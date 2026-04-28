ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΚλείνει κεντρική λεωφόρος στη Λευκωσία απόψε το βράδυ - Κάνουν αναπαράσταση θανατηφόρου τροχαίου
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κλείνει κεντρική λεωφόρος στη Λευκωσία απόψε το βράδυ - Κάνουν αναπαράσταση θανατηφόρου τροχαίου

 28.04.2026 - 09:45
Κλείνει κεντρική λεωφόρος στη Λευκωσία απόψε το βράδυ - Κάνουν αναπαράσταση θανατηφόρου τροχαίου

Στο πλαίσιο διερεύνησης της θανατηφόρας οδικής σύγκρουσης, που συνέβη στις 27 Μαρτίου 2026 στην Έγκωμη, κλείνει απόψε για σκοπούς αναπαράστασης, τμήμα της λεωφόρου Γρίβα Διγενή.

Συγκεκριμένα, ο δρόμος με κατεύθυνση από κέντρο Λευκωσίας προς Έγκωμη, θα παραμείνει κλειστός, από τις 8μ.μ. μέχρι και τις 10μ.μ., από τη συμβολή του με την οδό Αγίου Προκοπίου (φώτα Κύκκου) μέχρι τη φωτοελεγχόμενη διασταύρωσή της με την οδό 25ης Μαρτίου.

Η τροχαία κίνηση στη διέλευση που επηρεάζεται θα διοχετεύεται από την οδό Αγίου Προκοπίου προς τον κυκλικό κόμβο Κολοκασίδη διαμέσου των οδών Αγίου Προκοπίου, Δελφών, Αχαιών και Κυριάκου Μάτση.

Η Αστυνομία ζητά την κατανόηση του κοινού για την όποια ταλαιπωρία πιθανό να προκληθεί και καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από τον Κλάδο Εξέτασης & Αναπαράστασης Τροχαίων Συγκρούσεων της Τροχαίας Αρχηγείου, σε συνεργασία με την ανακριτική ομάδα της Τροχαίας Λευκωσίας.

Το burger spot που όλοι δοκιμάζουν - Άνοιξε νέο μαγαζί στη Λευκωσία

Δραματική διάσωση σκυλίτσας από τον 13ο όροφο πολυκατοικίας: Είχε εγκλωβιστεί για μέρες σε εξωτερική προεξοχή

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Σε τροχιά η νέα προσπάθεια για το Κυπριακό» – Μήνυμα για τις παραβιάσεις στη νεκρή ζώνη

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Σε τροχιά η νέα προσπάθεια για το Κυπριακό» – Μήνυμα για τις παραβιάσεις στη νεκρή ζώνη

Η νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από τις αρχές Μαρτίου, όπως δήλωσε τη Δευτέρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Σε τροχιά η νέα προσπάθεια για το Κυπριακό» – Μήνυμα για τις παραβιάσεις στη νεκρή ζώνη

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Σε τροχιά η νέα προσπάθεια για το Κυπριακό» – Μήνυμα για τις παραβιάσεις στη νεκρή ζώνη

Κλείνει κεντρική λεωφόρος στη Λευκωσία απόψε το βράδυ - Κάνουν αναπαράσταση θανατηφόρου τροχαίου

Κλείνει κεντρική λεωφόρος στη Λευκωσία απόψε το βράδυ - Κάνουν αναπαράσταση θανατηφόρου τροχαίου

  •  28.04.2026 - 09:45
