δικηγορικής εταιρείας.

Ακολούθησαν καταγγελίες για τις συνθήκες εγγραφής του στο επάγγελμα, οι οποίες εξετάστηκαν στο πλαίσιο πειθαρχικών διαδικασιών, με το Πειθαρχικό Συμβούλιο να τον απαλλάσσει.

Ωστόσο, το 2025 ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος προχώρησε σε αυτεπάγγελτη διερεύνηση στη βάση του άρθρου 6Α(4) του περί Δικηγόρων Νόμου, εξετάζοντας τις συνθήκες εγγραφής του στο Μητρώο. Η διαδικασία κατέληξε στην απόφαση διαγραφής του από το Μητρώο Δικηγόρων, η οποία του επιδόθηκε τον Μάρτιο του 2026.

Στην αίτησή του ενώπιον του Ανωτάτου, ο αιτητής υποστήριξε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ενήργησε χωρίς δικαιοδοσία, ότι παραβιάστηκαν συνταγματικές εγγυήσεις δίκαιης δίκης και αμεροληψίας και ότι η απόφαση δεν ήταν επαρκώς αιτιολογημένη.

Κεντρικό ζήτημα που εξέτασε το Ανώτατο ήταν αν η υπόθεση εμπίπτει στη δικαιοδοσία του μέσω της προνομιακής διαδικασίας. Όπως αναφέρει, «η παρούσα περίπτωση αφορά εξουσία του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου δυνάμει άλλου Νόμου, ήτοι του Κεφ. 2».

Παράλληλα, το Δικαστήριο παρέπεμψε στο άρθρο 32Α του Κεφ. 2, το οποίο προβλέπει ότι για αποφάσεις του Συμβουλίου «καταχωρείται αγωγή ή αίτηση ενώπιον δικαστηρίου εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης», σημειώνοντας ότι το ζήτημα «διέπεται ρητώς από τον Νόμο» και δεν ενεργοποιείται η προνομιακή δικαιοδοσία.

Επιπλέον, επικαλούμενο προγενέστερη νομολογία, υπενθύμισε ότι οι αποφάσεις του Νομικού Συμβουλίου προσβάλλονται με αγωγή στο Επαρχιακό Δικαστήριο, ενώ οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου με έφεση, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ίδιου Νόμου.

Όπως σημείωσε το Ανώτατο, «προκύπτει ότι το παρόν Δικαστήριο στερείται δικαιοδοσίας να εξετάσει την υπό κρίση Αίτηση, η οποία και υπόκειται, δίχως άλλο, σε απόρριψη».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ