Βουλευτικές: Πολωμένο σκηνικό- Χρίστου εναντίον Αννίτας - Το μήνυμα ΔΗΣΥ απέναντι στην τοξικότητα και η επαναφορά του «μαύρου βαν» από το ΑΚΕΛ

ΑρχικήΠολιτικήΒουλευτικές: Πολωμένο σκηνικό- Χρίστου εναντίον Αννίτας - Το μήνυμα ΔΗΣΥ απέναντι στην τοξικότητα και η επαναφορά του «μαύρου βαν» από το ΑΚΕΛ
ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 28.04.2026 - 06:25
Σαφές πολιτικό μήνυμα έστειλε ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρίστος Χρίστου, μέσα από τη συνέντευξή του στην εκπομπή «Χωρίς Περιστροφές» του ΣΙΓΜΑ, ξεκαθαρίζοντας ότι το κόμμα του δεν πρόκειται να στηρίξει την Αννίτα Δημητρίου για την Προεδρία της Βουλής.

Την ίδια ώρα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στήριξης άλλου υποψηφίου από τον χώρο του ΔΗΣΥ, υπό προϋποθέσεις, ενισχύοντας τη συζήτηση για τον ρυθμιστικό ρόλο που φιλοδοξεί να διαδραματίσει το ΕΛΑΜ στο νέο πολιτικό σκηνικό.

Ο κ. Χρίστου παρουσίασε το κόμμα του ως το «μόνο ανάχωμα απέναντι στις αριστερές ιδεολογίες», επισημαίνοντας ότι η παρουσία του ΕΛΑΜ στην πολιτική έχει στόχο  την προώθηση συγκεκριμένων πολιτικών θέσεων. Όπως ανέφερε, η ενίσχυση που καταγράφει το κόμμα του, αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης από τους πολίτες, την οποία, όπως είπε, αντιλαμβάνονται ως μεγάλη ευθύνη.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη στάση που θα τηρήσει το ΕΛΑΜ σε ενδεχόμενες συνεργασίες, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να στηρίξει πρόσωπα που συνδέονται με την Αριστερά ή ακολουθούν «αριστερόστροφες» πολιτικές. Σε αυτό το πλαίσιο, η αναφορά του στην Αννίτα Δημητρίου ήταν ξεκάθαρη, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο στήριξης της υποψηφιότητάς της.

Παράλληλα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ένα πρόσωπο από το ίδιο το ΕΛΑΜ να διεκδικήσει την Προεδρία της Βουλής, ενισχύοντας την εικόνα ενός κόμματος που δεν περιορίζεται σε ρόλο διαμαρτυρίας, αλλά επιδιώκει ενεργή συμμετοχή στη διακυβέρνηση και στους θεσμούς.

Αναφερόμενος στη διαφθορά, ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ υποστήριξε ότι το κόμμα του τηρεί σταθερή στάση, ζητώντας πλήρη διερεύνηση όλων των υποθέσεων και προώθησή τους ενώπιον της δικαιοσύνης όπου υπάρχουν τεκμήρια. Ειδική αναφορά έγινε και στο σκάνδαλο «Σάντυ», για το οποίο ζήτησε πλήρη διαλεύκανση.

ΔΗΣΥ: Μήνυμα κατά της τοξικότητας και υπέρ της σταθερότητας

Πλησιάζοντας στις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου, ο ΔΗΣΥ επέλεξε να απαντήσει στο πολιτικό κλίμα με μήνυμα κατά της τοξικότητας και του λαϊκισμού. Το κόμμα υπογράμμισε ότι οι αλληλοκατηγορίες και οι προσωπικές επιθέσεις δεν προσφέρουν ουσιαστικά στην πατρίδα, καλώντας σε μια πιο νηφάλια και παραγωγική πολιτική αντιπαράθεση.

Ο ΔΗΣΥ επανέλαβε τη δέσμευσή του σε πολιτικές ουσίας, θέτοντας ως προτεραιότητες την οικονομική σταθερότητα, την ενίσχυση της μεσαίας τάξης, τη στήριξη της οικογένειας, των φοιτητών και των ευάλωτων ομάδων, καθώς και την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως το στεγαστικό και το κυκλοφοριακό.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη για σύνεση και διάλογο με επιχειρήματα, με το κόμμα να τονίζει ότι η χώρα δεν αντέχει νέες περιπέτειες ή πολιτικές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε οικονομική αστάθεια. Μέσα από την ανακοίνωση, διατυπώνεται και ένα σαφές δίλημμα προς τους πολίτες, καλώντας τους να επιλέξουν μεταξύ μιας υπεύθυνης πορείας προς τα εμπρός και μιας επιστροφής σε πρακτικές που συνδέονται με κρίσεις, ανεργία και οικονομική ύφεση.

ΑΚΕΛ: Το μαύρο βαν και  "ο ελέφαντας στο δωμάτιο"

 Από την πλευρά του, το ΑΚΕΛ επέλεξε να εντείνει την πίεση προς την κυβέρνηση, εστιάζοντας σε ζητήματα διαφθοράς και διαφάνειας. Με αφορμή την υπόθεση του λεγόμενου «videogate», το κόμμα της Αριστεράς εξαπέλυσε νέα πυρά, κάνοντας λόγο για σοβαρά ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα.

Στην ανακοίνωσή του, το ΑΚΕΛ συνδέει την υπόθεση με ευρύτερα ζητήματα διαπλοκής, αναφέροντας ότι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς περνά μέσα από τη διαφάνεια και την πλήρη διερεύνηση όλων των υποθέσεων. Κατηγορεί την κυβέρνηση για σιωπή και για προσπάθεια συγκάλυψης, ιδιαίτερα σε σχέση με δημοσιεύματα που αφορούν διασυνδέσεις με ιδιωτικά συμφέροντα.

Παράλληλα, επαναφέρει το ζήτημα του «μαύρου βαν», χαρακτηρίζοντάς το ως «ελέφαντα στο δωμάτιο» της δημόσιας ζωής και ζητώντας την επανέναρξη των ερευνών. Το κόμμα εκφράζει την άποψη ότι η συγκεκριμένη υπόθεση ενδέχεται να συνδέεται με ένα ευρύτερο πλέγμα σκανδάλων, το οποίο, όπως υποστηρίζει, δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί πλήρως.

Επιπλέον, θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα προς την κυβέρνηση σχετικά με το περιεχόμενο οπτικοακουστικού υλικού που φέρεται να υπάρχει, καθώς και για πιθανές πιέσεις ή εξαρτήσεις που ενδέχεται να προκύπτουν από τις εξελίξεις αυτές.

Συνολικά, το πολιτικό σκηνικό παραμένει έντονα πολωμένο, με το ΕΛΑΜ να επιχειρεί να ενισχύσει τον ρόλο του ως ρυθμιστικού παράγοντα, τον ΔΗΣΥ να επιδιώκει την προβολή ενός υπεύθυνου και σταθερού προφίλ, και το ΑΚΕΛ να ανεβάζει τους τόνους γύρω από ζητήματα διαφάνειας και διαφθοράς. Οι επόμενες κινήσεις των κομμάτων αναμένεται να καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τις πολιτικές ισορροπίες το προσεχές διάστημα.

