Έπιασαν οι ζέστες και άρχισαν να «ζώνουν» τα φίδια – Οι «ώρες κυκλοφορίας» και όσα πρέπει να προσέξουμε

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο ιδιοκτήτης του Ερπετολογικού Κέντρου Κύπρου, Γιάννης Αγγελή, που έγινε γνωστός από τα βίντεο με τις δύσκολες αποστολές στη διάσωση φιδιών, ανέφερε ότι τα φίδια φέτος εμφανίστηκαν στην κανονική περίοδο.

Εξήγησε πως «το φίδι θέλει θερμοκρασία για να κυκλοφορήσει. Αυτή την περίοδο έχουμε υψηλές θερμοκρασίες την ημέρα και χαμηλές το βράδυ οπότε τα φίδια βγαίνουν βόλτα το πρωί και όταν πέσει η θερμοκρασία αδρανοποιούνται και μένουν σε εκείνο το σημείο που σταμάτησαν. Από Ιούνιο μέχρι Αύγουστο κυκλοφορούν περισσότερο τη νύχτα, Σεπτέμβρη-Οκτώβριο πιο πολύ τις απογευματινές ώρες».

Ερωτηθείς αν υπάρχουν περιοχές από τις οποίες τον καλούν για διάσωση πιο συχνά απάντησε πως πλέον τα φίδια βρίσκονται παντού αφού κτίζουν και ανακαινίζουν παντού. Μπορείς να τα δεις και σε αστικές περιοχές. Μπορεί να τρύπωσε για παράδειγμα κάτω από κάποιο φορτηγό που μεταφέρει υλικά από λατομείο και να εμφανιστεί σε κάποιο πύργο της Λεμεσού.

Οι πιο συχνές περιπτώσεις διάσωσης αφορούν φίνες που είναι και τα μόνα δηλητηριώδες, οχιές και θερκά (κυπριακό μαυρόφιδο).

Τι πρέπει να προσέξουμε

Ο Γιάννης Αγγελή συμβουλεύει:

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει φυσικά να δίνεται στα χωράφια

Να υπάρχει καλός φωτισμός στην αυλή

Να γίνεται αποψίλωση. Φέτος που είχαμε περισσότερη βροχή είναι και πιο ψηλά τα χόρτα στα οποία μπορούν να κρυφτούν

Ψεκασμός με απωθητικά (διαθέτει και ο ίδιος και μπορεί να προχωρήσει σε ψεκασμό).

Σε περίπτωση δαγκώματος δεν κάνουμε τίποτα. Μεταβαίνουμε άμεσα στο κοντινότερο νοσοκομείο.

Βρείτε παραπάνω πληροφορίες για τον Γιάννη Αγγελή εδώ.