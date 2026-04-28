Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat, το 2025 το 34,8% των χρηστών του διαδικτύου στην ΕΕ παρακολούθησε κάποιο διαδικτυακό μάθημα ή χρησιμοποίησε ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό. Το ποσοστό αυτό παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το 2024 (33,4%) και ακόμη μεγαλύτερη σε σύγκριση με το 2019 (21,4%), γεγονός που αποδεικνύει τη σταθερή ενίσχυση της ψηφιακής εκπαίδευσης.

Ωστόσο, η εξάπλωση της διαδικτυακής μάθησης διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. Στην κορυφή βρίσκονται χώρες όπως η Ολλανδία και η Ιρλανδία, με ποσοστά που αγγίζουν ή και ξεπερνούν το 60%, ενώ υψηλές επιδόσεις καταγράφονται επίσης στη Φινλανδία και τη Σουηδία. Αντίθετα, στις χαμηλότερες θέσεις της κατάταξης συναντώνται η Ρουμανία και η Βουλγαρία.

Η θέση της Κύπρου

Η Κύπρος καταγράφει ποσοστό περίπου 21%, το οποίο την τοποθετεί κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κοντά στις χαμηλότερες θέσεις της κατάταξης. Η επίδοση αυτή υποδηλώνει ότι, παρά τη γενική άνοδο της διαδικτυακής μάθησης στην Ευρώπη, στη χώρα υπάρχουν ακόμη περιθώρια ανάπτυξης, είτε ως προς την πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία είτε ως προς την αξιοποίησή τους από τους πολίτες.

Σε ό,τι αφορά τις επιμέρους μορφές ηλεκτρονικής μάθησης, ένα μικρότερο ποσοστό χρηστών παρακολουθεί οργανωμένα διαδικτυακά μαθήματα, ενώ μεγαλύτερο μέρος αξιοποιεί εκπαιδευτικό υλικό στο διαδίκτυο. Και σε αυτές τις κατηγορίες, οι χώρες με υψηλή συνολική συμμετοχή διατηρούν την πρωτοκαθεδρία, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της ψηφιακής κουλτούρας και των υποδομών.

Συνολικά, η διαδικτυακή μάθηση καθιερώνεται ως βασικό στοιχείο της σύγχρονης εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, η περίπτωση της Κύπρου αναδεικνύει την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της ψηφιακής εκπαίδευσης, ώστε να συμβαδίσει με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία.